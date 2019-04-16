DHA İSTANBUL BÜLTEN - 5

1- ALPEREN OCAKLARI VAKFI İSTANBUL İL BAŞKANINA 1 YIL HAPİS CEZASI Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA)

Karaköy'deki Neve Şalom Musevi Sinagogu'na 20 Temmuz 2017'de düzenlenen protesto eyleminde, sinagogun kapısına tekme ve taş atıldığı iddiasıyla yargılanan Alperen Ocakları Vakfı İstanbul İl Başkanı Kürşat Mican, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Kürşat Mican katıldı. Müdahil Türkiye Hahambaşılığı Vakfı'nı ise avukatı temsil etti. Savunma yapan sanık Kürşat Mican, "Olay tarihinde İsrail devletinin Filistinlilere yönelik yaptığı uygulamalar nedeniyle Türkiye'deki Musevi asıllı vatandaşlarımızın bu konuda tepkisiz kalmamalarını sağlamak amacıyla benim de başkanı olduğum Alperen Ocakları Vakfı tarafından böyle bir eylem tertip edildi. Amacımız halk arasında korku, panik yaratmak veya kin ve düşmanlığı tahrik etmek gibi bir niyetimiz yoktu. Yine bu eylemin yapıldığı dönemde ibadetin engellenmesine yönelik bir faaliyet olmamıştır. Eylem sonrası güvenlik kameralarını inceledikten sonra bizimle ilgili olmayan bazı şahısların sinagogun kapısını tekmeleyip taşladıklarını gördüm. Güvenlik güçleri bu mahalde yoklardı. Sinagoga taş atan şahıslar bizim gruptan değildir. Dolayısıyla yönlendirmem söz konusu değildir. Suçsuzum. Beraatımı istiyorum" dedi.

Şikayetçi Türkiye Hahambaşılığı Vakfı avukatı Abdulvahit Kaya'nın, "Sinagogda görevli polis memurlarının etkisiz hale getirildiği yönünde bir bilgisinin olup olmadığına" yönelik sorusunu yanıtlayan sanık Mican, "Polislere müdahalemiz söz konusu değildir. Polisleri de görmedik" dedi.

1 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkeme, sanık Kürşat Mican'ın "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi. Sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri, yargılama sürecindeki davranışlarını göz önüne alarak yasal indirim uygulamayan mahkeme, geçmişi ve daha önceden 3 aydan fazla hapis cezasını gerektirir mahkumiyeti bulunması nedeniyle sanığın cezasının ertelenmesi ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması yoluna da gitmedi. Mahkeme, sanık hakkında, "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit suçu ile inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engellemeye azmettirme" ve "ibadethane ve mezarlıklara zarar vermeye azmettirmek" suçlarından ise yasal koşullar oluşmadığından beraat kararı verdi. Görüntü Dökümü:

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Arşiv 16.04.2019 - 17.35 Haber Kodu : 190416176 2- SANCAKTEPE'DE OTOMOBİLLE ARKADAN ÇARPTIKLARI ARAÇTAN 100 BİN LİRA GASP ETTİLER Haber-Kamera: Murat KORKMAZ/İSTANBUL DHA

Sancaktepe'de, otomobilleriyle aracına arkadan çarptıkları kişinin, çalıştığı şirkete ait yaklaşık 100 bin lira parasını gasp ettikleri ileri sürülen 3 şüpheli, kayıplara karıştı.

Olay, Atatürk Caddesi'nde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, çalıştığı firmaya ait yaklaşık 100 bin lira parayı bankaya götüren Kudret Mutlu'nun kullandığı araca, arkasından gelen ve içinde 3 kişinin olduğu otomobil çarptı. Üzerinde sürücü kursu yazan araçtan inen bir şüpheli, Mutlu'nun kullandığı aracın yanına gelerek, ön koltukta bulunan yaklaşık 100 bin lira parayı gasp etti. Şüpheliler parayı alarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis olay yerini emniyet şeridi çekerek, yolu trafiğe kapattı. Olay yeri inceleme ekipleri, çevrede delil aradı. Güvenlik kamera görüntülerini de incelemeye alan ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Gasp edildiğini öne süren sürücü Kudret Mutlu, "Arkamdan gelen araç bana vurdu. Normalde işyerinden 'araç vurduğu zaman durma' demişlerdi. Sürücü kursu arabası olduğunu anlayınca acemi şoför sandım. Arabadan inmeye çalışırken, 1 kişinin arabamın sağındaki çantayı almaya çalıştığını fark ettim. Bırak dedim. Elini beline attı. Silah çekiyor sanıp, kaçtım. Sonra arabalarına binip, kaçtılar. Araçta plaka yoktu. Arabada 100 bin liraya yakın para vardı." dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Otomobilden görüntü

-Mutlu ile röportaj

-Olay yeri ekiplerinin çalışması

-Genel ve detaylar 16.04.2019 - 18.01 Haber Kodu : 190416185 3 - ATAŞEHİR'DE YOL ÇÖKTÜ Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA

Ataşehir'de, bir sokakta yapılan asfalt çalışmasından kısa süre sonra yol üzerinde çökme meydana geldi. Polis ve belediye ekipleri güvenlik önlemi aldıktan sonra yol doldurularak asfaltlandı.

