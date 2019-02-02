DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- BİNALİ YILDIRIM TUZLA'DA (1) Haber: Gökhan ÇELİK - Kamera: Onur MERİÇ / İstanbul DHA

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım, Deri Dokuma ve Tekstil İşçileri

Sendikası (DERİTEKS) temsilci ve üyeleriyle Tuzla Belediyesi Ay Yıldız Sosyal Tesisleri'ndeki kahvaltı programında bir araya geldi.

Yıldırım programda yaptığı konuşmasında, "İşçi demek, değer üreten insan demektir. İşçi demek, alın terini akıl terine katarak bu ülkenin kalkınmasına katkı yapan insan demektir. Sizler ortaya bir eser çıkarıyorsunuz. Deriyi işleyip, ekonomik bir değere dönüştürüyorsunuz. Deri ürünlerine dayalı sektörün lokomotifisiniz. Siz burada hapşırsanız, onlar orada grip olur. O yüzden sizin hem çalışma şartlarınızın hem de imkanlarınız bakımından memnuniyetiniz çok önemli" dedi.

Yıldırım, "İstanbul halkına hizmet noktasında bizim geçmişimiz yeni değildir. Ben buraya Anadolu'dan geldim. Yarım asırdan beri İstanbulluyum ama memleketimizi de unutmadım. Bizim referansımız geçmişte yaptıklarımız, gelecekte yapacaklarımızın teminatıdır. 'Cak,cuk' yok, yaparak geliyoruz. Konuşan değil, icraat yapan bir anlayışla geliyoruz. Türkiye'nin her köşesini, kendi

memleketinizi, oradaki yolların 15 sene önceki halini düşünün, şimdiki halini düşünün. Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böldük, milleti birleştirdik. Yolları böldük ülkeyi birleştirdik. Herkes şunu iyi bilsin, yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz. Ülkemizi bölmek, parçalamak isteyenlere nefes aldırmadık, bundan sonra da nefes aldırmayacağız" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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- Yıldırım'ın konuşması

- Detaylar

02.02.2019 - 12.28 Haber Kodu : 190202052_ 2- (ÖZEL) BACAĞINDAN VURULAN GENÇ AMBULANSA TAŞINIRKEN HEM GÜLDÜ HEM ŞARKI SÖYLEDİ Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA)

Sultangazi'de bir kişi bacağından silahla vurularak yaralandı. Arkadaşının yardımıyla ambulansa taşınan genç hem güldü hem de şarkı söyledi.

Sultangazi ilçesi Esentepe Mahallesi'nde bulunan Sanko Sanayi Sitesi'nde bir oto tamirhanesine dün akşam saat 20.30 sıralarında otomobilden kimliği belirsiz kişiler tarafından tabanca ile peş peşe ateş açıldı. Daha sonra saldırganlar, olay yerinden kaçarken, oto tamirhanesinin sahibi Yakup Derya'nın oğlu 19 yaşındaki Hakan Hamza Derya, bacağından yaralandı. Yaralıya ilk müdahaleyi sanayi sitesi esnafı yaptı. Açılan ateşte seken kurşunlardan biri, iş yerinin önünde bulunan araca, ikisi ise işyerinin içerisinde bulunan boya fırını kapısına isabet etti. AMBULANSA TAŞINIRKEN HEM GÜLDÜ HEM ŞARKI SÖYLEDİ

Haber verilmesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı Hakan Hamza Derya'yı bir arkadaşı kucaklayarak ambulansa taşıdı. Arkadaşının yardımıyla ambulansa taşınan Derya, hem güldü hem şarkı söyleyerek kendisini vurduğunu söylediği "Ramazan" adlı kişiyi tehdit etti. Hakan Hamza Derya, ambulansla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Derya'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

YARALININ CANI ÇOK YANDI, ÇOK BAĞIRDI

Görgü tanıklarından Giray Polat, "Bir beyaz araçtan bir kişi indi, ateş açıp, kaçtılar. Yaralı çocuğun canı çok yandı, çok bağırdı. Çocuğu zor susturdular. Arkadaşları sakinleştirmek için baya bir uğraştı" dedi. 4 EL ATEŞ ETTİLER

Bir başka görgü tanığı ise, "İlk olarak üç kişi burada iş yeri sahibi ile tartıştı, kavga etti. Sonra gittiler. Daha sonra gidenlerden iki kişi araçla 2-3 defa buradan geçti. Sonra araçtaki bir kişi iş yerine 4 el ateş etti" diye konuştu.

Polis ekipleri, saldırının ardından kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Polisin incelemesi

-Yaralının görüntüsü

-Yaralının ambulansa taşınması

-Gülüp şarkı söylemesi

-Görgü tanıkları ile röp.

