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DHA DIŞ- Gece kulübünde tavan arası çöktü: 2 ölü, 17 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 11:55 | Son Güncelleme

Güney Kore’de gece kulübünde tavan arası çöktü.

Güney Kore, (DHA)- Güney Kore’de gece kulübünde tavan arası çöktü. Olayda, 2 kişi hayatını kaybederken, içinde Uluslararası Su Sporları Şampiyonası’na (FINA) katılan atletlerin de olduğu 17 kişi yaralandı.

Gwangju şehrinde meydana gelen olayda, gece kulübünün tavan arası çöktü. Altında kalan 2 Kore vatandaşı hayatını kaybetti. 17 kişinin de yaralandığı olayda, Güney Kore’de düzenlenen Uluslararası Su Sporları Yarışması’na katılan bazı atletlerin de yaralandığı belirtildi.

Yaralananların 3’ünün ABD’li, 2’sinin Yeni Zelandalı, bir kısmının da Hollandalı, İtalyalı ve Brezilya’lı atletler olduğu duyuruldu. Yerel saatle 02.30 sıralarında meydana gelen olay esnasında gece kulübünde yaklaşık 400 kişinin bulunduğu bildirildi.

ABD Su Topu Federasyonu Başkanı Christopher Ramsey, yaralanan ABD’li sporcularla ilgili yaptığı açıklamada, “Bu korkunç bir trajedi. Kalbimiz ölenlerin yakınlarıyla. Sporcularımız hafif yaralı ve sağlık durumları iyi” dedi.

Görüntü Dökümü

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-Gece kulübündekilerin çöken tavan arasını tutma görüntüleri

-Müşterilerin çığlık ve bağırış sesleri

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