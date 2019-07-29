DHA İSTANBUL BÜLTENİ -2 

(ÖZEL)

1- MAKAS DEHŞETİNDE YARALANAN BEGÜM ÖLDÜ; ORGANLARI 4 KİŞİYİ HAYATA BAĞLADI - Sefaköy'de makas atarak ilerlediği öne sürülen araçların yaptığı kaza sonrası durakta beklerken yaralanan 19 yaşındaki Begüm Kartal hayatını kaybetti. Begüm'ün ailesi organları bağışlayarak 4 kişiyi hayata bağladı. Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN- Murat SOLAK - İSTANBUL DHA) - KÜÇÜKÇEKMECE Sefaköy'de makas atarak ilerlediği öne sürülen otomobillerin çarpışarak otobüs durağına dalması sonucu yaralanan 19 yaşındaki İstanbul Üniversitesi öğrencisi Begüm Kartal, hastanedeki hayatını kaybetti. Ölümüyle büyük bir yıkım yaşayan ailesi, kızlarının organlarını bağışlayarak 4 hastaya umut oldu. Kızlarının organlarıyla 4 kişinin yaşama tutunmasını sağlayan Haluk ve Melek Kartal çifti, trafik terörünün son bulmasını ve herkesin daha çok organ bağışında bulunmasını istedi. KIZLARININ ORGANLARINI BAĞIŞLADILAR

Sefaköy'de 21 Temmuz Pazar akşamı yaşanan kazada makas atarak ilerlediği iddia edilen iki otomobil, önce çarpıştı ardından ise otobüs durağında bekleyenlerin arasında daldı. Feci kazada 8 kişi yaralanırken ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi 1. sınıf öğrencisi 19 yaşındaki Begüm Kartal'ın 23 Temmuz Salı günü beyin ölümü gerçekleşti. Tek çocukları Begüm Kartal'ın ölümü ile büyük bir yıkım yaşayan baba Haluk ile anne Melek Kartal, aldıkları bir kararla kızlarının organlarını bağışladı. Begüm'ün bağışlanan organları sayesinde 4 kişi hayata tutuldu. Begüm Kartal'ın cenazesi Bursa'da toprağa verildi. Genç kızdan geriye liseden mezun olduğu sırada yaptığı konuşmanın ve mezuniyet balosunda ailesi tarafından çekilen görüntüleri kaldı.

"BEGÜM BÖYLE İSTERDİ"

Bu süreçte yaşadıklarını ve Begüm'ün organlarını bağışlamaya nasıl karar verdiklerini anlatan baba Haluk Kartal, "İki günlük bir süreç oldu. Önceliğimiz Begüm'ün hayata tutunmasıydı. Bunun için tüm hekimlerimiz elinden geleni yaptı. Sürecin sonunda hekimler bize durumu ifade ettiklerinde biz onlardan bir kaç dakika müsaade istedik. Organlarını bağışladık. Begüm çok paylaşımcı biriydi. Böyle bir şeyi arzu edeceğini düşündük. Doktorlar bize söylemeden bu kararı verdik ve daha sonra kızımız ile vedalaştık. Organ bağışı süreci başladı ve organ bağışını gerçekleştirdik" dedi. "TEK TESELLİMİZ BU"

Begüm'ün organlarının bağışlanmasıyla teselli bulduklarını belirten Haluk Kartal, "Bizi mutlu eden teselli eden şey bu. Bu sürecin başında çok olumsuz bir kaza sonucunda kızımızı kaybettik. Begüm'ün bağışlanan organlarıyla can vermiş olması bizi teselli ediyor. Bizim bu saatten sonra en büyük arzumuz trafik kazalarının azalmasıdır. Bunun azalması sağlayacak olanlar da insanlar. Birincisi bunu insanların fark etmesi ikincisi en önemli kısım organ bağışı konusunda herkesin hassasiyet göstermesini istiyoruz. Bekliyoruz. Organ bağışı ve trafik terörü sıkıntısına bir çözüm bulunmasını istiyoruz" açıklamasında bulundu.

