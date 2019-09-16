DHA İSTANBUL BÜLTENİ-  3

1 - SULTANGAZİ'DE ZORLA EVLENDİRİLMEK İSTENEN KIZ ÇOCUĞU ARKADAŞININ İHBARIYLA KURTULDU Haber-Kamera: Şahin BOZKURT - Yılmaz OKUR/ İSTANBUL,DHA) - SULTANGAZİ'de aile zoruyla evlendirilmek istenen 17 yaşındaki kız çocuğu A.Ö, arkadaşının ihbarı sayesinde kurtuldu. Çocuk Büro Amirliği ekipleri, çocuk gelin ve damadı düğün arabasıyla emniyet müdürlüğüne götürdü.

Olay, dün Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi 74. Sokak'ta bulunan bir düğün salonunda yaşandı. Aile zoruyla evlendirilmek istenen 17 yaşındaki kız çocuğu A.Ö, durumu arkadaşına bildirerek yardım istedi. Arkadaşının ihbarı üzerine, Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ne bağlı ekipler saat 16.30 sıralarında salona gelerek düğünü durdurdu. Düğünde, 17 yaşındaki kız çocuğu A.Ö'nün, 21 yaşındaki İ.D. ile zorla evlendirilmek istendiği tespit edildi. Ekipler, taşkınlık çıkmaması için güvenlik önlemleri alarak düğüne gelen kalabalığı dağıttı. Sivil polisler de gelin ve damadı düğün arabasıyla polis merkezine götürdü. "OKUYUP MESLEK SAHİBİ OLMAK İSTİYORUM"

Kız çocuğu A.Ö'nün arkadaşına evlenmek istemediğini, okuyup meslek sahibi olmak istediğini ancak ailesinin kendisini zorla evlendirdiğini söylediği öğrenildi.

15 YAŞINDAYKEN ZORLA İMAM NİKAHI KIYILMIŞ

Emniyette alınan ifadelerin ve yapılan çalışmanın ardından gerçek ortaya çıktı. Yaklaşık 3 yıl önce A.Ö ile akrabası İ.D arasında aile zoruyla imam nikahı kıyıldı. Kız çocuğunun evlenmemek için düğün tarihinden 4 ay önce polise giderek ailesini ihbar etti ve çocuk yurduna yerleştirildi. Annesinin evlenmeyeceği üzerine söz vermesiyle kız çocuğunun eve geri döndüğü ancak ailenin tekrardan ikiliyi zorla evlendirmeye çalıştığı tespit edildi. İfadelerin alınmasının ardından kız çocuğunun annesi ve iki amcası hakkında idari işlem başlatıldı. 18 yaşından küçük kız çocuğu A.Ö de savcılık talimatıyla Bahçelievler İlk Adım Çocuk Yurdu'na yerleştirildi. Görüntü Dökümü:

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-Düğün salonu önünden güvenlik kamera görüntüsü

-Muhabirin anonsu

-Düğün salonu çevresinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler ======================= 2- AVCILAR'DA SOKAK ORTASINDAKİ ÇATIŞMADAN YENİ GÖRÜNTÜLER - Çatışmanın nedeni belirlendi Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN - Murat SOLAK - İstanbul DHA - AVCILAR'da 7 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi. Çatışmayla ilgili yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde dün çıkan silahlı kavgada aralarında yoldan geçen bir kadının da bulunduğu 7 kişi yaralandı. Olay yerinde çok sayıda boş kovan bulunurken kavgaya karıştığı belirlenen 5 kişi gözaltına alındı. Kavganın iki grup arasında davalık olan arazide iş makinesiyle çalışma yapılması sonucu çıktığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan yoldan geçerken kurşunların isabet ettiği Ö.Ç. adlı kadının tedavisinin ardından taburcu olduğu kaydedildi.

Bu arada çatışmayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde sokak ortasında dakikalarca süren kavgada silah ve bıçaklar kullanıldı, taraftarın birbirlerine taş attığı görülüyor.

Görüntü Dökümü;

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OLAYLA İLGİLİ YENİ GÖRÜNTÜLER ///////////// (geçilen görüntü)

-Şüphelilerin adliyeye sevki

-Olayla ilgili görüntüler ========================= (havadan görüntülerle)

3- TATİL BİTTİ, OKULLAR AÇILDI, METROBÜS ÇİLESİ BAŞLADI - İstanbul'da milyonlarca öğrencinin okula başlaması, tatilcilerin dönmesiyle toplu ulaşımda yoğunluk arttı.

- Metrobüs ve duraklardaki durum havadan da görüntülendi Haber-Kamera: Elif YAVUZ- Harun UYANIK/ Ali AKSOYER/ İhsan DÖRTKARDEŞ/ Cengiz ÇOBAN/ Çağrı ÇALIŞKAN/ İSTANBUL, DHA

Yeni eğitim ve öğretim yılının başlaması, tatil sezonunun bitmesiyle birlikte İstanbul'da toplu taşıma yoğunluğu arttı. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde metrobüsler yoğunluk yaşanıyor.

