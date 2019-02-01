DHA DIŞ - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Maas ile görüştü

Avrupa Birliği Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı (GYMNICH) kapsamında Romanya'nın başkenti Bükreş'te bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile çalışma toplantısında bir araya geldi.
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