"İNSANLAR DAHA ÇOK ORGAN BAĞIŞLASIN"

Organ bağışı çağrısı yapan acılı anne Melek Kartal, "Gençlerimiz kolay yetişmiyor. Ailelerin emekleri var. Begüm, bu olayda örnek oldu. Biz öyle düşünüyoruz. Bu bir farkındalık yaratacak diyoruz. İnsanın önleyebileceği şeylerle kayıp yaşanması bizi üzüyor. Bizi teselli eden Begüm'ün organlarıyla birlikte başkalarının can bulması. Başka anne babalar yanmasın bu trafik teröründen. Başka insanlar da gönül rahatlığı ile organları başkalarında can bulsun, yaşasın. İnsanlar bunu daha çok daha çok yapsın. Bizim tek isteğimiz bu, bu saatten sonra" ifadelerini kullandı. Görüntü Dökümü

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-Begüm Kartal'ın lise mezuniyetinde yaptığı konuşma

-Begüm Kartal'ın mezuniyet eğlencesindeki görüntüler

-Anne Melek ile baba Haluk Kartal çifti ile rop

-Kaza arşiv görüntüleri

-Fotoğrafları ============================= (ÖZEL)

2- KAMYONETİN ARKASINA TAKILAN PATENLİ GENÇ KIZIN DÜŞME ANI KAMERADA Haber: Emin YEŞİL/ İSTANBUL,(DHA)

Sultangazi'de, trafiğin yoğun olduğu caddede kamyonetin arkasına takılan patenli genç kız yere düşerek, kafasından aldığı darbeyle yaralandı.

Yıl Mahallesi'nde akşamüstü trafiğin yoğun olduğu saatlerde B Caddesi'nde patenli genç kızın takıldığı kamyonetten dengesini kaybederek düşmesi güvenlik kamerasına yansıdı. Bir kamyonetin arkasına takılarak seyahat etmeye çalışan genç kız, B Caddesi'nde dengesini kaybederek, sert bir şekilde yere düştü. Başını yere çarpan genç kız yaralandı. Arkadan gelen araçların hızlı olmaması olası bir faciayı önledi. Yaşananlardan habersiz olan kamyonet sürücüsü ise yoluna devam etti. Yere düşen kızın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. KAZA ANI KAMERADA

Yaşanan kaza, bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kamyonetin arkasına takılan patenli genç kız, B Caddesi'nde trafik ışıklarına yakın kamyonet sürücüsünün ani hız yapmasından dolayı dengesini kaybederek sert bir şekilde yere düşüyor. Yaşananlardan habersiz olan kamyonet sürücüsünün yaklaşık 5 metre ileride bulunan kırmızı ışığın araçlara yanması üzerine durduğu görülüyor. Görüntü dökümü:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-Patenli kızın düşmesi

-Toplanan kalabalık

-Ambulansın gelmesi

-Kızın hastaneye kaldırılması

-Detaylar ========================= 3- SAHTE İÇKİ BİLANÇOSU: 23 ÖLÜM, 100 BİN ŞİŞE, 39 TUTUKLU

Haber-Kamera: Elif Yavuz-Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL, (DHA)-TEMMUZ ayının başından bu yana Adana, Mersin, Niğde ve Osmaniye'de metil alkol zehirlenmesi sebebiyle 23 kişi hayatını kaybetti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre ise 2019 yılının ilk 6 ayında 17 bin 234 litre kaçak içki, 95 bin 859 adet içki şişesi ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) tarafından yürütülen çalışmalarda 2019 yılının ilk 6 ayında 17 bin 234 litre kaçak içki, 95 bin 859 adet içki şişesi, 4 milyon 683 bin 672 adet etiket ve toplamda 439 bin 912 TAPDK bandrolü ve yabancı bandrol ele geçirildi. Yapılan çalışmalarda ise 167 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 15'i yabancı uyruklu olmak üzere 39 kişi tutuklandı. Özellikle yaz aylarında artış gösteren zehirlenmeler, yasal olmayan yöntemlerle üretilen metil alkol içerikli sahte içkiler sebebiyle yaşanıyor. Son zamanlarda metil alkol sebebiyle ölümlerin artması da metil alkolle üretilen sahte içkilerin tehlikesini bir kez daha gözler önüne serdi. Odun talaşının distile edilmesi ile elde edilen metil alkol daha çok endüstride boya inceltici, teksir makine sıvısı, antifriz, cam temizleyici gibi maddelerin yapımında kullanılıyor.