-Detaylar

02.02.2019 - 12.21 Haber Kodu : 190202049_ 3- (ÖZEL) FREN YERİNE GAZA BASINCA... Haber-Kamera: Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ - İstanbul (DHA)

Şişli'de bir sürücü aracını park ederken fren yerine gaza basınca apartmanın doğalgaz dağıtım kutusuna çarptı. Hasar gören doğalgaz kutusu nedeniyle panik yaşandı. DOĞALGAZ DAĞITIM KUTUSUNA ÇARPTI

Kaza, Meşrutiyet Mahallesi Yeni İlhan Sokak'ta dün saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Esra Ö. otomobilini bir apartmanın önüne park etmek isterken fren yerine gaza bastı. Kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çıkarak bina girişindeki doğalgaz dağıtım kutusuna çarptı. Çarpmanın etkisi ile kutu patladı ve gaz sokağa yayılmaya başladı. Patlama sesini duyan apartman sakinleri korku ile kendilerini dışarıya attı. Dışarıya çıktıklarında bir aracın doğalgaz kutusunu ezdiğini ve apartmanın demir korkuluklarında asılı kaldığını gördü. Şoka giren sürücüyü apartman sakinleri araçtan çıkarttı. Apartmana giden doğalgaz borusunun parçalanması nedeniyle sokağa gaz kokusu yayıldı. Durum hemen İGDAŞ ekipleri ve polis ekiplerine bildirildi. Aracın kutuyu sıkıştırması nedeniyle ekipler doğalgazı kesemedi. Aracı güvenlik nedeniyle çalıştırılmayan ekipler apartman sakinlerinin de yardımı ile bulunduğu yerden iterek çıkarttı. Aracın bulunduğu yerden çıkartılmasının ardından doğalgaz kesildi.

"GAZ KAÇAĞI OLSAYDI BİR PATLAMA OLABİLİRDİ"

Şans eseri kazada ölen yada yaralanan olmazken apartmanın doğalgaz kutusu demir korkuluklarda ve otomobilde maddi hasar meydana geldi. Doğalgaz kutusunun hasar görmesi nedeniyle apartman sakinleri geceyi doğalgazsız geçirdi.

Apartman sakini Barış Bakkal, "Ben hanımefendiyi binaya girmeden önce gördüm park etmeye çalışıyordu. Evde hazırlık yapıyordum, çok ciddi bir patlama sesi geldi. Tüp patladı zannettik. Allah korusun kimseye bir şey olmadı. Önünden çocuk da geçebilirdi. Doğalgazdan kaynaklı bir gaz kaçağı olsaydı bir patlama olabilirdi. Allah korudu diyelim. Yapacak bir şey yok bugün elektrik ısıtıcılarına devam edeceğiz" diye konuştu.

Olay yerine gelen polis ekipleri kaza nedeniyle Esra Ö. ve bazı apartman sakinlerini tutanak tutulması için polis merkezine götürdü. Görüntü Dökümü:

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-Otomobilin görüntüsü

-Doğalgaz dağıtım kutusundaki hasar

-Sürücünün görüntüsü

-Mahalle sakini ile röp.

-Ekiplerin çalışması

02.02.2019 - 10.17 Haber Kodu : 190202017

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4- NECATİ ŞAŞMAZ'A EŞİNDEN KARŞI HAMLE

- 20 milyon TL tazminat, ayda 60 bin TL nafaka istedi Hayati ARIGAN/İSTANBUL(DHA)- OYUNCU Necati Şaşmaz'ın 10 milyon TL tazminat ve 2 çocuğunun velayetini isteyerek boşanma davası açtığı 7 yıllık eşi Nagehan Şaşmaz karşı boşanma davası açtı.

Negahan Şaşmaz, 'peri masalı' olarak başlayan evliliğinin, gördüğü kötü muamele ve ihanet ile kabusa döndüğünü iddia ederek, ünlü oyuncudan 20 milyon TL tazminat, kendisi ve 2 oğlu için de aylık 60 bin TL nafaka istedi. Eşinin, "Sana Polat Alemdar gibi davranacağım" şeklindeki tehditlerine maruz kaldığını öne sürdü.

Nagehan Şaşmaz, 20 yaşında, Kurtlar Vadisi dizisinin 'Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz ile 12.12.2012 tarihinde evlendi. Evliliğin birinci yılında ilk oğlunu kucağına alan genç kadın, 4 yıl sonra da ikinci oğlunu dünyaya getirdi. Sessiz ve sakin bir hayat süren Nagehan Şaşmaz, 7 yıllık evliliğinin sonunda ise Necati Şaşmaz'ın kendisine karşı 10 milyon TL tazminat isteyerek açtığı boşanma davasıyla gündeme geldi. Nagehan Şaşmaz eşine, karşı boşanma davası açarak yanıt verdi.

PERİ MASALI EVLİLİK KABUSA DÖNDÜ

Negahan Şaşmaz, İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi'ne avukatları Deniz Ketenci ve Özge Tokgöz aracılığıyla dün açtığı karşı boşanma davasının dilekçesinde çarpıcı iddialara ortaya attı.

