DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

Emin YEŞİL - İstanbul DHA - SULTANGAZİ'de ilkokulda bir öğrencinin kantinden aldığı sandviçi yerken bayılması üzerine ortalığa atılan dedikodu kısa sürede yayıldı. Epilepsi hastası olduğu belirtilen öğrencinin ekmekten çıkan uyuşturucu nedeniyle bayıldığı iddia eden kişi hakkında okul yönetimi suç duyurusunda bulundu. Olay Sultangazi Eski Habipler Mahallesi'nde bulunan bir ilköğretim okulunda yaşandı. Öğrencilerden biri kantinden aldığı sandviçi yerken bayıldı. Epilepsi hastası olduğu belirtilen öğrenci olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak bir velinin iddiası ortalığı karıştırdı. Bu kişi, çocuğun sandviçteki uyuşturucunun etkisiyle bayıldığını öne sürdü. Söylenti kısa sürede yayıldı. Polis okulda inceleme yaptı. Ancak iddianın yalan olduğu anlaşıldı. Sosyal medyada da yayılan iddia üzerine okul yönetimi, veli hakkında suç duyurusunda bulundu. İlçe milli eğitim müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Okul kantinlerimiz okullarda kurmuş olduğumuz komisyonlarımız tarafından her ay denetlenmektedir. İlçe tarım müdürlüğümüz tarafından okul kantinlerimiz yılda iki defa denetlenmektedir. Okul kantinlerimizde Bakanlığımızın belirlediği ürünler dışında her hangi bir ürün satılmamaktadır. Olay tamamen asılsızca yapılan bir ihbardır" denildi.

İSTANBUL DHA Beylikdüzü'nde bir kişi, taşla camlarını kırdığı hafriyat kamyonunun üzerine benzin dökerek ateşe verdikten sonra geldiği otomobille kaçtı. Çevredekilerin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürülürken, kamera kayıtlarından şüphelinin kimliği belirlendi. Polis, hafriyat kamyonun sahibinin eski çalışanı olan şüpheli A.F.'yi arıyor. Olay, Adnan Kahveci Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde dün saat 20.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 UP 7467 plaka otomobil ile gelen bir kişi, park halindeki 68 EV 390 plakalı hafriyat kamyonunun camlarını kırdıktan sonra üzerine benzin dökerek yaktı. Çevredeki esnaf, yangın tüpüyle büyümeden söndürdü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelinin kimliğini belirledi. Hafriyat kamyonunun sahibi Murat A.'nın eski çalışanı olan şüpheli A.F. polis tarafından her yerde aranıyor. Bu arada, kamyon sahibi Murat A.'nın eski çalışanı A.F. ile aralarında husumet bulunduğunu söylediği öğrenildi.

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA) - SİLİVRİ açıklarında meydana gelen depremin Avcılar'daki bir binanın kirişlerinde çatlaklara neden olduğu iddia edildi. Binada incelemelerde bulunan Avcılar Belediyesi yetkilileri, bugün için binayı tahliye etmeyi düşünmediklerini ve yarın tekrar gelip binada incelemelerde bulunacaklarını açıkladı. Silivri açıklarında bugün meydana gelen deprem, İstanbul ve çevre illerde paniğe neden oldu. Depremin hissedildiği ilçelerden Avcılar'da bir binada depremin ardan kirişlerde çatlaklar oluştuğu ileri sürüldü. Boyacılık yapan Baykar Hergüner, Cihangir Mahallesi Çandarlı Sokak'taki 5 katlı binanın 4'üncü katındaki evinde depremin ardından çatlaklar oluştuğunu söyledi. Eşi Kiraz'ın evde oğlu ile birlikte oturduğu sırada hissettikleri depremin ardından pencerelerin üzerindeki kirişlerde ince çatlaklıkların oluştuğunu söyleyen Hergüder, "Avcılar Emniyet Müdürlüğü'ne haber verdik. Gelip baktılar. Avcılar Belediyesi'ne haber vereceklerini söylediler. Ben inşaatçıyım. Böyle şeyi asla bırakmam. Hanım aradı geldim çatlaklıkları gördüm. Her yıl evi iki kez boyuyorum. Sonu hüsran bunun. Bina 30 yıllık, 13-14 daireli. Bunlar iyi bir şeye el vermez" dedi.

5- AYA YORGİ'YE DİLEKLERİNİN KABUL OLMASI İÇİN TIRMANDILAR

Haber-Kamera: Eli YAVUZ - Harun UYANIK - İSTANBUL DHA - Her yıl 23 Nisan ve 24 Eylül tarihlerinde Büyükada'da bulunan Aya Yorgi Kilisesi ziyaretçi akınına uğruyor. Sağlık, para, aşk dileyen vatandaşlar yokuşu aşarak kiliseye ulaşıyor. Dilek dileyenlerin yanı sıra önceki senelerde dilekleri kabul olan vatandaşlar ise şükür amaçlı şeker dağıtıyor. Dileklerinin gerçekleşmesini isteyen vatandaşlar 'Azap Yokuşu' olarak da bilinen orman yolunun başında ağaca ip bağlayarak Aya Yorgi Kilisesi'ne ulaşmaya çalışıyor. İnanışa göre yokuş boyunca bağlanan ipi koparmadan kiliseye ulaştıranlarınsa dilekleri kabul olduğu düşünülüyor. Dilek dilemek için Hatay'dan gelen Nergis Ekşi, "Dileklerimiz çok, hepsini diliyoruz. Aşk, para, huzur, mutluluk. Sırf bunun için Hatay'dan geldik. Uzun zamandır planlıyorduk. Bugün ailece ayarlayıp geldik. Bütün arkadaşlarım gelmişti, bütün dileklerin gerçekleştiği bir gün. Biz de denemek istedik, bir şey kaybetmeyiz. Hem İstanbul'u gezmiş olduk" diye konuştu.

Her dilek için ayrı ayrı satılan ve dilek kabul olana kadar saklanan iğneleri yakasına takan 62 yaşındaki İrma Akkeresteci ise "Ben Adalıyım her zaman gelirim. Sağlık, şans, para için geliriz. Çok güzel bir yer. Allah herkesin dileklerini kabul etsin. Üzerimdeki iğneler şans, sağlık, mutluluk ve huzur için" dedi.