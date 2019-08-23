DHA DIŞ - Çavuşoğlu, Lübnan Başbakanı Saad Hariri ile görüştü

L\u00fcbnan, (DHA) - \u0130kili g\u00f6r\u00fc\u015fmeler yapmak \u00fczere L\u00fcbnan\u2019\u0131n ba\u015fkenti Beyrut\u2019ta bulunan D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Mevl\u00fct \u00c7avu\u015fo\u011flu, L\u00fcbnan Ba\u015fbakan\u0131 Saad Hariri ile g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc. \nG\u00f6r\u00fcnt\u00fc D\u00f6k\u00fcm\u00fc\n----------------\n-\u00c7avu\u015fo\u011flu ve L\u00fcbnan Ba\u015fbakan\u0131 Saad Hariri\u2019nin g\u00f6r\u00fc\u015fmesiT\u00fcylerin aras\u0131ndan \u00e7\u0131kan\u0131 g\u00f6renler g\u00f6zlerine inanamad\u0131Rize mimarisinde yap\u0131lan konutlar\u0131, Erdo\u011fan a\u00e7acakBa\u015fsavc\u0131l\u0131ktan Emine Bulut cinayeti a\u00e7\u0131klamas\u0131!
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