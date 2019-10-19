DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2

1 - İSTANBUL'DA TERÖR OPERASYONU: 11 GÖZALTI Çağatay KENARLI İSTANBUL, (DHA)

İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasından kaydı bulunan şüphelilerin kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik saldırı hazırlığında olduğu iddiası üzerine yapılan operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasında kaydı bulunan kişilerin kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik silah, el yapımı patlayıcı, molotof kokteyli ve kundaklama gibi saldırılar yapacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. TEM Özel Tim ekiplerinin de desteğiyle Esenyurt ve Küçükçekmece'de tespit edilen 10 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Yapılan operasyonda TEM ekipleri 11 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda tabanca ile örgütsel dokümanlar ve çok sayıda dijital veri ele geçirildi. Gözaltına alınan 11 şüpheli, Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Görüntü Dökümü

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-TEM ekiplerinin evlere girmesi

-Ekiplerin arama yapması

-Ekiplerin şüpheli bir kişiyi yere yatırarak gözaltına alması

-Genel ve detaylar

19.10.2019 - 11.44 Haber Kodu : 191019043 ============================================ (Havadan görüntülerle)

2- BOĞAZ'DA BÜYÜLEYEN SİS MANZARASI - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sis tabakası altında kayboldu. Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA) - İSTANBUL'da sabah saatlerinden itibaren sis etkili oluyor. İstanbul'u üstüne çöken sis doyumsuz manzaralar da oluşturdu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sis tabakası altında kayboldu. Boğaz ve sis altındaki köprü, drone ile görüntülendi. Görüntü Dökümü:

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-Boğazdaki sis

-Sis altındaki köprü 19.10.2019 - 09.53 Haber Kodu : 191019021 ================================ 3- SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA MİLYONLUK KAÇAK TELEFON OPERASYONU İSTANBUL,(DHA) SABİHA Gökçen Havalimanı'nda düzenlenen operasyonda 6 valiz içinde piyasa değeri 3 milyon 258 bin lira olduğu tahmin edilen 179 adet cep telefonu ele geçirildi.

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından, Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen yolcular risk analizine tabi tutuldu. Ticaret Bakanlığı kullanımındaki İstihbarat Bilgi Sistemi ve Varış Öncesi Yolcu Bildirim Sisteminde yer alan verileri inceleyen ekipler, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye gelecek uçakta seyahat eden Fas uyruklu üç yolcuyu riskli olarak değerlendirdi. Şüpheliler, Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmelerinin ardından İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince uzaktan takibe alındı. Fas uyruklu üç şüpheli "gümrüğe tabi eşyam yoktur" anlamına gelen yeşil hattan çıkıp Türkiye'ye giriş yapmak üzere iken Gümrük Muhafaza ekiplerince durduruldu. X-ray taramasına sevk edilen şüphelilerin valizleri içerisinde çok sayıda elektronik eşya olduğu tespit edildi. Yapılan incelemede 6 valizde toplam 3 milyon 258 bin lira değerinde 179 adet en son teknoloji ürünü, tanesi yaklaşık 14 bin liraya satılan cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmaya devam ediliyor.

Görüntü Dökümü:

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Ele geçirilen telefonlar ================================== 4- KÜÇÜKÇEKMECE'DE GARİP OLAY - Dakikalarca ağacı kırmaya çalıştı, ancak başaramadı

- O anlar güvenlik kamerasına yansıdı Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL,(DHA)

Küçükçekmece'de alkollü olduğu tahmin edilen bir kişi dakikalarca bir ağacı kırmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Çevre esnafının tepkisini çeken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay geçtiğimiz perşembe günü gece saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Bir iş yerinin önünde belediye tarafından dikilen ağacın yanına bir kişi yaklaştı. Alkollü olduğu tahmin edilen kimliği belirsiz kişi ağacı kırmaya, yerinden sökmeye çalıştı. Dakikalarca uğraşan zaman zaman yere düşen ve ayakta durmakta güçlük çeken kişi bir türlü ağacı kırmayı başaramadı. Ağacı kırmak için büyük mücadele veren adam amacında başarılı olamayınca daha sonra iş yerinin önünden ayrıldı. İş yeri sahibi sabah dükkanının açmaya geldiğinde ağacın eğik durumda olduğunu görünce ne olduğunu merak etti. Güvenlik kamera görüntüleri izleyen iş yeri sahibi gördüğü görüntü karşısında çok şaşırdı.

