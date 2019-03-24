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DHA DIŞ - KKTC Başbakanı'nın 'halk oyunları' performansı beğeni topladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 12:05 | Son Güncelleme

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu’nun “Geçmişten Günümüze Kültürümüz Dans Ediyor” sloganıyla düzenlediği 8.

Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu’nun “Geçmişten Günümüze Kültürümüz Dans Ediyor” sloganıyla düzenlediği 8. Halk Dansları Şöleni’nine katıldı.

Geceye katılanlara plaketler veren Başbakan Erhürman, şölenin sonunda sahneye çıktı.

Erhürman, Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu Genel Koordinatörü Tanju Hastunç, Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Birinci ve Milletvekili Armağan Candan’la birlikte 'Erkek Karşılama' adlı halk oyununu oynadı.

Başbakan'ın halk oyunundaki performansı büyük beğeni topladı. Erhürman'ın halk dansları oyunu ile ilgili görüntüler de KKTC'de en çok konuşulan konu oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Başbakan'ın sahnede halk oyunu oynaması

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