DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

1- FSM'DE BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARININ BİRİNCİ ETABI TAMAMLANDI * Köprünün onarım çalışmaları tamamlanan Anadolu istikameti trafiğe açıldı. Haber-Kamera: Mustafa BAKIRHAN-Ali Kerem BENGİ-Ersan SAN / İSTANBUL DHA

Bakım-onarım çalışmaları kapsamında trafiğe kapatılan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün çalışmaları tamamlanan Anadolu istikameti bu gece trafiğe açıldı.

Fatih Sultan Mehmet(FSM) Köprüsü'nün çalışmaları tamamlanan birinci etabı bu gece trafiğe açıldı. 27 Haziran'da başlatılan üstyapı ve derz onarım çalışmaları kapsamında trafiğe kapatılan Avrupa-Anadolu istikametinde çalışmalar bu akşam sona erdi. Köprünün Anadolu istikamet gece saatlerinde trafiğe açıldı. İkinci etap çalışmaları kapsamında ise köprünün Avrupa istikameti trafiğe kapatıldı. Köprüde gidiş-geliş trafiği Anadolu-Avrupa istikametinden sağlanıyor FSM'deki ikinci etaptaki çalışmaların da tamamlanmasıyla köprü 17 Ağustos'ta tüm şeritleriyle trafiğe açılmış olacak. Görüntü Dökümü:

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-Köprüdeki çalışmalardan her iki yakadan da detaylar

-Köprüden trafik detaylar

-Köprü üzerinden görüntüler

-Araçlardan detaylar

-Genel ve detaylar

14.07.2019 - 01.49 Haber Kodu : 190714011

14.07.2019 - 02.06 Haber Kodu : 190714013

14.07.2019 - 02.20 Haber Kodu : 190714014 ============================== 2- FATİH'TE BİR DAİREDE ELLERİ AYAKLARI BAĞLI ERKEK CESEDİ BULUNDU Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN-Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA

Fatih'te bir haftadır kötü kokuların geldiği bir daireye giren polis ekipleri 60 yaşlarındaki Muhittin Yıldız adlı bir kişiyi, elleri ve ayakları bağlanmış battaniyeye sarılı halde öldürülmüş olarak buldu. Olay, Karagümrük Mahallesi Zeynel Ağası Sokak'ta 3 katlı bir apartmanın en üst katında saat 20:00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre bina sakinleri bir haftadır kötü kokular gelen daireyi polise bildirdi. POLİS MASKEYLE DAİREYE GİRDİ

Olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin çilingir yardımıyla girdiği dairede Muhittin Yıldız'ın elleri ve ayakları bağlanmış battaniyeye sarılmış halde cansız bedeni bulundu. Öldürülmüş olduğunu anlaşılan Muhittin Yıldız'ın cenazesinin çürümeye başladığı belirlendi. Yıldız'ın cansız bedeninin çürümeye başlaması sebebiyle sokağa ceset kokusu yayılırken vatandaşlar burunlarını tutarak sokaktan geçti. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri dairede inceleme ve delil araştırması yaparken evde inceleme yapan polis ekiplerinin kökü koku nedeniyle maske takarak binaya girdiği görüldü.

YATAK ODASINDA BULUNDU

Olayla ilgili açıklama yapan bir apartman sakini, "Kedi öldü diye söylüyorlardı. Kedi veya fare öldü diye bodruma bakıyorduk. 1 haftadır bu konu vardı. Komşu daireden koku geliyor dedi. Sonra polis geldi. Polis önce çöp olabilir dedi sonra çilingir yardımıyla daireye girdiler. Yatak odasında bulunmuş" dedi.

Polisin dairedeki incelemesinin ardından Yıldız'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden detaylar

-Vatandaşlardan detaylar

-Olay yeri inceleme ekiplerinin görüntüsü

-Bir vatandaşla röportaj

-Cenazenin götürülmesi

-Genel ve detaylar 14.07.2019 - 01.58 Haber Kodu : 190714012

14.07.2019 - 00.31 Haber Kodu : 190714008 ================================ 3- ÜSKÜDAR'DA SU TANKERİ OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ Haber-Kamera: Ali Kerem Bengi / İstanbul DHA

Üsküdar'da freni boşalan belediyeye ait su tankeri park halindeki bir otomobile çarpıp diğerinin üstüne devrildi. Su tankeri şoförü son anda araçtan kendini atarak yara almadan kurtuldu.

