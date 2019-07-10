DHA DIŞ- Ruhani: İngiltere aptalca hamlesinin sonuçlarıyla yüzleşecek

İran, (DHA)- İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İnglitere'yi İran’a ait bir petrol tankerini alıkoyarak güvensizlik oluşturmakla suçladı ve bu ‘aptalca’ hamlesinin sonuçları ile yüzleşeceğini söyledi.

İngiltere'ye bağlı Cebelitarık, geçen hafta İran’a ait bir petrol tankerini Suriye’ye teslimat yaptığı gerekçesiyle alıkoymuş, İran’dan yapılan açıklamada, geminin Suriye’ye gitmediği belirtilmiş ve tankerin derhal salıverilmesi çağrısı yapılmıştı.

Ruhani ayrıca İran’ın, ‘İran Nükleer Anlaşması’na dair yükümlülüklerini azaltacağını duyurması üzerine, ABD’nin 'Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na (IAEA) bir toplantı talebi iletmesini' eleştirdi.

