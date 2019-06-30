DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2

1- GENÇ ANNEDEN "VELAYETİNİ ALDIĞIM ÇOCUĞUMU GÖSTERMİYORLAR" İDDİASI Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL,(DHA) AZERBAYCAN uyruklu Dınar Sarmammadova, iki yıl evli kaldığı Muhammed Vural ve ailesinden şiddet gördüğü için boşandığını, mahkemenin velayetin anneye verilmesi kararına rağmen, iki yaşındaki oğlunun aylardır kendisinden saklandığını iddia etti. Azerbaycan uyruklu Dınar Sarmammadova (24), ülkesinde öğretmenlik eğitimi veren fakülteyi bitirdikten sonra, uzaktan akrabası olan Muhammed Vural (25) ile 2016 yılında evlenerek Iğdır'ın Evci Köyü'ne yerleşti. Genç çift burada Vural'in ailesiyle birlikte yaşamaya başladı ve bir de çocuk sahibi oldu. Yaklaşık iki yıl süren evlilik Dınar Sarmammadova'nın, eşi ve eşinin ailesinden defalarca şiddet gördüğü iddiasıyla açtığı boşanma davasıyla son buldu. Mahkeme, 2 yaşındaki R'nin velayetini anneye verdi. Ancak Dınar Sarmammadova, ailenin velayetini aldığı oğlunu aylardır ne kendisine gösterdiğini ne de teslim ettiğini söyledi. "TOPLA, TÜFEKLE DE OLSA ÇOCUĞU VERMEYECEKLERİNİ SÖYLEYEREK TEHDİT ETTİLER"

Çocuğunun kendisine verilmesini isteyen Sarmammadova "Eşimden ve ailesinden şiddet gördüm. Zaten boşanmadan önce hiçbir dayanakları olmadan çocuğumu elimden aldılar. Mecbur kalarak, mahkemeye başvurdum ve boşanma davası açtım. 2019'un Mayıs ayında mahkeme boşanmamıza karar verdi ve çocuğumun velayetini de bana verdi." dedi. Iğdır'da bilirkişinin çocuğun ailede kalmasına karar verdiğini söyleyen Sarmammadova, bunu itiraz ettiğini belirterek, "Ankara'ya gittim, orada 4 kişilik psikolog ve bilirkişi heyeti çocuğun bana verilmesini kararlaştırdı. Bununla ilgili bütün resmi belgeler elimde. Zaten tehdit ediyorlardı, karardan sonra da hiçbir kararı dinlemeyeceklerini, topla tüfekle de olsa çocuğu vermeyeceklerini söyleyerek yine tehdit ettiler" dedi.

Velayetini aldığı çocuğunun aylardır kendisinden kaçırıldığını iddia eden,yetkililerden yardım isteyen Sarmammadova, " 2 yaşındaki bir çocuğun anne şefkatine ihtiyacı var" diyerek gözyaşı döktü. Görüntü dökümü:

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- Anne ile röp

- Mahkeme kararı

- Anne ile çocuğun fotoğrafları

- Genel ve detaylar ============================ 2- KAPUTU AÇIK GİDEN OTOMOBİLİ GÖRENLER ŞAŞIRDI İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)

D-100 Karayolu'nun Avcılar- Küçükçekmece arasında rampa aşağı kaputu açık halde ilerleyen otomobili görenler şaşırdı. Dün akşam saatlerinde karayolunda görülen trafik yoğunluğunun nedeni de anlaşılmış oldu.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü henüz tespit edilemeyen bir otomobilin sürücüsü, araç motorunun normalden daha fazla ısınarak hararet yapması üzerine park ederek, haznedeki suyu soğutmaya çalıştı. Ancak, sonuç alamadı. Araç arızası nedeniyle trafik yoğunluğunun da artmaya başladığını gören sürücü, kendisine göre bir yöntem geliştirerek, direksiyon başına geçtikten sonra otomobil kaputu açık halde rampadan inmeye başladı. Sürücü eğilerek açık olan ön kaputun kaporta ile arasındaki küçük boşlukta yolun önünü kontrol ederek ilerleyişini sürdürdü. Kaput açık halde bu yolculuğu görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bu garip yolculuk, D-100 Karayolu'nun Küçükçekmece yol ayrımına kadar sürdü. Sürücü, buradaki rampayı tamamladıktan sonra ilerleyemeyince aracı sağda bir yerde park ederek aracın haznesindeki suyun soğumasını bekledi.