Kaza, Küçük Çamlıca Mahallesi Başak Çıkmazında dün saat 22:30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Şeker Maslak Parkı'nda bahçe sulaması yapan Üsküdar Belediyesine ait su tankeri yokuş yukarı çıktığı sırada aracı arızalandı. Aracın arızalanması fark eden sürücüsü Sinan Yücal geri geri gitmeye başladığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek bir otomobile çarpıp diğerinin üstüne devrildi. Su tankeri sürücüsü Sinan Yücal kaza sırasından kendini son anda dışarıya atarak kurtuldu. İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri kaza yerine gelerek incelemelerde bulunduğu sırada trafik ekipleri sokakta herhangi gibi bir olumsuzluğa karşı güvenlik önlemi aldı. Otomobil sahibi kadın yaşanan kaza nedeniyle gözyaşlarına boğulurken bir yandan durumla ilgili yakınlarına bilgi verdi. Su Tanker devrildiği yerden İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait iki vinçle yaklaşık 2 saatlik çalışmaların ardından kaldırarak çekici yardımıyla araçlar kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yeri

-İtfaiye ekiplerin çalışması

-Polis ekiplerin sokakta önlem alması

-Araçlardan detaylar

-Su tankerin sürücüsü ifadesi alınması(00.53 siyah tişörtlü)

-Beyaz aracın sahibi kadın göz yaşları (01.47)

-İstanbul Belediyesine ait vinçlerden detay

-Araçların kaldırılması

-Genel detaylar 14.07.2019 - 00.53 Haber Kodu : 190714009 ============================= 4- ÇALIŞKAN: ÖLÜN, ÖLDÜRÜN AMA 'KULEYİ ALDIK' DİYE BANA DÖNÜN, TALİMATI VERDİM Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ- Soner HASIRCIOĞLU /İSTANBUL,(DHA)

İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan 15 Temmuz 2016 Darbe girişimi sırasında yaşadıklarını Bahçelievler'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen konferansta anlattı. Çalışkan o gece verdiği ilk talimatın "Hiçbir polis silahını teslim etmeyecek gerekirse kullanacak" olduğunu belirterek, işgal altındaki Atatürk Havalimanı Kuesi'ne ilşkin de "Arkadaşlar, ölün, öldürün, ne yaparsanız yapın ama 10-15 dakikada kuleyi aldık diye bana dönün" talimatını verdiğini anlattı.

Bahçelievler'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Nurettin Topçu Kültür Merkezi'nde konferans düzenlenen konferansa İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, 15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları katıldı. Konferans'a gelenler salona girmeden önce 15 Temmuz 2016 tarihinde çekilen fotoğraflardan oluşan sergiyi gezdi. Program kapsamında önce Kuran-ı Kerim tilaveti ardından da saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Bahçelievler Belediyesinin hazırladığı15 Temmuz konulu belgesel gösterimi ile devam eden program İstanbul Emniyet Müdürlüğünün 15 Temmuz 2016 Cuma günü yapmış oldukları telsiz konuşmaları salondakilere dinletildi. Telsiz konuşması esnasında salonda duygu dolu anlar yaşandı. Mustafa Çalışkan'ın özgeçmişinin okunmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan kürsüye çıktı. "BU TOKATTAN SONRA BİR DAHA BUNU YAPAMACAKLAR"

Dr. Mustafa Çalışkan, "Ülkemizde bir darbe geleneği var. Maalesef. Hoşuma gitmeyerek söylediğim bir kelime. Cumhuriyetten önce başlayan bir darbe geleneği. Cumhuriyet döneminde, 60'da, 70'de, 80'de, 28 Şubat 2016 bir darbe geleneğidir. Bu gelenek bütün kurumlarımızı, kuruluşlarımızı ve insanımızı, vatandaşımızı yıprattı. En son yaşadığımız da bu geleneğin son noktasıydı. İnşallah bundan sonra darbe geleneğini sevenler, darbeden bir şey umanlar, bu tokattan sonra bir daha bunu yapamayacaklar" ifadelerini kullandı.

"KÖKÜ BURADA GİBİ GÖZÜKÜR BEYNİ DIŞARIDA"

Dr. Çalışkan "2016'daki darbenin sahibi FETÖ'dür. Fetullahçı terör örgütüdür. Bu örgüt öyle bir örgüt ki bana tarifini soruyorlar, herkes bir tarif yapıyor bu örgütle ilgili. Ne din tanır, ne milliyet tanır, ne vatan tanır. Amacı için her şeyi mubah görür. Dünyayı yönetenlerin kurup yönettiği masonik bir yapılanma. İstihbarat örgütü gibi gözükür, tam da bir istihbarat örgütü değildir. Cemaat kelimesini bile lekelediler. Cemaat gibi gözüküp, cemaat değildir. Bir grup değildir. Ne oldukları belli değil ama kökü burada gibi gözükür beyni dışarıda" şeklinde konuştu. "İLK SÖYLEDİĞİM ŞEY, HİÇBİR POLİS SİLAH TESLİM ETMEYECEK"

Darbe girişimin haberini odasında aldığını belirten Mustafa Çalışkan, " Darbe girişimini odamda, İstanbul Emniyet Müdürlüğünde bir operasyon planlaması yaparken aldım. Biraz komik bir şekilde aldık. Önce bir müdür yardımcımız haber verdi. Bir Albay telefon etti, 'Biz darbe yaptık, teslim olun.' Şeklinde bir şeyler söyledi diye bana haber verince 'Böyle bir şey olmaz. Biraz bekledik. Başka bir arkadaşı daha aradılar. Yine ciddiye almadık. Ama ne zaman ki köprü kapatıldı, Beylerbeyindeki polislerin silahı alınıyor dendiği zaman ben oturduğum yerden ok gibi fırladım. İlk söylediğim şey de şuydu, hiçbir polis silahını teslim etmeyecek gerekirse kullanacak. Hiçbir polis silah teslim etmeyecek" dedi.