"GÖRSEM ODUNLA DÖVERDİM"

Çevredeki esnaf da görüntüleri gördüklerinde büyük şaşkınlık yaşadıklarını ve anlam veremediklerini dile getirdi. Bir esnaf ," Görsem bu adamı odunla döverdim. Böyle bir şey var mı ya?" diye konuştu. Başka bir esnaf ise, "Daha önce de yaşandı. Gece gelip ağaçları kırıyorlar, ağaçların üzerine çıkıyorlar. Bir doğa sever olarak üzüldük. Keşke gençlerimiz yapmasa bu son olur diye düşünüyoruz" dedi. "ÇOK SAÇMA BİR GÖRÜNTÜ"

Seyit Ahmet isimli bir genç de görüntülere anlam veremediğini söyleyerek, "Daha yeni büyümüş ağaçtan ne istiyor bu adam şimdi. Ağacı sökmeye çalışıyor. Yere yatıyor bir şeyler yapıyor. Başaramıyor ama doğa anayı yenemez sonuçta. Çok saçma bir görüntü. Gerekirse hepimiz başında bekleyelim bu ağacın. Yıkamasınlar ne istiyorlar bu ağaçtan. Yine gelir doğa düşmanı bu adam" diye konuştu. Emir Bozkurt , " O kadar uğraşmış yıkamamış bile. Çok saçma bir davranış. Yakacak mısın ne yapacaksın? Niye yapıyorsun? Anlam veremedim. " dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Ağacı kırmaya çalışan adamın güvenlik kamera görüntüleri

-Ağaçtan ve sokaktan görüntüler

-Esnaf ve vatandaşlar ile röportaj

19.10.2019 - 12.11 Haber Kodu : 191019055 ============================================ 5- KÜÇÜKÇEKMECE'DE MOTOSİKLET KAZASI Haber-Kamera: Şahin BOZKURT/ İSTANBUL (DHA)

Küçükçekmece'de otomobille bariyer arasına sıkışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza saat 10.30 sıralarında D-100 Karayolu Sefaköy mevkiinde meydana geldi. Bakırköy istikametine giden Ahmet Köroğlu yönetimindeki 77 EU 554 plakalı motosiklet, iddiaya göre bir aracın yanından geçmek isterken otomobille bariyerin arasında sıkıştı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet yola savruldu. Kazada motosiklet sürücüsü Köroğlu yaralandı. Öte yandan kazaya neden olduğu iddia edilen araç sürücüsü olay yerinden kaçtı. Sürücünün yardımına seyir halindeki araçlardan inen vatandaşlar koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Çağrılan ambulanstan önce kazaya denk gelen Hızır Acil ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı. AYNI YERDE İKİNCİ KAZA

Öte yandan kazanın olduğu yere yakın bir noktada kısa bir süre sonra tekrar kaza oldu. Minibüs sürücüsü önünde seyreden otomobile arkadan çarptı. Yaşanan iki kaza sonucu trafik yoğunluğu oluştu. Kazayı gören bir kişi, "Ben seyir haldeyken arkadaşı yerde gördüm. Hemen yardımına koştum. Ambulansa taşınmasına yardımcı oldum. Motosikleti de kenara çektik. Çekiciyi bekliyoruz. Kaza zincirleme kaza gibi bir şey oldu. Arkadaşı bariyere sıkıştırdılar." dedi.

