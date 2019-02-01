HABER

DHA İSTANBUL - AVRASYA TÜNELİ BAKIM-ONARIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE ULAŞIMA KAPATILDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 01:22 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ - Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - AVRASYA Tüneli, gece saatlerinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ - Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - AVRASYA Tüneli, gece saatlerinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.
Asya ile Avrupa yakasını boğazın altından birleştiren Avrasya Tüneli, gece yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle 00.00 -05.00 saatleri arasında çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı. Tünelin girişlerine belediye işçileri tarafından uyarıcılar yerleştirildi. Tüneli kullanmak isteyen sürücüler, daha önceden belirlenen başka güzergâhlara yönlendirildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Avrasya Tüneli işletmesi tarafından konuyla ilgili yapılan duyuruda da, "30 Ocak 2019 - 01 Şubat 2019 tarihinde 00.00 ile 05.00 saatleri arasında tünel işletmesi, kalite standartları kapmasında gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle Avrasya Tüneli her iki yönde geçici olarak hizmet veremeyecektir" denildi.

Görüntü Dökümü:
------------------------
Tünelin trafiğe kapatılması
Uyarıcı dubalardan detay
Sürücüleri başka güzergâhlara yönlendirmesi
Genel ve detaylar

Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler! 'Maceraseveriz' deyip... Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler! 'Maceraseveriz' deyip...
Avrasya Tüneli trafiğe kapatıldıAvrasya Tüneli trafiğe kapatıldı
Barış Manço’nun ölüm yıl dönümünde evine ziyaretçi akınıBarış Manço’nun ölüm yıl dönümünde evine ziyaretçi akını
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Beşiktaş'a Kagawa transferinde büyük şok!

Beşiktaş'a Kagawa transferinde büyük şok!

Necati Şaşmaz, boşanmak için eşinden 10 milyon lira tazminat istiyor

Necati Şaşmaz, boşanmak için eşinden 10 milyon lira tazminat istiyor

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Guaido'dan flaş iç savaş açıklaması!

Guaido'dan flaş iç savaş açıklaması!

Ecem Balcı'nın günlüğünde korkunç ifadeler!

Ecem Balcı'nın günlüğünde korkunç ifadeler!

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Binali Yıldırım'dan istifa kararı!

Binali Yıldırım'dan istifa kararı!

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Avrasya Tüneli trafiğe kapatıldı

Avrasya Tüneli trafiğe kapatıldı

Beyoğlu'nda korkutan yangın! 11 kişi böyle kurtarıldı

Beyoğlu'nda gece yarısı can pazarı!

31 Ocak 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları

31 Ocak 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları

Adana'da korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Marmaris'te askerleri taşıyan minibüs kayalıklara çarptı!Yaralılar var

Askerleri taşıyan minibüs kaza yaptı!

İstanbul'da metro seferlerinde aksama!

İstanbul'da metro seferlerinde aksama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.