Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir kişi, üzüm bağında ilaçlama yaptığı sırada kullandığı traktörün devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Bereketli Mahallesi yakınlarındaki üzüm bağında ilaçlama yapan Ali İbiz'in (55) kullandığı 16 H 1842 plakalı traktör hendeğe devrildi.
Traktörün altında kalarak yaralanan İbiz, itfaiye, UMKE ve 112 Acil Servis ekiplerinin çalışması sonucu çıkartılarak hastaneye götürüldüğü sırada hayatını kaybetti.
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