Devrim Barış Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında? CHP'de Onursal Adıgüzel’in yerine getirilen Devrim Barış Çelik'in bulunduğu görevler

Devrim Barış Çelik CHP'de Onursal Adıgüzel’in yerine getirildi. Basında yer alan haberler sonrası birçok kişi Devrim Barış Çelik hakkında araştırma yapıyor. İşte Onursal Adıgüzel’in istifası sonrası yerine getirilen Devrim Barış Çelik'in hayatı ve biyografisi...

DEVRİM BARIŞ ÇELİK KİMDİR?

Devrim Barış Çelik 1978 yılında Kayseri’de dünyaya geldi.

Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü’nü bitirdi.

Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Siyasal Davranış Bilim Dalı’nda yüksek lisansı yaptı.

Devrim Barış Çelik aynı bilim dalında doktora tez çalışmasına devam etmektedir.

Devrim Barış Çelik öte yandan, Marmara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Yerel Yönetimler Ana Bilim Dalı, Mahallî İdareler ve Yerinden Yönetim Bilim Dalı’nda da yüksek lisansa devam etmiştir.

DEVRİM BARIŞ ÇELİK HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

CHP Gençlik Kolları’nda başladığı siyasete, Parti Okulu eğitmeni olarak devam etmiş, partinin görevlendirdiği çeşitli illerde üye temel eğitimi, eğitici eğitimi ve aday adayı eğitimleri vermiştir. CHP Genel Merkezi’nde seçim bildirgeleri, kampanya ve seçim stratejileri hazırlama komisyonlarında çalışmış, BYKP bünyesinde akademik toplantı, konferans ve çalıştaylarının organizasyonunda görev almıştır.

24'üncü ve 25'inci dönemde İzmir milletvekili aday adayı da olan Devrim Barış Çelik, 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nin İzmir birinci Bölge onikinci sıra milletvekili adaylığı yapmıştır.

Müteaddit defalar mahalle, ilçe ve il delegelerikleri yapmış olup, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 37'inci İzmir İl Kongresi’nde “Kurultay Delegesi”, 37'inci Olağan Kurultayı'nda ise "Parti Meclisi Üyesi" seçilmiştir.

Hala, Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi Üyesi olarak "Doğu ve Güneydoğu/Doğu Masası Koordinatörü" ve "Saha Çözüm Masası Koordinatörü" görevlerini yürütmektedir.

İzmir birinci Bölge sekizinci sıra milletvekili adayıdır.

ONURSAL ADIGÜZEL'İN YERİNE ÇELİK GETİRİLDİ

Onursal Adıgüzel'in yerine CHP Bilgi ve İletişim Teknolojileri’nden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine Devrim Barış Çelik'in getirildiği öğrenildi. CHP’nin Parti Meclisi’nde de görev alan Çelik, aynı zamanda Merkez Yönetim Kurulu’nda da yer alacak.