AYIRT ETME İHTİMALİ YOK

Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasotik Toksikoloji Anabilim Dalı Başkanı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Aydın sayının bu kadar artmasının ve ani ölümle sonuçlanmasının sebebinin metil alkolün herhangi bir şekilde ayırt edilememesi olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Aydın "Sahte içki zehirlenmesindeki en önemli faktör yapıldığı yerin hijyeni ve şartlarından ziyade kullanılan alkol. Alkollü içecekler etil alkolle hazırlanır. Ancak sahte içkilerin üretiminde kullanılan alkol ise metil alkoldür. Son derece zehirli, ölümcül bir madde. Alkolün etkisi ister etil, ister metil olsun bir sarhoşlukla başlar. Derecesine ve içtiği içkinin miktarına göre artan şekilde sarhoşluk devam eder. Etil alkol içildiği zaman kişi sarhoşluk yaşar ve geçer. Fakat içerisinde metil alkol bulunan bir içki içildiği zaman kişide yaptığı etkiler zehirlenme belirtilerine götürür. İlk olarak kişi içki içmeye başladıktan sonraki sarhoşlukla beraber görme bulanıklığı meydana gelir. İnsanlar sarhoşken de bulanık görmeye başlar. Bu bulanıklığın içindeki sahte içkinden mi yoksa alkolden mi kaynaklandığını bilemez. Dolayısıyla kişinin "ben içittiğimi anlarım" deme ihtimali yoktur. Asıl tehlike burada işte fark etme ihtimali yok. Zaten fark edildiği anda da iş işten geçmiş oluyor." diye konuştu. Laboratuvar ortamında test edilip onaylanmamış hiçbir alkolün garantisi olmadığı gibi metil alkol koku, renk, tat gibi fiziki özelliklerinden de ayırt edilemediğini vurgulayan Prof. Dr. Ahmet Aydın, metil alkolün safının bir çay bardağının dem miktarı kadarı içilmesinin ölüme kadar götürdüğünü dile getirdi.

KUSMAK ÇÖZÜM DEĞİL

Kişilerin metil alkol zehirlenmesi yaşadıklarını anladıkları anda derhal bir sağlık kuruluşuna gitmesini tavsiye eden Prof. Dr. Aydın, “Bu durumu ilk olarak masada fark ettiklerinde derhal bir sağlık kuruluşuna gitmeleri lazım. Kusma ile bir değişiklik olmaz. Çünkü içki artık kana karışmış durumda. Alkolün mideden kana karışması çok hızlı, bu yüzden kusma ile bir değişiklik olmaz. Kana karışan bir maddenin kendilerinin yapacağı müdahale ile çözümü olmaz." diye konuştu.

İLK PANZEHİR YERLİ VE MİLLİ

Metil alkol zehirlenmesinde erken teşhisin hayat kurtardığını ve panzehrinin bulunduğunu ifade eden Prof. Dr. Aydın, ilk panzehri de kendisi ve ekibiyle hazırladığını dile getirdi. Prof. Dr. Aydın, "1995 yılında ilk defa metil alkol zehirlenmesiyle karşılaştım. Daha önce görev yerim olan Gülhane Askeri Tıp Akademisi'ndeki (GATA) tesiste panzehirini hazırladık. Şu an hala o üretilen panzehir kullanılıyor. Yerli ve milli bir ürün oluşturduk. Yurtdışına muhtaç olmadan bu ürünü kendi imkanlarımızla bu çözeltiyi sunduk." dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Kaçak içki operasyonlarına ait arşiv görüntüler

-Prof. Dr. Ahmet Aydın'ın röportajı

========================= 4 -BAŞAKŞEHİR'DE VATANDAŞLARIN KISKACINDAN KAÇAN GASPÇILAR YAKALANDI - O anlar cep telefonu kamerasına yansımıştı Haber: Çağatay KENARLI İSTANBUL, (DHA)

Başakşehir'de bankadan çıkan kadını gasp eden şüpheliler yakalandı.

