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DHA DIŞ - İran: Batı Asya’nın en büyük Nükleer Tıp Hastanesini inşa ediyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 10:18 | Son Güncelleme

İran Atom Enerjisi Kurumu  (İAEK) Başkanı Ali Ekber Salihi, İran’ın Batı Asya’nın en büyük nükleer tıp hastanesini yapmaya başladıklarını söyledi.

İran (DHA) - İran Atom Enerjisi Kurumu (İAEK) Başkanı Ali Ekber Salihi, İran’ın Batı Asya’nın en büyük nükleer tıp hastanesini yapmaya başladıklarını söyledi.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, İAEK Başkanı Salihi’nin Elburz eyaletinde nükleer tarım ve tıp araştırma merkezini ziyareti sırasında basın mensuplarına açıklamada bulunduğunu duyurdu. Ajans, Salihi’nin Tahran'ın batısında yeralan Elburz eyaletinde Batı Asya’nın en büyük nükleer tıp hastanesini inşa etmeye başladıklarını söylediğini duyurdu. Ajans, Salihi’nin “Bu hastaneden dünyada sadece 6 tane var ve yapmaya başladığımız devasa hastane Batı Asya’nın en büyüğü olacak” dediğini duyurdu.

Programda Salihi ayrıca, son yıllarda uranyum arama ve çıkarma alanında büyük ilerleme kaydettiklerini; uranyum üretimini 10 tondan 30 tona yükselttiklerini, şimdi de bu miktarı 50 tona çıkarmayı planladıklarını söyledi.

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