Görüntü Dökümü:

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-Ön kaputu açık halde D-100 karayolunda ilerleyen otomobilin cep telefonu ile çekilen görüntüleri 30.06.2019 - 09.54 - Haber Kodu : 190630015 3- 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜNDEN BÖYLE GEÇTİ Buse PEHLİVAN - İSTANBUL,(DHA)

İstanbul'da trafik magandası, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden, motosikletini 'tek teker' kullanarak geçti.

Motosikletli maganda, sosyal medyada motosiklet üzerindeki tek teker ile yaptığı sürüş görüntülerini paylaştı. Görüntülerde magandanın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde tek teker tehlikeli sürüşü sırasında motosikletin önünde ve arkasında hızla ilerleyen araçların olduğu görülüyor. Kendisinin ve diğer sürücülerin can güvenliğini tehlikeye atan maganda, motosikletini bir süre bu şekilde kullanarak gözden kayboluyor. Görüntü Dökümü:

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-Köprüde tek teker ilerleyen sürücüsü

30.06.2019 - 10.04 - Haber Kodu : 190630016_ 4- PENDİK'TE TRAFİK MAGANDASI KAMERADA Alper KORKMAZ - İstanbul DHA - PENDİK'te yolda zikzaklar çizerek ilerleyen trafik magandası kameraya yansıdı.

Pendik'te Kurtköy'e doğru ilerleyen araçların arasına bir anda giren trafik magandası zikzaklar çizmeye başladı. Bir sağ şeride bir sol şeride yönelen maganda tehlikeli hareketlerini bir süre sürdürdü. Trafik magandasının yaptığı tehlikeli hareketler arkadan gelen bir aracın kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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-Trafikte zikzaklar çizen sürücü 30.06.2019 - 10.09 - haber Kodu : 190630017 5- OTOMOBİLDE MAHSUR KALAN İKİZ BEBEKLERİ ÇİLİNGİR KURTARDI Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)

Beşiktaş'ta annelerinin bir anlık dalgınlığı sonucu otomobilde mahsur kalan ikiz bebekler için mahalleli seferber oldu. Anne gözyaşlarına boğulurken ikizler bir çilingirin kapıyı açmasıyla kurtarıldı.

Olay dün saat 16.30 sıralarında yaşandı. İkiz bebekleri ile bir yakınını ziyarete gelen kadın, park edip indiği otomobilin kapısının kapanması ve çocuk kilidinin devreye girmesiyle neye uğradığını şaşırdı. Arka koltukta oturan 1.5 yaşlarındaki ikiz bebekler araç içinde mahsur kaldı. Kapıyı açamayan kadının yardım çığlıklarını duyan vatandaşlar yardıma koştu. Bir süre kapıyı açmaya çalışan ve kadını sakinleştirmek için çaba gösteren mahallelinin uğraşları da sonuç vermedi. Bunun üzerine vatandaşlar itfaiye ve mahalle çilingirinden yardım istedi. İçeride kalan bebeklerin ağlamasıyla cama koli bandı yapıştırıp kırmaya hazırlanan vatandaşlar, bu sırada çilingirin gelmesiyle camı kırmaktan vazgeçti. Çilingir kısa süren çalışma sonucu otomobilin kapısını açmayı başardı. Gözyaşları içinde bebeklerinin kurtarılmasını bekleyen anne kapının açılmasıyla derin bir nefes aldı.

