DHA İSTANBUL - 500 ÖĞRETMEN YILLAR SONRA ÜNİVERSİTE SIRALARINDA

İSTANBUL, (DHA)- YEDİTEPE Üniversitesi'nin düzenlediği ‘Back to University’ organizasyonu bu yıl Türkiye’nin dört bir yanından ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) İstanbul'a gelen yaklaşık 500 eğitimciyi üniversite yıllarına geri götürdü. Uzun yıllar sonra öğrenci olmanın tadını çıkaran öğretmenler, çeşitli konferans ve seminerlerin ardından merak ettikleri dersleri yerinde görme fırsatı yakaladı.

Yeditepe Üniversitesi tarafından düzenlenen ‘Back to University’ organizasyonun ilk haftası 5-7 Nisan tarihinde gerçekleştirildi. Organizasyonun ikinci haftası ise dün başladı. Etkinlikte, Türkiye’nin dört bir yanından ve KKTC'den Yeditepe Üniversitesi'ne gelen eğitimciler, yıllar sonra bir günlüğüne de olsa öğrencilik yıllarına geri dönme fırsatı yakaladı. Kuşak Araştırmacısı Evrim Kuran tarafından verilen ‘Yeni Nesiller ve Öğrenmenin Yeni Dünyası’ adlı semineri dinleyen eğitimciler, ardından kendileri için özel kurgulanan demo derslere katılıp ders saatinde sınıflara girdi, deneyler yaptı ve bölümlerle ilgili bilgiler aldı. Yeditepe Üniversitesi’nin bilimsel çalışmaları hakkında sorularına yanıt bulan eğitimciler, kampüste olmanın keyfini çıkardı. Back to University kapsamında eğitimciler, üniversitenin 13 fakültesinde bulunan 72 bölümünde, farklı alanlarda seçtikleri derslerle üniversiteyi deneyimleme olanağı buldu.

KİMİ TADIM YAPTI KİMİ İSE LABARATUVARA GİRDİ

Yeditepe Üniversite Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde derse giren eğitmenler, bölüm hakkında Doç. Dr. Sibel Özilgen’den bilgi aldı. Eğitimciler, ardından öğrenciler tarafından hazırlanan aperatif yiyecekleri tattı. Eczacılık dersine giren eğitmenler ise laboratuvarda krem yapmayı deneyimledi. “ÖĞRETMENLERİMİZLE KEYİFLİ VAKİT GEÇİRDİK"

Organizasyonun bu yıl 4’üncü kez düzenlendiğini belirten Yeditepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İpek Karaaslan, “Her Ekim ayında, Anadolu’nun her yerini akademisyenlerimiz ile ziyaret edip öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz ile bir araya geliyoruz. Back to University, onlara hem teşekkür etmek hem de onlarla birlikte üniversitemizde farklı deneyimler yaşatmak, öğrencilerimize sunduğumuz olanak ve dersleri kendilerinin deneyimlemesini sağlamak için yaptığımız bir etkinlik. Öğretmenlerimiz ile birlikte keyifli vakit geçirmeye çalışıyoruz" dedi. HAYALLERİNDEKİ BÖLÜMLERİ DENEYİMLEDİLER

Eğitimcilerin gün boyu katıldıkları etkinlikler hakkında detayları paylaşan Prof. Dr. İpek Karaaslan, “Bu organizasyonu değerli kılan, öğretmenlerin kendi alanları dışında, belki de hayatta hep yapmak istedikleri ama bir türlü fırsat bulamadıkları alanlarda deneyimler kazanmaları. Öncelikle kendilerine eğitim alanında destek vermek için bir konferans düzenledik. Farklı konu başlıklarında konferanslarımız oldu. Yeni öğrenme yöntemleri, beyin nasıl öğrenir gibi sorulara yanıt bulmaya çalıştık. Bunun sonrasında öğretmenlerimiz demo derslerine girdi. Gastronomide yemek yapmayı deneyimlerken, güzel sanatlarda heykel yapmayı öğrendiler, diş hekimliğinde de bir protez nasıl yapılır onu gördüler" diye konuştu.