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DHA DIŞ - Venezuela’da askeri helikopter düştü: 7 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 12:55 | Son Güncelleme

Venezuela’da başkent Karakas yakınlarında dağlık bir bölgeye askeri bir helikopterin düştüğü; helikopterdeki 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Venezuela (DHA) - Venezuela’da başkent Karakas yakınlarında dağlık bir bölgeye askeri bir helikopterin düştüğü; helikopterdeki 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Yetkililer dün sabah saatlerinde meydana gelen kaza sonrası enkaza ulaştıklarını duyurdu.

Karakas’taki General Francisco de Miranda Hava Üssün’den kalkan Cougar tipi helikopterin dağlık alanda düştüğü; helikopterde bulunan 4 asker ve 3 sivilin hayatını kaybettiği açıklandı.

Yerel medya, hayatını kaybeden askerlerin Başkanlık Mufhafız Birliği'nden olduklarını ancak kimliklerinin paylaşılmadığını duyurdu.

Helikopterin düşüş nedenine dair soruşturma başlatıldı.

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