Görüntü dökümü:

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-Otomobilden kurtarılan bebeklerin götürülmesi

-Anne ve yakınlarının konuşması

-İtfaiye ekiplerinin gelmesi

-İtfaiyeye olayla ilgili bilgi verilmesi

-Bebeklerin mahsur kaldığı otomobil

-Kırmak için otomobilin camına yapıştırılan koli bandı

-Genel ve detay görüntüler 30.06.2019 - 10.17 - Haber Kodu : 190630019 ======================= 6- TURŞU KOVALI SURİYELİ SOKAK MÜZİSYENLERİ İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- SURİYE'deki iç çatışmalardan 4 yıl önce kaçarak Türkiye'ye gelen iki ailenin çocuklarından Beşir ile Hüseyin, sokakta plastik kovalara bagetleriyle vurarak yaptıkları müzikle dikkat çekti. Yenibosna'da oturan Suriyeli Beşir Demircan ile Hüseyin Kaba'yı İstanbul'un çeşitli semtlerinde görmek mümkün. Suriye'nin Afrin bölgesinden gelerek bir süre İzmir'de yaşayan Demircan ailesinin 9 çocuğundan 15 yaşındaki Beşir, tanıştığı 20 yaşlarındaki bir kişinin kendisine öğrettiği bateri çalmayı giderek geliştirdi. Beşir Demircan, küçük bir nefesli org bularak bunu da kullanmayı öğrendikten daha sonra taşındıkları İstanbul'da ailesinin geçimine katkı sağlamak için sokakta müzik yapmaya başladı. Kendisi gibi Suriye'den gelen 14 yaşındaki Hüseyin Kaba ile tanışan Beşir Demircan ona da bateri çalmayı öğretti.

İki çocuk, başta Taksim'deki İstiklal Caddesi olmak üzere Kadıköy, Bakırköy ve Avcılar'da plastik turşu veya mayonez kovalarını kullanarak ellerinde bagetleri ile sokakta ritm tutmaya başladı. Küçük sokak müzisyenleri 'İzmir Marşı' olmak üzere, Ahmet Kaya'nın 'Kum Gibi', 'Kendine İyi Bak', 'Hasretinle Yandı Gönlüm', İtalyan partizanların 2'nci Dünya Savaşı sırasında söylediği 'Çav Bella' olarak bilinen 'Bella Ciao'ya kadar birçok şarkıyı seslendirirken ilgi görmeye başladı. Birçok kişinin cep telefonu ile görüntülediği, kendilerine verilen bahşişlerle aile bütçelerine katkıda bulunan Suriyeli çocuk müzisyenler, müziği çok sevdiklerini ve bunun daha iyi eğitimini almak istediklerini söyledi. Görüntü Dökümü:

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-Plastik kova ile müzik yapan iki çocuk sokak müzisyeninin çaldığı şarkılardan bölümler

-Çocukları izleyenlerden görüntüler =============================== (ÖZEL)

7- BEBEK HASRETİ 24 YIL SONRA SONA ERDİ İlknur SARGUT-Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, (DHA)

SAKARYA'DA yaşayan 24 yıllık evli Havva ve Mehmet Kesikbaş çifti, doğal yollardan çocuk sahibi olamayınca çeşitli tedavi yöntemlerine başvurdu. 4 tüp bebek denemesi başarısız sonuçlanan çiftin bebek özlemi, erken menopozda öncelikli kullanılan PRP yöntemi ile son buldu. 6 haftalık hamile olan Havva Kesikbaş, bebeğini kucağına alacağı günü bekliyor.

Sakarya'da yaşayan Havva (42) ve Mehmet Kesikbaş (44) çifti, 24 yıl önce dünya evine girdi. Çift, doğal yollarla çocuk sahibi olamayınca tedavi yöntemlerini araştırmaya başladı. Sakarya ve İstanbul arasında mekik dokuyan Kesikbaş çifti, çeşitli hastanelerde 4 kez tüp bebek tedavisi oldu. Zaman zaman umutlarını yitiren çiftin bebek hasreti 24 yıl sonra son buldu. Kadın Doğum Uzmanı Prof. Dr. Birol Vural tarafından uygulanan 'Yenileme ve Gençleştirme' özelliği olan PRP Yöntemi sonrası Havva Kesikbaş'ın gebeliği gerçekleşti.

