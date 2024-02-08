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  4. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden adliye saldırısına ilişkin açıklama!

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden adliye saldırısına ilişkin açıklama!

08.02.2024 19:28 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İstanbul Adliyesi'ne yönelik silahlı saldırıda hayatını kaybeden Dilfiraz Karataş'ın, polis kurşunuyla öldürüldüğü iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden adliye saldırısına ilişkin açıklama!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İstanbul Adliyesi'ne yönelik silahlı saldırıda hayatını kaybeden Dilfiraz Karataş'ın polis kurşunuyla öldüğü iddialarının gerçeği yansıtmadığı açıkladı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan çıklamada, "İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde polis noktasına düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden Dilfiraz Karataş'ın "polis kurşunuyla öldüğü" yönündeki iddialar, terör örgütlerinin propagandasıdır.

6 Şubat tarihinde İstanbul Çağlayan Adliyesi önündeki polis noktasına silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırıda 1 vatandaşımız yaşamını yitirirken, 3'ü polis 6 kişi de yaralanmıştır. Etkisiz hale getirilen 2 teröristin, terör örgütü DHKP/C mensubu oldukları tespit edilmiştir" denildi.

HEDEFTE POLİS MEMURU VARDI

Açıklamada, "Çağlayan Adliyesi, D Blok kapısının karşısında şüpheli şahıs/şahıslara yönelik Görevli Polis Memurlarınca yapılan uygulama sırasında kabarık mont giyen gözlüklü Pınar Birkoç, görevli polis memurlarının yanına giderek yüzlerine 2-3 saniye kadar biber gazı sıkmıştır. Bu sırada kadın teröristin arkasında bulunan Emrah Yayla, görevli polis memurlarını hedef alarak silahla ateş etmiş, polis memurumuz yaralanmıştır. Saldırıya uğrayan polislerimizden biri C blok istikametine doğru yönelmiştir. İki terörist, C blok istikametine yönelen polis memurumuza ateş etmeye devam etmiştir. Dilfiraz Karataş isimli vatandaşımız, teröristlerin açtığı ateş sonucu sırtına isabet eden iki kurşunla hayatını kaybetmiştir. Güvenlik kamerası görüntüleri incelendiğinde de Dilfiraz Karataş'ın vurulduğu anda, polis memurumuzun yan tarafında olduğu görülmektedir. Karataş'a isabet eden kurşunlar ise sırt bölgesinden girmiştir. Dolayısıyla sırtına isabet eden mermilerin yan taraftan ateşlenmiş olması imkansızdır. Dilfiraz Karataş, teröristlerin arkadan açtığı ateş sonucu sırtından vurulmuştur. Akabinde C blok önündeki nöbet kulübesine ateş açmaya başlayan teröristler, nöbet kulübesindeki polislerimizin karşı ateşiyle etkisiz hale getirilmişlerdir. Terör örgütlerinin propagandasına itibar etmeyiniz" denildi.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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