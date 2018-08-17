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DGS adaylarının cevap kağıtları erişime açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 18:50 | Son Güncelleme

Adaylar, soru kitapçıklarını ve sınav sorularına verdikleri yanıtları "https://ais.osym.gov.tr" adresinden inceleyebilecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 21 Temmuz'da gerçekleştirilen 2018-Dikey Geçiş Sınavına (DGS) giren adayların cevap kağıtları erişime açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 21 Temmuz'da uygulanan 2018-DGS'ye giren adayların cevap kağıtlarının görüntüleri ve cevap kağıtlarına yaptıkları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları, sınav soruları ve soruların doğru cevapları "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden 10 gün süreyle erişime açıldı.

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra sınavda kullandıkları cevap kağıdının görüntüsünü, yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebilecek.

Adaylar ayrıca, cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili verdikleri cevabı da inceleyebilecek.

Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenecek. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile ham puanları da gösterilecek.

Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımayacak.

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Anahtar Kelimeler:
dgs dikey geçiş sınavı ösym

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