Devrim Barış Çelik kimdir, nereli ve kaç yaşında? CHP MYK üyesi Devrim Barış Çelik hangi görevlerde bulundu?

Devrim Barış Çelik ile ilgili araştırmalar CHP MYK üyelerinin yayımlanması ile birlikte hız kazandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun A Takımı belli oldu. Devrim Barış Çelik CHP'nin en son açıklanan Yeni MYK'sında Sosyal Medya Yönetimi alanında Devrim Barış Çelik sorumlu oldu. İşte Devrim Barış Çelik'ın hayatı ve biyografisi...

DEVRİM BARIŞ ÇELİK KİMDİR?

Devrim Barış Çelik 1978 yılında devlet memuru bir ailenin çocuğu olarak Kayseri’de dünyaya geldi.

Aydın Nazilli’de başlayan ilköğretimini ailesinin tayini nedeniyle İzmir Balçova Orhangazi İlkokulu’nda tamamladı. Balçova Lisesi’nin orta kısmından sonra İzmir Selma Yiğitalp Lisesi’ni bitirdi.

Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu.

Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Siyasal Davranış Bilim Dalı’nda yüksek lisansını tamamlayarak, bilim uzmanı oldu. Hâlen aynı bilim dalında doktora tez çalışmasını yürütmektedir.

Ayrıca, Marmara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Yerel Yönetimler Ana Bilim Dalı, Mahallî İdareler ve Yerinden Yönetim Bilim Dalı’nda da yüksek lisansa devam etmiştir.

Üniversite yıllarından itibaren pazar, piyasa ve kamuoyu araştırmaları yapan kuruluşlarda ve araştırma merkezlerinde çalışmıştır. Seçim coğrafyası, sosyal-siyasal araştırmalar, seçmen davranışı, siyasal iletişim, seçim hukuku akademik ilgi alanları olup; bu konularda çok sayıda makale ve araştırma raporu yazmıştır. Ayrıca, üniversitelerde siyaset bilimi, siyaset psikolojisi ve siyasal davranış alanında dersler vermiştir.

Seçim coğrafyası, sosyal ve siyasal araştırmalar ile veri analizi alanında danışmanlık yapmakta olup; turizm, gıda, reklam, sağlık ve inşaat alanında faaliyet gösteren şirketlerde yönetim kurulu başkanlığı ve üyeliği ile icra kurulu üyelikleri yapmıştır.

​İzmir Artvinliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği (ARTVİN DER) yönetim kurulu başkanlığı ve Ege Karadenizliler Federasyonu (EKAF) başkanlar kurulu üyeliği, İzmir Beşiktaşlılar Derneği yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. Ayrıca, Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV) üyesi ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü kongre üyesidir.

Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları’nda başladığı siyasete, Parti Okulu eğitmeni olarak devam etmiş, partinin görevlendirdiği çeşitli illerde üye temel eğitimi, eğitici eğitimi ve aday adayı eğitimleri vermiştir. CHP Genel Merkezi’nde seçim bildirgeleri, kampanya ve seçim stratejileri hazırlama komisyonlarında çalışmış, BYKP bünyesinde akademik toplantı, konferans ve çalıştaylarının organizasyonunda görev almıştır.

24 Haziran 2018 genel seçimlerinde İzmir 1nci Bölge 12nci sıra, 14 Mayıs 2023 genel seçimlerinde İzmir 1nci Bölge 8nci sıra milletvekili adaylığı yapmıştır.

Müteaddit defalar mahalle, ilçe ve il delegelerikleri yapmış olup, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 37nci İzmir İl Kongresi’nde “Kurultay Delegesi”, 37nci Olağan Kurultayı'nda ise "Parti Meclisi Üyesi" seçilmiştir.

Partisi Parti Meclisi Üyesi olarak "Doğu Masası Koordinatörü" ve "Saha Çözüm Masası Koordinatörü" görevlerini yürütmüştür.

17 Mayıs 2023 tarihi itibarıyla "Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı" görevini yürütmektedir.

