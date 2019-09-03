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DHA İSTANBUL - BEYOĞLU'NDA DEHŞET ANLARI; OLAYA ŞAHİT OLANLAR KAÇACAK YER ARADI

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 11:13 | Son Güncelleme

Beyoğlu'nda bir kişi başına dayadığı tabancayı ateşledi.

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)

Beyoğlu'nda bir kişi başına dayadığı tabancayı ateşledi. Bu sırada yoldan geçenler panikle kaçışırken, olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Ataman sokakta geçtiğimiz ay yaşanan olayın görüntüleri yeni ortaya çıktı. Daha önce çalıştığı işyerine gelen ve bir süre oturduktan sonra gece saat 04.00 sıralarında dışarı çıkan Eyüp D. (43) sokakta başına dayadığı tabancayı ateşledi. Eyüp D. yere yığılırken bu sırada yoldan geçenler büyük panik yaşayarak olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Polis ekipleri emniyet şeridi çekerek sokağı kapatırken bir süre sonra gelen sağlık ekipleri başından vurulan Eyüp D.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Eyüp D.'nin cesedi daha sonra memleketinde toprağa verildi.

Görüntü dökümü

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GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

-Sokakta yürüyen kişiler

-Eyüp D.'nin kamera açısına girmesi

-Eyüp D.'nin yere yığılması

-Tabancanın yere düşmesi

-Olaya şahit olanların kaçışması

AKTÜEL KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

-Olayın yaşandığı sokak

-Genel ve detay görüntüler

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