2 çocuk annesi, dava dilekçesinde evliliklerinin 'peri masalı' olarak başladığını ancak zaman içerisinde Necati Şaşmaz'ın Türk toplumunun hassasiyetleri, genel ahlaka aykırı davranışları, kötü alışkanlıkları, bağımlılıkları, ihaneti ve uyguladığı fiziksel, cinsel, duygusal şiddet ile kabusa döndüğünü öne sürdü. İkinci oğlunun doğumundan sonra, eşinin dayanılmaz davranışları ve çocuklarının geleceği için evlilik birliğini bitirme kararı aldığını anlatan Nagehan Şaşmaz, dilekçesinde evliliği boyunca her zaman eşinin yanında yer aldığını vurguladı.

Hamilelik dönemlerinde Necati Şaşmaz'dan ilgi görmediğini, doğum günü dışında bir kez bile yemeğe ve dışarıya çıkmadığını iddia eden genç kadın, eşinin sette olamadığı günlerde ise odasına kapandığını, kendisini yanına yaklaştırmadığını öne sürdü.

'BEBEĞİNİ DOYURAMAYAN ANNE' OLMAKLA SUÇLANDIM

Dilekçesinin devamında anne olduktan sonra kayınvalidesi ve kayınbabası tarafından evde gözetim altına alındığını, Necati Şaşmaz'ın bebeği ve kendisiyle ilgilenmemesi nedeniyle zor bir loğusalık dönemi geçirdiğini ifade ederek, 'bebeğine devamlı süt verme baskısı yapıldığını' ileri sürdü. Nagehan Şaşmaz, "Sütüm yetersiz olduğu zamanlarda bile, bebeğin aç kalması ve açlıktan ağlaması bile önemsenmeyerek, bebeğe mama vermem engellenmiştir" dedi. 2 ay boyunca bebeğinin aç kaldığını savunan Nagehan Şaşmaz,

'Bebeğini doyuramayan anne' olmakla suçlandığını kaydetti. "SENİN ÜNİVERSİTE BİTİRMEN BENİ EZER"

Evliliğin ardından kendini farklı bir sarmalın içinde bulduğunu ifade eden Nagehan Şaşmaz, Necati Şaşmaz'ın kendisini birçok kez tanıklar önünde seçilmiş kişi 'mehdi' ilan ettiğini de iddia etti. Nagehan Şaşmaz, evlendiği tarihte Yıldız Teknik Üniversitesi'nde öğrenci olduğunu, diplomat olma hayali kurduğunu, daha sonra bu hayalinden vazgeçerek, akademik kariyer yapmak istediğini ancak Necati Şaşmaz'ın kendisine "Ben üniversite mezunu değilim. Senin üniversite bitirmen beni ezer, okula gitmeni istemiyorum" dediğini ileri sürdü. Nagehan Şaşmaz, eşinin kendisine , "Akademisyen maaşı ile mi yaşayacaksın. Senden bir b.k olmaz daha fazla zorlama" dediğini iddia etti.

POLAT ALEMDAR GİBİ DAVRANACAĞIM

Nagehan Şaşmaz, ikinci çocuğunun doğumunun ardından Necati Şaşmaz'ın ihanetlerini fark ettiğini belirtti. Necati Şaşmaz'ın dalgalı bir ruh hali bulunduğunu savunan Nagehan Şaşmaz, kendisini, "Sana Polat Alemdar gibi davranacağım" diyerek, tehdit ettiğini iddia etti. ÇOCUKLARININ VELAYETİNİ VE 20 MİLYON TL TAZMİNAT İSTEDİ

Nagehan Şaşmaz mahkemeden boşanmalarına karar verilmesini isteyerek, 2 oğlunun velayetini talep etti. Ayrıca 10 milyon TL maddi, 10 milyon TL manevi olmak üzere toplam 20 milyon TL tazminat istedi. Nagehan Şaşmaz, 2 çocuğu için 15'er bin TL'den 30 bin TL, kendisi içinde 30 bin TL olmak üzere toplam 60 bin TL aylık nafaka talebinde de bulundu. Nagehan Şaşmaz, mahkemeden dava süresince kendisi ve çocuklarının aile konutunda yaşamalarına izin verilmesini istedi. NECATİ ŞAŞMAZ DA 10 MİLYON LİRA İSTEMİŞTİ

Necati Şaşmaz açtığı boşanma davasında, eşinden toplam 10 milyon lira maddi ve manevi tazminat ve çocuklarının velayetini de istemişti. Şaşmaz, eşinin yurt dışına çıkarıp bir daha getirmeyebileceği tehlikesi söz konusu olduğunu gerekçe göstererek, çocukları hakkında tedbiren yurt dışına çıkış yasağı konulmasını da istemişti.