Olay, saat 14.30 sıralarında İçerenköy Mahallesi Kavaklı Sokak'ta meydana geldi. Yaklaşık 1 metre çapında ve 1.5 metre derinliğindeki çökmeyi görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek bölgede önlem aldı. Olayda şans eseri herhangi bir kazanın yaşanmadığı öğrenildi. Trafik ekipleri, kontrollü bir şeklide trafiği yönlendirdi. Belediye ekipleri tarafından doldurulan yol asfaltlandıktan sonra tekrar trafiğe açıldı. Görüntü Dökümü:

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-Polis ve belediye ekiplerinden görüntü

-Yoldaki göçük

-Ekiplerin çalışması

-Vatandaşlarla röp

-Göçüğün kapatılması

-genel ve detay görüntüler

16.04.2019 - 17.26 Haber Kodu : 190416172 4-İŞ ADAMI MURAT SANCAK'A SİLAHLI SALDIRI DAVASI Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İSTANBUL DHA

Büyükçekmece'de 20 Ağustos 2015'te iş adamı Murat Sancak'ın içinde bulunduğu araca silahlı saldırı düzenlenmesine ilişkin biri tutuklu 6 sanığın yargılandığı davada 18. duruşma yapıldı. Murat Sancak'ın avukatı, olayı FETÖ'nün planladığını ve gerçekleştirdiğini düşündüklerini belirterek, "Maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasını talep ediyoruz" dedi. Mahkeme heyeti de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı yazılarak, Samanyolu Holding Yayın A.Ş. idarecileri, Ekrem Yalvak ve FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin bir soruşturma bulunup bulunmadığının sorulmasına, dava açılmış ise iddianamenin istenilmesi karar verdi. 18 .DURUŞMA YAPILDI

Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 18. duruşmada tutuklu sanık Turgut Üney ile başka suçtan tutuklu sanık Okan Karakuş ve Hüseyin Çaydavul hazır bulundu. Şikayetçi Murat Sancak'ın avukatı, "Biz başından beri bu olayı FETÖ'nün planladığını ve gerçekleştirdiğini düşünüyoruz. Bizim kanaatimiz bu yöndedir. Tetiği kimin çektiğini biz bilemeyiz. Müvekkilim sadece gerçeğin ortaya çıkarılmasını istiyor. Müvekkilim, olayda FETÖ'nün bulunup bulunmadığını yani bu eylemi gerçekleştirenlerin FETÖ'ye irtibatlarının bulunup bulunmadığını açıklığa kavuşturulmasını istiyor. Nitekim soruşturmayı yürüten polis memurlarından bazıları FETÖ'den ihraç edildi. Maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasını talep ediyoruz" dedi.

"MAHKEMEDEN BİRLEŞTİRME HUSUSUNDA GÖRÜŞ SUNULMASINI TALEP ETTİ"

Taleplere ilişkin söz verilen Cumhuriyet Savcısı da görüşünü açıkladı. Cumhuriyet Savcısı, FETÖ terör örgütünün medya yapılanmasıyla ilgili dosya ile hukuki ve fiili irtibat olabileceği göz önüne alınarak, FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin davaya bakan mahkemeden birleştirme hususunda görüş sunulmasını talep etti. SANIĞIN KOLLARI İNCELENDİ

Söz alan tutuklu sanık Turgut Üney "Ben bu suçu işlemedim. Suçsuz yere yatıyorum. Sanık Hüseyin Çaydavul'un kolunun incelenmesini talep ederim. Çünkü Hüseyin'in kolunda dövme olup olmadığına bakılmadı. Masumum beraatimi talep ediyorum" dedi. Saldırıyı yapan aracı kullanan şoförün sol kolunda dövme olduğu iddialarına ilişkin duruşmada Hüseyin Çaydavul'un kollarına bakıldı. Mahkeme heyeti, Sanık Hüseyin Çaydavul'un kollarına baktıktan sonra, sanığın sol kolunun gözlemlenmesinde neredeyse silinmiş vaziyette eski bi dövmenin bulunduğu ve 'Afilli yalnızlık' yazdığının gözlemlendiğini tutanaklara geçirdi.