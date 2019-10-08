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DHA DIŞ - Türk savunma sanayi ürünleri Ukrayna'da görücüye çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 17:01 | Son Güncelleme

 - Türkiye'nin en yeni savunma sanayi ürünleri Ukrayna’da düzenlenen 16'ıncı Silah ve Savunma Fuarı'nda görücüye çıktı.  Başkent Kiev'de düzenlenen fuarın açılışına, Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov, Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Zagorodnyuk ve Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak katıldı.

Sonat KEREM, Kiev, (DHA) - Türkiye'nin en yeni savunma sanayi ürünleri Ukrayna’da düzenlenen 16'ıncı Silah ve Savunma Fuarı'nda görücüye çıktı.

Başkent Kiev'de düzenlenen fuarın açılışına, Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov, Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Zagorodnyuk ve Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak katıldı. Avakov, Zagorodnyuk ve Homçak, açılışın ardından Türk stantlarını da ziyaret etti.
Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Güldere ve Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andriy Sibiga da Türk stantlarını gezerek katılımcılardan bilgi aldı.
16 ülkeden yaklaşık 400 şirketin yer aldığı fuara Türkiye'den Aselsan, Baykar, Roketsan, Asyay, 2G Havacılık Elektronik, Ariteks, Menatek, C4 Defence, DLG Tactical, Ostim, RST Teknoloji, STM Savunma Teknolojileri, Suprobox, Transvaro Elektron Aletleri, ZSR Patlayıcı şirketleri ile Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği katılıyor.

BAYRAKTAR: "TÜRKİYE İLE UKRAYNA ARASINDA ÖNEMLİ POTANSİYEL VAR"
Bayraktar şirketi Genel Müdürü Haluk Bayraktar, fuarda DHA'ya yaptığı açıklamada, Baykar şirketi olarak Ukrayna Silah ve Savunma Fuarı'na bu sene ilk defa katıldıklarını söyledi. TB2 SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı) sisteminin Ukrayna'da ilk kez sergilendiğini belirten Bayraktar, "2019 yılının başında, Ukrayna gibi havacılıkta gelişmiş endüstriye sahip bir ülke ile SİHA satış anlaşması imzaladık. Bu kapsamda ilk teslimatımızı Mart ayında yapmıştık. Önümüzdeki hafta içerisinde ikinci partinin teslimatı yapılıyor. Bir yandan da Ukrayna askerlerine yönelik eğitim programını tamamladık" dedi.
Fuara katılımın yoğun olduğunu ifade eden Haluk Bayraktar, "Türkiye'den de 16 firmamız var. Türkiye ile Ukrayna arasında savunma teknolojilerinde önemli bir potansiyel bulunuyor. İki ülkenin birbirini tamamladığı teknolojiler var. 'Kazan-kazan' modeliyle iş birliğini daha da ileriye taşıyacağımızı düşünüyorum. Özellikle ülkemizde milli olarak geliştirdiğimiz SİHA teknolojisini buraya ihraç ediyor olmaktan memnuniyet duyuyoruz" diye konuştu.
Türk stantlarının katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördüğü fuar 11 Ekim'de sona erecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Fuar alanının dışında sergilenen askeri araçlar
Muhabirin Anonsu
Fuardan görüntüler
Açılış
Ukraynalı bakanların konuşmaları
Ukrayna İçişleri ve Savunma bakanları ile Genelkurmay Başkanı’nın, Baykar şirketinin standını ziyareti
Büyükelçi Güldere’nin Türk stantlarını ziyareti
Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ile röportaj
Fuardan detaylar

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