DHA DIŞ - Emine Erdoğan, Osaka’da ‘Okyanuslar’ sempozyumuna katıldı

Emine Erdoğan, sempozyumda yerkürenin ne tür tehditlerle karşı karşıya olduğunu gördüklerini dile getirerek, “Yeni bir gelecek senaryosu yazmak için biraz vaktimiz var. Doğru adımları atarsak, 2050’de okyanuslarda plastikler değil, balıklar yüzebilecek” dedi.

Sasakawa Barış Vakfı (OPRI-SPF) Okyanus Politikaları Araştırma Enstitüsü Başkanı Atsushi Sunami’nin moderatörlüğünde gerçekleşen sempozyumda, G-20 üyesi ülkeler ve uluslararası kuruluşların okyanus kaynaklarının sürdürülebilirliğini teşvik etmeleri, bireylerin okyanus ve deniz ortamını korumak için neler yapabileceği konuları ele alındı.

Doğanın korunması söz konusu olduğunda, ülkeler arasındaki sınırların kalkması ve ortak bir vicdanla hareket edilmesi gerektiğini ifade eden Emine Erdoğan, “Bir ülke, çöpünü kendinden kilometrelerce uzaktaki bir vahşi depolama alanına gönderdiğinde çöpten kurtulmuş olmuyor. O atıklar, bünyesi mikroplastikle dolu bir balık tabağı olarak hepimizin önüne geliyor” diye konuştu.

“OMUZLARIMIZDA DÜNYA ÇOCUKLARINA YAŞANABİLİR BİR GELECEK İNŞA ETME SORUMLULUĞU VAR”

“Omuzlarımızda dünya çocuklarına yaşanabilir bir gelecek inşa etmek gibi koca bir sorumluluk var” diyen Emine Erdoğan, bu sorumluluk gereği Türkiye’de sıfır atık kampanyası başlattığını bildirdi.

Emine Erdoğan, Türkiye’de hem sıfır atık kültürünün yaygınlaşması hem de deniz çöpleriyle mücadele konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile çok yönlü çalışmalar yürüttüklerinin altını çizerek, temel hedeflerinin çöpleri kaynağında ayrıştırmak ve atıkları geri dönüşümde kullanmak olduğunu kaydetti.

Kamu kurumlarında sıfır atık sistemleri kurulduğunu, okul ve askerî tesislerde sıfır atık uygulaması başlattıklarını anlatan Emine Erdoğan, çocukların bilinçlendirildiğini, plastik poşetlerin ücretli hâle getirilerek de poşet kullanımında yüzde 70 azalma sağladıklarını belirtti.