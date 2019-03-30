HABER

DHA ANKARA - BAŞKENT'TE ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI: 1 YARALI

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 06:30 | Son Güncelleme

ANKARA’nın Çankaya ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

ANKARA’nın Çankaya ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle bir otomobil yanarken, diğer araçlarda hasar oluştu.

Kaza, gece saatlerinde Sokullu Mehmet Paşa Mahallesi’nde meydana geldi. Ahmet Haşim Caddesi'nde seyir halindeki Semih Tetik idaresindeki 06 FZ 2600 plakalı otomobil ile Mert Ozan Taş kontrolündeki 06 BU 0472 plakalı araç, Narlı Caddesi kesişimin de çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan 06 FZ 2600 plakalı otomobil, park halindeki 06 EZP 21 plakalı otomobile çarpıp alev aldı. Araçtan alevler yükseldiğini gören diğer sürücüler, hemen yardıma koşarak sürücü Tetik’i araçtan çıkartıp, yangına müdahale etti. Kazada yol kenarında park halinde bulunan 06 C 4409 plakalı servis minibüsünde de hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken, kazada yaralanan Semih Tetik, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
- İtfaiye ekiplerinin yanan araca müdahalesi
- Ekiplerden görüntü
- Yaralının ambulanstan görüntüsü
- Genel detay

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ / ANKARA,(DHA)

PARTNERYaptığına inanamayacaksınız!Yaptığına inanamayacaksınız!
İDO ve BUDO’nun bazı seferleri iptal edildiİDO ve BUDO’nun bazı seferleri iptal edildi
Karaman beyaza büründüKaraman beyaza büründü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Yusuf, tam bir ahlak dersi verdi

Yusuf, tam bir ahlak dersi verdi

Demet Şener aşkını ilan etti! Yeni sevgilisiyle ilk paylaşım

Demet Şener aşkını ilan etti! Yeni sevgilisiyle ilk paylaşım

F.Bahçe'nin yıldızı İtalya'yı karıştırdı

F.Bahçe'nin yıldızı İtalya'yı karıştırdı

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

Muharrem İnce, Erdoğan ile olan anısını anlattı

Muharrem İnce, Erdoğan ile olan anısını anlattı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Komiser yardımcısı nişanlısını vurup intihar etti

Komiser yardımcısı nişanlısını vurup intihar etti

6 gündür aranıyordu! Kahreden haber geldi

6 gündür aranıyordu! Kahreden haber geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gece yarısı İstanbul'da dev operasyon!

Gece yarısı İstanbul'da dev operasyon!

İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

Karaman, gece başlayan karla beyaza büründü

Karaman beyaza büründü

Polisten kaçan alkollü 'stajyer' sürücüye 20 bin TL ceza

Polisten kaçan alkollü 'stajyer' sürücüye 20 bin TL ceza

Kayseri'de zincirleme trafik kazası: 13 yaralı

Kayseri'de zincirleme trafik kazası: 13 yaralı

Adana'da bar önünde silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Bar çıkışı kanlı infaz!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.