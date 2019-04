DHA İSTANBUL - 500 ÖĞRETMEN YILLAR SONRA ÜNİVERSİTE SIRALARINDA

İSTANBUL, (DHA)- YEDİTEPE Üniversitesi'nin düzenlediği ‘Back to University’ organizasyonu bu yıl Türkiye’nin dört bir yanından ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) İstanbul'a gelen yaklaşık 500 eğitimciyi üniversite yıllarına geri götürdü. Uzun yıllar sonra öğrenci olmanın tadını çıkaran öğretmenler, çeşitli konferans ve seminerlerin ardından merak ettikleri dersleri yerinde görme fırsatı yakaladı.

Yeditepe Üniversitesi tarafından düzenlenen ‘Back to University’ organizasyonun ilk haftası 5-7 Nisan tarihinde gerçekleştirildi. Organizasyonun ikinci haftası ise dün başladı. Etkinlikte, Türkiye’nin dört bir yanından ve KKTC'den Yeditepe Üniversitesi'ne gelen eğitimciler, yıllar sonra bir günlüğüne de olsa öğrencilik yıllarına geri dönme fırsatı yakaladı. Kuşak Araştırmacısı Evrim Kuran tarafından verilen ‘Yeni Nesiller ve Öğrenmenin Yeni Dünyası’ adlı semineri dinleyen eğitimciler, ardından kendileri için özel kurgulanan demo derslere katılıp ders saatinde sınıflara girdi, deneyler yaptı ve bölümlerle ilgili bilgiler aldı. Yeditepe Üniversitesi’nin bilimsel çalışmaları hakkında sorularına yanıt bulan eğitimciler, kampüste olmanın keyfini çıkardı. Back to University kapsamında eğitimciler, üniversitenin 13 fakültesinde bulunan 72 bölümünde, farklı alanlarda seçtikleri derslerle üniversiteyi deneyimleme olanağı buldu.