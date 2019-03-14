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DHA ANKARA - Ankara'da yük treninin vagonları raydan çıktı (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 07:59 | Son Güncelleme

ÖNCE AKARYAKIT TAHLİYE EDİLECEK Ankara'nın Sincan ilçesinde yük treninin lokomotifi ve akaryakıt taşıyan 4 vagonun raydan çıktığı bölgede, polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.

ÖNCE AKARYAKIT TAHLİYE EDİLECEK

Ankara'nın Sincan ilçesinde yük treninin lokomotifi ve akaryakıt taşıyan 4 vagonun raydan çıktığı bölgede, polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Hattan geçen trenlerin geçişleri ise kontrollü olarak sağlanıyor.
Yetkililer, önce yakıt tanklarının içerisindeki akaryakıtın tahliye edileceği, ardından da vagonların kaldırılacağını belirtti. Yakıtın tahliyesi için bölgeye tankerlerin gelmesinin beklendiği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Sabah saatlerinde yapılan çalışmalardan görüntü
- Kazanın meydana geldiği alanda kontrollü şekilde geçen trenlerden görüntü
- Genel detay

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ / ANKARA,(DHA)

*GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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