Görüntü Dökümü:

-Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü

-Olay yerine gelen ambulans

- Kazayı izlerken kaza yapan araçlar

-Yaralının ambulansa kaldırılması

-Oluşan trafik yoğunluğu 19.10.2019 - 12.17 Haber Kodu : 191019059 ==================================== 6- VALİLİK: 9 BİN 436 ÖĞRENCİ SERVİSİ DENETLENDİ 5 BİN 714 SERVİS ARACINA 1 MİLYON 691 BİN 293 LİRA CEZA KESİLDİ İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL Valiliği eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte 9 Eylül - 15 Ekim tarihleri, arasında servis araçlarına yönelik yapılan denetimlerin bilançosunu açıkladı. İstanbul'daki toplam 9 bin 436 servis denetimi neticesinde 5 bin 714 servis aracına 1 milyon 691 bin 293 lira para cezası uygulandığı belirtilirken, öğrencilerin en güvenli ve sağlıklı şartlarda taşınması için bu denetimlerin aralıksız devam edeceği vurgulandı.

İstanbul Valiliği 9 Eylül - 15 Ekim 2019 tarihleri arasında öğrenci servislerine yönelik yapılan denetimleri ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bu yıl İstanbul'da resmi ve özel 7.060 okulda, 2 milyon 819 bin öğrencimizle eğitim öğretime başladık. Öğrencilerimizin ulaşım ve güvenliklerinin sağlanması konusunda, bütün kurumlarımız tam bir işbirliği ve dayanışma içinde hareket etmektedir. İlimizdeki öğrencilerimizin okula ulaşımlarında 18.247 servis aracı hizmet veriyor. 9 Eylül - 15 Ekim 2019 tarihleri arasında görev-sorumluluk bölgeleri itibariyle; İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan 6.668 denetim neticesinde 5.585 servis aracına 1.645.024 lira para cezası uygulandı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan 2.768 servis aracı denetiminde, 129 servis aracına 46.269 lira ceza işlemi uygulanmıştır. İstanbul'daki toplam 9.436 servis denetimi neticesinde 5.714 servis aracına 1.691.293 lira para cezası uygulandı."

"ÖĞRENCİLERİMİZİN EN GÜVENLİ VE SAĞLIKLI ŞARTLARDA TAŞINMASI İÇİN DENETİMLER ARALIKSIZ DEVAM EDECEKTİR"

Açıklamanın devamında, "İlimizdeki servis araçları bu dönemde 24 yaralanmalı kazaya karışırken, ne mutlu ki ölümlü bir kaza meydana gelmemiştir. Hedefimiz, eğitim öğretim yılı boyunca her ay, her servis aracını en az bir kez denetimden geçirmek, yürürlükteki mevzuata uygunluğunu sürekli olarak denetlemektir. Öğrencilerimizi evlerinden okullarına güvenli bir şekilde taşımak için belirlenen kurallara riayet eden servis şoförlerimize teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimizin en güvenli ve sağlıklı şartlarda taşınması için bu denetimler aralıksız devam edecektir. Bütün velilerimize saygıyla duyurulur. " denildi. Görüntü Dökümü:

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-Servis denetimlerinden arşiv görüntüler 19.10.2019 -11.44 Haber Kodu : 191019044 ============================================= 7 - YARIN İSTANBUL'DA BU YOLLAR KAPALI Çağatay KENARLI İSTANBUL, (DHA)

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları provaları nedeniyle Vatan Caddesi ile bağlantı yolları yarın trafiğe kapatılacak.

07.00-14.00 saatlerinde kapalı kalacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle:

Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Gidiş ve gelişler, D-100 istikametinden Vatan Caddesi Girişi, 10. Yıl Caddesinden Vatan Caddesi girişi, Edirnekapı'dan Vatan Caddesi girişi, Oğuzhan Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Sofular Caddesi'nden Vatan Caddesi Girişi, Halıcılar Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Akdeniz Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Akşemsettin Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı'ndan (Aksaray'dan) Vatan Caddesi girişleri, Keçeci Meydan Sokaktan Vatan Caddesi girişi, O-3 Hal yolundan Vatan Caddesine giriş ile Vatan Caddesi'ne çıkan tüm cadde ve sokaklar

ALTERNATİF GÜZERGAH

Sürücüler için Turgut Özal Millet Caddesi ve Fevzipaşa Caddeleri ise alternatif güzergah olarak gösterildi. =============================================== (ÖZEL)