Başakşehir Bahçeşehir'de bankadan çıkan bir kadının çantası 10 Temmuz'da gasp edildi. Çantayı alıp bir otomobille kaçmak isteyen şüphelilerin bindiği otomobili trafikte ilerleyen başka iki otomobil sıkıştırarak durdurdu. Şüphelilerin kaçmaması için de çevredekiler seferler oldu. Şüphelilerin içinde bulunduğu aracın önüne taş konuldu. Otomobilde bulunan gaspçılar, camı ateş açarak kırdıktan sonra kaçtı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmalarda şüphelilerin kimliklerini tespit etti. 18 Temmuz'da Başakşehir Şahintepe ve Güvercintepe Mahalleleri'nde şüphelilerin yaşadığı adreslere operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 18 yaşından küçük Hazar Ş. ile Ramazan P. ve 28 yaşındaki Halil Ş. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Hazar Ş. ve Halil Ş. sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, Ramazan P. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelilerin kaçtığı otomobilin sıkıştırması

-Otomobilden kaçan şüpheliler

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

-Genel ve detaylar ======================= 5- FSM'DE SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)

FATİH Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde başlatılan çalışmalar planlanandan önce 32. günde sona erdi. Köprü üzerindeki kapatılan şeritlerin trafiğe açılması trafiği olumlu etkiledi. Günlerdir sürücülerin kıta değiştirmek için saatlerce vakit harcadığı FSM Köprüsünde bu sabah araçların hızla ilerlediği görüldü.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 27 Haziran 2019 tarihinde başlayan asfalt yenileme çalışmalarında önce Ankara istikameti trafiğe kapatılmıştı. Süren çalışmalarda bozulmuş asfalt iş makineleri ile tamamen temizlenerek kazındıktan sonra iki ayrı izolasyon malzemesiyle kaplanmıştı. Ardından köprü üzerindeki asfalt yenilenmişti. Ardından projenin ikinci etabında bu kez kuzey yönde bulunan 4 şeritte aynı işlemler tekrarlanmıştı.

Köprü üzerinde çalışanların 3 vardiya 24 saat aralıksız çalışmaları sonucu köprü planlananda önce tamamlandı. Tamirat başladığında 17 Ağustos'ta tamamlanacağı açıklanan çalışmalar 32.günde bitirildi. Köprünün trafiğe açılması ise trafiğe hemen olumlu yansıdı. Günlerdir kıta değiştirmek için saatlerini harcayan İstanbullular pazartesi trafiğinde hızla köprüyü geçebildi.

Görüntü dökümü:

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-Havadan görüntüler

-Köprünün görüntüsü

-Akan trafik

-Genel ve detaylar ===================== 6- FATİH'TE OTEL SAHİBİNİN ÇALIŞANLARI TARAFINDAN GASP İÇİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI Haber-Kamera: Hakan KAYA-Şahin BOZKURT/İSTANBUL,(DHA)

Fatih'te Afgan uyruklu Türk vatandaşı Abdulsamih Endican sahibi olduğu otelde çalışanları tarafından gasp için öldürüldüğü ortaya çıktı. Otelde çalışan 2 şüphelinin cinayeti işlediği tespit edilirken, garson Sokhıb A. yakalanırken, resepsiyonda çalışan Xasanjon A.'nın Özbekistan'a kaçtığı öğrenildi.

Olay, Mimar Kemalettin Mahallesi, Abu Hayat Sokak'ta Cuma günü meydana geldi. Afganistan uyruklu Türk vatandaşı Abdulsamih Endincan'dan(62) habaer alamayan çalışanlar, Edincan'ın olduğu ikinci kattaki odaya girdi. Çalışanlar Endican'ı elleri kolları ve ağzı koli bandıyla bağlı bir şekilde cansız bedeniyle karşılaştı. Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği olayla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, otelin güvenlik kamera görüntülerini izleyerek şüphelileri tespit etti. Şüphelilerin otelde çalışan resepsiyon personeli Xasanjon A.(25) ve otelde garsonluk yapan Sakhıb A.(34) olduğu tespit edildi. İki çalışanın otel müdürünün cebinden kasa anahtarını almak için planlı olarak cinayeti işledikleri ve cebindeki kasa anahtarını ve telefonunu aldıkları öğrenildi.