"AİLELER UMUTSUZLUĞA KAPILMASINLAR"

"Yıllarca başka çocukları severek kendimizi avuttuk" diyen Havva Kesikbaş, yaşadığı zorlu süreci şu sözlerle anlattı: "Tedaviye uzun yıllar önce başladık. 24 yıldır çocuk sahibi olmayı bekliyoruz. Bunca sene boyunca birçok tedavi yöntemini denedik. Tedavi için Sakarya'dan İstanbul'a geldik. Çeşitli denemelerimiz oldu. Bu dördüncü tüp bebek denememiz. Tedavi sonrası 'olmadı' dediklerinde çok üzülüyordum. Boşuna mı gidip geliyorum diye sorgulamaya başladım. Bugün o düşündüklerim boşunaymış diyorum. Tedavinin olumlu olduğunu duyduğumda ne yapacağımı bilemedim. O anki yaşadıklarımı anlatamıyorum. Kendime bile o duyguyu anlatamadım. Çok güzel bir duygu Allah herkesi sevindirsin. Aileler umutsuzluğa kapılmasınlar, yılmadan tedaviye devam etsinler. Bebeklerinin olacağına inansınlar. Tek isteğimiz bebeğimizin sağlıklı ve sıhhatli olarak dünyaya gelmesi." "HER SEFERİNDE UMUTLA YOLA ÇIKTIK"

Eşinin hamile olduğunu duyduğunda çok mutlu olduğunu söyleyen baba Mehmet Kesikbaş, "Uzun zamandır beklediğimiz bir haberdi. Her seferinde yola umutla çıktık. Olmadığında büyük hayal kırıklıkları, psikolojik yıkım yaşadık. Bu durumda eşlerin birbirlerine tesellisi, yardımcı olması çok önemli. Bu süreçte yorulduk. Tedaviye azimle devam ettik. Farklı birçok hastanede tedavi gördük. Birol Hocamın büyük katkıları oldu. Bebeğimizi sağlıkla kucağımıza alacağımız günü bekliyoruz" dedi.

ÖZEL BİR TEDAVİ UYGULADIK

Tedaviyi gerçekleştiren Medicana Çamlıca Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Prof. Dr. Birol Vural, "Ailenin 24 yıldan bu yana çocuk arzusu var. Değişik merkezlerde, tüp bebek başta olmak üzere farklı tedavi yöntemleri denenmişti. Fakat gebelik elde edilememişti. Biz aileyi değerlendirdik, tüp bebek tedavisine aldık. Bu tedavide onlara yeni bir yöntem uyguladık. PRP adı verilen bu tedavide, kişinin işleme alınan kanından elde edilen trombosit bakımından zengin plazmayı rahim içine enjekte ettik. Oluşturduğumuz kaliteli embriyonun yapışmasına yardımcı olduk. Yumurtalık rezervi açısından özel bir tedavi uyguladık. Kaliteli bir embriyo hazırladık" diye konuştu. 40 YAŞ SONRASI TÜP BEBEKTE BİLE BAŞARI ORANI YÜZDE 5

Bebek sahibi olma oranının 35 yaş sonrası hızla düştüğünü anlatan Prof. Dr. Birol Vural, "Bebek elde etme oranı 35 yaş sonrası hızla düşüyor. 38 yaş sonrası keskin bir düşüş gözleniyor. 40 yaş sonrasında ise gebelik elde etme olayı tüp bebekte bile yüzde 5'lerin altında kalıyor. Kaliteli embriyoları elde ettik fakat 40 yaş sonrası embriyoların rahim iç zarına yapışması biraz daha zor oluyor. Bu zorluğu yenmek için de rahim içine PRP enjeksiyonu yaptık. Özel tedavi sonucu gebeliği elde ettik. Şu anda 6 haftanın üzerinde, kalp atışları normal, gayet iyi giden bir gebeliğimiz mevcut. Aile bebeği sağlıklı şekilde kucağına alacak" ifadelerini kullandı.