"10-15 DAKİKA DA KULEYİ ALIN"

Çalışkan, "Cumhurbaşkanımız beni aradı. Atatürk Havalimanı'nda kuleyi sordu. Kule ne durumda? 'Kule işgal altında sayın Cumhurbaşkanım' dediğimde 'Mustafa Bey Kule benim için önemli' kelimesini kullanınca ben o zaman İstanbul'a geleceğini düşündüm. 'Kaç dakika da alırsınız kuleyi?' dedi. O heyecanla tabi aynı anda bu telefon konuşmasını yaparken üzerinizden mermiler geçiyor. Sesleri inanılmaz. Telefonlar ve telsiz durmuyor. Sayın Cumhurbaşkanım 10-15 dakika da alırız inşallah dedim. Telefonu kapattım. Şube müdürlerimizden iki tanesini aradım. Özel Harekat Şube Müdürü ve Atatürk Havalimanı Şube Müdürünü. Arkadaşlar, ölün, öldürün, ne yaparsanız yapın ama 10-15 dakikada kuleyi aldık diye bana dönün, talimatı verdim. O arkadaşlarım 10-15 dakika içerisinde normal şartlarda çatışsan belki 1 saatte alamazsınız. İçeridekiler uzun namlulu silahlı ve asker bunlar. Savaşmak için yetiştirilmiş insanlar. 15 dakika sürmedi" dedi. Mustafa Çalışkan'a konuşmalarından sonra Belediye Başkanı Hakan Bahadır tablo hediye etti.

Görüntü Dökümü:

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-Kuran tilavetinden detaylar

-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'ndan detaylar

-Protokolden detaylar

-15 Temmuz belgeseli ve telsiz konuşmaları

-İstanbul emniyet müdürü Dr. Mustafa Çalışkan konuşması

-Tablo takdimi 14.07.2019 - 00.22 Haber Kodu : 190714005 ==================================== 5- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ERBAKAN'IN MEZARINI ZİYARET ETTİ Güven USTA /İSTANBUL, (DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın mezarını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazeteci-yazar Mehmet Şevket Eygi'nin Merkezefendi Mezarlığı'ndaki defin törenine katıldı. Erdoğan, törenin ardından Erbakan'ın aynı mezarlıkta bulunan kabrini ziyare etti. Görüntü Dökümü:

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-Erdoğan'ın mezar başında dua etmesi 13.07.2019 - 19.16 Haber Kodu : 190713180 =========================== 6- HACCA GİTMEK İÇİN BİSİKLETLE LONDRA'DAN YOLA ÇIKAN GRUP ERDOĞAN İLE GÖRÜŞTÜ İstanbul DHA- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, hacca gitmek için Londra'dan yola çıkan bisikletli grupla görüştü.

Erdoğan, bisikletli 9 kişiyi Dolmabahçe Ofisi'nde ağırladı. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Görüntü Dökümü:

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-Görüşmeden görüntü 13.07.2019 - 19.20 Haber Kodu : 190713182

13.07.2019 - 19.45 Haber Kodu : 190713186 ==================== 7- ESENYURT'TA 7 AYLIK HAMİLE KADINA KAMYONET ÇARPTI Haber-Kamera : Alper KORKMAZ / İSTANBUL ,(DHA)

Esenyurt'ta yolun karşısına geçmeye çalışan 7 aylık hamile kadına kamyonet çarptı. Yaralı kadının yardımına eşi ve çevredeki vatandaşlar koştu.

Olay, Hacı Bayramı Veli Caddesi Bulut Durağı mevkiinde akşam saatlerinde meydana geldi. Özbekistan uyruklu 24 yaşındaki O. Recepova'ya yolun karşısına geçmek istediği sırada bir kamyonet çarptı. Yere düşen kadının yardımına eşi ve çevredeki vatandaşlar koştu. Genç kadının eşi ve arkadaşları büyük korku yaşarken, durum sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından genç kadını hastaneye kaldırdı. 7 aylık hamile olan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kamyonet sürücüsü O.K.'nin ifadesini almak üzere karakola götürdü. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yerde yatan kadın

ambulansın gelişi

Vatandaşların yardım edişi

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