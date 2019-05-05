DHA DIŞ - Venezuela’da askeri helikopter düştü: 7 ölü

Venezuela (DHA) - Venezuela’da başkent Karakas yakınlarında dağlık bir bölgeye askeri bir helikopterin düştüğü; helikopterdeki 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Yetkililer dün sabah saatlerinde meydana gelen kaza sonrası enkaza ulaştıklarını duyurdu.
Karakas’taki General Francisco de Miranda Hava Üssün’den kalkan Cougar tipi helikopterin dağlık alanda düştüğü; helikopterde bulunan 4 asker ve 3 sivilin hayatını kaybettiği açıklandı.
Yerel medya, hayatını kaybeden askerlerin Başkanlık Mufhafız Birliği'nden olduklarını ancak kimliklerinin paylaşılmadığını duyurdu.
Helikopterin düşüş nedenine dair soruşturma başlatıldı.
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