KASA ANAHTARINI ELE GEÇİRMEK İÇİN PLAN YAPMIŞLAR

Cinayet Büro ekiplerinin yaptığı soruşturmada iki otel çalışanın, otel sahibinin cebindeki kasa anahtarını almak için plan yaptığı ortaya çıktı. Şüphelilerin Cuma akşamı otel odasının ikinci katındaki odaya bir bahaneyle otel müdürünü çıkarıp, cebindeki kasa anahtarını alarak kasadaki paraları alıp kaçacakları öğrenildi. Cuma akşamı bir şüpheli güvenlik kameralarına tanınmamak için gözlük ve şapka ile mesai saatleri dışında otele giriş yaptığı ardından diğer şüpheli ile birlikle otel müdürünü arayarak otel odasına çağırdıkları öğrenildi. Otel odasına çıkan Endican'ın üzerine iki şüphelinin çökerek etkisiz hale getirdikleri ağzını elini ve ayağını koli bandıyla bağladıkları tespit edildi. Otel müdürü Abdulsamih Endincan'ın koli bandıyla nefessiz kalarak can verdiği bilgisine ulaşıldı. Otel müdürünün cebinde bulunan kasa anahtarı ve telefonu alan şüphelilerin daha sonra Aksaray'da bulunan bir telefoncuya giderek telefonu sattıkları öğrenildi.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ ÖZBEKİSTAN'A KAÇTI

Polis, şüpheli otel çalışanlarını yakalamak için çalışma başlattı. Cumartesi gece saatlerinde ekipler şüphelilerden otelde garson olarak çalışan Sokhıb A.'yı Aksaray'da yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan garson Sokhıb A. tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Resepsiyon çalışanı Xasanjon A.'nın Özbekistan'a kaçtığı ve getirilmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Görüntü Dökümü:

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-Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi

-Olaya ait arşiv görüntüler ================================= 7- EYÜPSULTAN D-100 KARAYOLU'NDA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL (DHA)

Eyüpsultan D-100 Karayolu Edirnekapı Mevkii'nde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralanırken, Ankara İstikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, 09.30 sıralarında D-100 Karayolu Edirnekapı Mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 34 VF 1500 plakalı otomobil sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek önündeki taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan taksi önce önündeki bir araca ardından başka bir araca vurdu. Kazada taksideki yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan araçlardan birinin sürücüsü Aykuter Nuhoğlu, "Taksideki yolcu biraz fenalaştı boynunu incitmiş galiba, onun dışında başka yaralı yok" dedi.

Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

-Kazaya karışan otomobil

-Kazaya karışan ticari taksi

-Ambulanstan görüntü

-Genel ve Detaylar ============================== 8- (ÖZEL) SELÇUK İNAN AVUSTURYA KAMPINDAN EŞİ RAHATSIZLANDIĞI İÇİN AYRILMIŞ Haber-Kamera: Hakan KAYA-Şahin BOZKURT / İSTANBUL,(DHA)

Galatasaray'ın Avusturya kampından ayrılarak İstanbul'a gelen Galatasaraylı milli futbolcu Selçuk İnan'ın, gelme nedeni belli oldu. Deneyimli futbolcu Selçuk İnan'ın eşinin rahatsızlanarak hastaneye kaldırılması nedeniyle İstanbul'a geldiği öğrenildi.

Galatasaray'ın sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Avusturya kampından 21 Temmuz Pazar günü ayrılarak İstanbul'a gelen Galatasaraylı milli futbolcu Selçuk İnan'ın, ailevi sebeplerden dolayı takımdan ayrıldığı belirtilmişti. Dün sabah saatlerinde de Maslak Acıbadem Hastanesi'ne annesiyle beraber gelen Selçuk İnan'ın, eşi Cemre İnan'ın rahatsızlanarak hastaneye kaldırılması sonucu Avusturya kampını bırakarak İstanbul'a geldiği ortaya çıktı.