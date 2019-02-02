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DHA DIŞ - Düsseldorf'ta Çin konsolosluğu önünde 'Uygur' protestosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 19:45 | Son Güncelleme

İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı (İGMG) üyeleri, Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine yapılan baskıyı protesto etmek için Kuzey- Ren -Westfalya eyaleti başkenti Düsseldorf'taki Çin konsolosluğu önünde protesto gösterisi düzenledi.

İskender Güngör, Düsseldorf (DHA) - İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı (İGMG) üyeleri, Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine yapılan baskıyı protesto etmek için Kuzey- Ren -Westfalya eyaleti başkenti Düsseldorf'taki Çin konsolosluğu önünde protesto gösterisi düzenledi. 'Doğu Türkistan için direniş, İnsanlık için diriliş' temalı gösteriye 500'den fazla kişi katıldı.

Yerel saatle 14:30'da başlayan gösteri yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. Gösteri sırasında Çin protesto edildi.

IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün, "Bugün 13 farklı ülkede 22 yerde protesto gösterisi düzenleniyor. Bu duruş zulme karşı bir duruşudur; mazlumun yanında durma duruşudur" dedi.

Doğu Türkistan Meclis Başkanı Seyyit Tamtürk, "Bugün bu etkinliği düzenleyerek Çin zulmünü dünyaya duyuran bu teşkilata ve buraya gelen herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Gösteriye katılanlar, Çin hükümetini protesto eden dövizler taşıdı.

Çin Konsolosluğu önüne polis yoğun güvenlik önlemleri aldı. Gösteri olaysız şekilde son buldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Protesto gösterisinden görüntüler

-IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün'ün konuşması

-Doğu Türkistan Meclis Başkanı Seyyit Tamtürk'ün konuşması

-Detaylar

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