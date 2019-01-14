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DHA DIŞ - Polonya'da sahnede bıçaklanan belediye başkanı hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2019 16:53 | Son Güncelleme

Polonya'nın Gdansk kentinin Belediye Başkanı Pawel Adamowicz, bir bağış organizasyonu sırasında sahnedeyken kalbinden bıçaklandı.

Polonya (DHA) - Polonya'nın Gdansk kentinin Belediye Başkanı Pawel Adamowicz, bir bağış organizasyonu sırasında sahnedeyken kalbinden bıçaklandı. İlk müdahalenin sahnede yapıldığı Adamowicz, ardından hastaneye kaldırıldı. Yerel medya, Adamowicz'in tüm müdahalelere rağmen kurtarılamyarak hayatını kaybettiğini duyurdu

Saldırının ardından mikrofonu alan 27 yaşındaki zanlı haksız yere hapsedildiğini söyleyerek Adamowicz bu yüzden ölecek diye bağırdı. Yaşanan saldırı ise etkinliği izlemek için gelen kişilerce cep telefonuna kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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GÖRÜNTÜLER DGS'DE:
Saldırganın sahneye gelişi
Bıçaklaması ve elinde bıçakla bağırması

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