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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: "Cumhurbaşkanı Erdoğan Yahudi Üstün Cesaret Madalyası aldı" iddiası manipülasyondur

31.10.2023 23:30 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan Yahudi Üstün Cesaret Madalyası aldı" iddiasının manipülasyon olduğunu duyurdu.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: "Cumhurbaşkanı Erdoğan Yahudi Üstün Cesaret Madalyası aldı" iddiası manipülasyondur

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından sosyal medyada yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"AÇIKÇA MANİPÜLASYON YAPILMAKTADIR"

"Yıllardır dolaşımda olan ve İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarıyla tekrar gündeme gelen iddiaya dayanak gösterilen görüntülerle ilgili açıkça manipülasyon yapılmaktadır. İftira ve İnkarla Mücadele Birliği (Anti-Defamation League - ADL) tarafından verilen “Umursama Cesaret Ödülü”, Holokost (Yahudi Soykırımı) sırasında Yahudilerin kurtarıcılarını onurlandırmak için verilen bir ödüldür. Dolayısıyla 2005 yılında bu ödülün takdimi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsına değil, Holokost sürecinde (1933-1945) bazı Yahudileri soykırımdan kurtaran Türk diplomatlar adına yapılmıştır.

2014 yılında da tartışmaya konu olan görüntülerle ilgili Türk basınına konuşan ADL yetkilileri, "Biz bu takdir plaketini Başbakana teslim ettik; ama bu plaket aslında bugün hayatta olmayan Türk diplomatların anısına verildi." açıklamasında bulunmuştur. Ödüle 2011 yılında, 2. Dünya Savaşı sırasında asker olan Polonyalı diplomat Jan Karski'nin adı verilmiştir."


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