DHA DIŞ - İngiltere’deki Türk toplumuna ücretsiz sağlık semineri

Gonca YAĞCI, (DHA) - İngiltere’nin başkenti Londra’da kurulan özel sağlık merkezi Mediwell Klinik, Londra’da yaşayan Türklere yönelik kadın sağlığı konusunda bilgilendirici seminer düzenledi.

Seminere konuşmacı olarak katılan kadın hastalıkları ve doğum uzmanı doktor Dr. Rahat Khan, gebelik, gebelik planlaması, gebelik sürecinde dikkat edilmesi gereken noktalar, cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve cinsel sağlık konularının yanı sıra erkek ve kadınların akıl ve beden sağlığını korumaları için günlük hayatta yapması gerekenler hakkında bilgiler verdi.

Londra’nın Edmonton bölgesindeki klinikte Türk katılımcıların sorularını yanıtlayan Doktor Khan, diyabet, yüksek tansiyon, tiroyid, kalp ve damar hastalıkları nedeniyle ilaç kullanan kadınların gebelik düşünmeden önce mutlaka bir doktora başvurmaları ve bir hamilelik planlaması yapmaları gerektiğini söyledi.

Kadınların günümüzde çocuk sahibi olmalarını giderek geç yaşlara ertelediğine dikkat çeken Khan, 40’lı yaşlardan sonra gebelik düşünen kadınların gebeliğinde risklerin ve komplikasyonların olabileceği, daha genç yaştaki hamileliklere göre az da olsa düşük yapma riskinin artabileceğini söyledi. Khan, ileriki yaşlarda hamileliğin özellikle ilk üç ayında yapılacak testler ve kontrollerin önemli olduğunu, örneğin bebekte ‘down sendromu’ görülme olasılığının bu kontrollerde ortaya çıkacağını söyledi.