7- İSTANBUL'UN EN YAŞLI MUHTARI - 19 Ekim Muhtarlar Günü... - 93 yaşındaki Şeref Ali Coşkuner, İstanbul'un en yaşlı muhtarı Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL, DHA - BUGÜN 19 Ekim Muhtarlar Günü.. İstanbul'un en yaşlı muhtarı 93 yaşındaki Şeref Ali Coşkuner. Büyükada Nizam Mahallesi'nin 25 yıldır muhtarlığını yapıyor. Aslen Kastamonulu olan Coşkuner, Gelibolu'daki askerliği sırasında tanıştığı bir Rum askeri sayesinde Büyükada'ya yerleşmiş. BİR MEKTUPLA DEĞİŞEN HAYAT

Hayatının bir mektupla değiştiğini ifade eden Şeref Ali Coşkuner, Büyükada'ya geliş hikayesini anlattı. Coşkuner, "Ben 1952'de Gelibolu'da askerdim. Rum bir asker vardı, tuvaleti, lavaboyu ona temizletiyorlardı, çok efendi bir çocuktu. Kurmay paşama 'Bu çocuk çok perişan, bir ayı kaldı yollayalım gitsin' dedim. Daha sonra terhisini imzaladık yolladık. Ben de terhis oldum memleketime gittim. Bana mektup yazdı. Mektupta 'Annem, babam vasiyet ediyor, seni görmek istiyor. Buraya gel, bütün masraflarını karşılayacağız' yazıyordu. Rahmetli babam, 'Bunlar iyi insanlar demek ki seni arıyorlar, git' dedi. Ben de çıktım geldim. Adada o zaman Rumların sözü geçiyor. Merasimle karşıladılar. Daha sonra beni göndermediler. 'Ada Belediyesine şoför lazım, sen şoför olacaksın' dediler. İki ay şoförlük yaptıktan sonra muhasebeye aldılar beni. 1990 yılında kadar hesap işleri müdürlüğü yaptım. Halen de buradayım. O Rum çocuk, beni buraya getirdi. Onun ailesi de buradaydı. Burada vefat etti. Mezarlığa ziyarete giderim zaman zaman" dedi.

"MEZARA KADARA VATANDAŞA YARDIMCI OLMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Bu yıl muhtarlığının 6'ncı döneminde olan ve yedi adaya rağmen tekrar seçilen Coşkuner, "Adalar Belediyesi Hesap İşleri Müdürüydüm. 1954 yılında girdim 1990 yılında ayrıldım. Sonra Türkiye'yi gezmeye çıktım. Ancak 4 sene gezebildim. 1994 yılında muhtarlığa başladım, halen de muhtarım. Bu sene karşımda yedi tane aday vardı. Hepsi hava aldı geldi. Ben çıkıp da bir vatandaşa 'Bana oy ver' demedim. Çünkü ben doğru çalışırım. Belediyeden tanıyan arkadaşlar gelip bana hürmet ederler. Hiç kimsenin işini geri çevirmem. Tüm vatandaşa yardımcı oluyorum. Mezara kadar da yardımcı olmaya devam edeceğim. Ancak artık yoruldum, bu son dönem olsun diyorum" diye konuştu. "HERKES AMCA DİYORDU, ŞİMDİ DEDE OLDUM"

Bütün adalıları tanıdığını ifade eden Coşkuner, "Nizam Mahallesi'ndeki herkes amca diyordu, şimdi dede oldum" dedi.

İyi bir muhtar olmanın sırrının ne olduğu sorusuna ise "Vatandaşın emrinde olacaksın. Bir işi düşüp geldiği zaman 'Bugün git, yarın gel' demeyeceksin, işini hemen yapacaksın" diye cevap veren Coşkuner, "Ben fakire gerekli yardımı yaptırdım, işi düşenin işini hallettim, hiçbir vatandaşı geri çevirmedim. Öyle fakirler vardı ki, yapamadığım yardımları vakıflardan yaptırdım. Dedim 'bu kişi aç, açıkta geziyor' yardım yaptırdım" dedi.