İstanbul'da milyonlarca öğrencinin okula başlaması, tatilcilerin dönmesiyle toplu ulaşımda yoğunluk arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kış tarifesine geçmesine rağmen özellikle metrobüslerde yoğunluk yaşanıyor. İstanbul'da haftanın en yoğun gününde metrobüs ve duraklardaki durum havadan da görüntülendi

Özellikle Cevizlibağ metrobüs durağından tramvay, İETT veya halk otobüslerine aktarma yapan vatandaşlar iniş ve binişlerdeki yoğunluktan şikayetçi. Çatalca, Silivri, Büyükçekmece, Esenyurt ve Beylikdüzü'nden İETT veya halk otobüsleri ile aktarma yapanların toplanma noktası konumundaki Avcılar'da ise İstanbul Üniversitesi Metrobüs İstasyonu'nda peş peşe hareket eden araçlara rağmen yoğunluk uzun süre bitmedi. Metrobüs kullanan vatandaşlar ise yaşadıkları zorlukları anlattı. Öğrencilerin gelmesi ile birlikte metrobüslerde yoğunluğun arttığını ifade eden Cahit Göç, "İnanılmaz bir yoğunluk var. Hakikaten nefes alamaz hale geldik. Hazırlıksız yakalandık. Servisler olmasına rağmen otobüsler inanılmaz kalabalık ve öğrenciler çok etkiliyor. Artık İstanbul nüfusunun kaldıramayacağı şekilde göç almış durumda. Artık durdurulmalı" dedi.

Her gün Beylikdüzü yönünden Cevizlibağ'a geldiğini söyleyen Halil Temel ise "Metrobüsler çok sıkıntı. Çabuk gelmiyor boş gelmiyor. Hep dolu geliyor, hiç oturarak gidemiyoruz. Bunun azalması için altyapı yapılması lazım. Tren yapılmazsa bu iş çözülmez" diye konuştu.

İstanbul'a yaz döneminde geldiğini ve trafiğin o döneme göre arttığını dile getiren Gökay Gümüşay, "Özellikle okullar açıldıktan sonra yoğunluk arttı. Ben İstanbul'a yeni geldim. İlk başlarda rahattım o kadar trafik yokmuş diyorum. Geçen hafta okullar açılınca trafiği anladım. Öğrenciler çok yoğunlaştırdı" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

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-Cevizlibağ ve Altunizade Metrobüs duraklarından drone görüntüleri

-Avcılar İstanbul Üniversitesi Metrobüs durağından detay görüntüler

-Vatandaş röportajı

-Muhabir Anonsu (Elif YAVUZ)

-Metrobüs içinden görüntüler

-Detaylar ======================== 4- ÇALINAN ARACINI 12 YIL SONRA OTOPARKTA BULDU. 32 BİN LİRALIK BORCU ÖĞRENİNCE İSE ŞOK YAŞADI Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)

İstanbul Alibeyköy'de oto yıkamacısında aracı çalınan 45 yaşındaki Aydın Halat, 12 yıl sonra aracının Eyüp Yediemin Otoparkı'nda olduğunu öğrendi. Aracının bulunma sevinciyle otoparka giden Halat, 32 bin lira otopark borcu olduğunu öğrenince şok oldu. Aydın Halat, "Aracım yıllar 10 yılı aşkın süredir otoparkta aracımın bulunup da bana bildirilmemesi beni maddi ve manevi olarak mağdur etti. Sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacağım" dedi.

Okmeydanı Şark Kahvesi'nde nalbur dükkânı işleten 45 yaşındaki Aydın Halat, 12 yıl önce arabasıyla halı saha maçı için Alibeyköy Spor tesislerine gitti. Arabayı üzerindeki anahtarla birlikte spor tesisleri yakınında bulunan bir oto yıkamacısına bırakan Halat, maç bitiminde ise aracını almaya gittiğinde büyük bir şok yaşadı. Aracını yerinde bulamayan Halat, oto yıkamacısına aracını sorduğunda ise aracının başka biri tarafından götürüldüğünü öğrendi. Aracın çalındığını anlayan Halat, polise müracaat etti. Aracın bulunacağından ümidi kesilen Halat'ı geçtiğimiz günlerde Yediemin Otoparkından bir kişi arayarak aracın otoparkta bulunduğunu söyledi. Aldığı haberle sevinen Halat'ın sevinci ise kısa sürdü. 2007 yılında çalınan aracının yıllardır Eyüp Yediemin Otoparkı'nda bulunduğunu öğrenen Halat, 2000 model aracına 32 bin lira otopark ücreti ödeyeceğini duyunca ikinci bir şok yaşadı.

ARACIMI BULMAK İÇİN BÜTÜN OTOPARKLARI DOLAŞTIM

Aracının çalındıktan sonra hemen hemen İstanbul'daki bütün otoparklara baktığını ancak bulamadığını belirten Aydın Halat, "2007 yılında Alibeyköy'de aracımla halı saha maçına gitmiştim. Aracımı halı sahanın hemen yanında bulunan bir oto yıkamacısına verdim. Maç oynadıktan sonra aracımı almaya gittiğimde aracımın yerinde olmadığını çalındığını fark ettik. Oto yıkamacısına aracımı sorduğumda aracımı bir kişinin aldığını söyledi. Bende tanıdığım birisinin benim arabamı almadığını söyledim. Oto yıkamacıları da bu bölgede hırsızların çok olduğunu ve aracın çalınmış olabileceğini söylediler. Daha sonra polis merkezine giderek aracımın çalındığına dair şikâyette bulunduk. Bunun için işlem yapılmasını ve çalan kişilerden şikayetçi olduk. İstanbul'daki hemen hemen bütün otoparkları gezdim ama aracımı bulamadım" dedi. 32 BİN LİRA OTOPARK PARASINI DUYUNCA ŞOK OLDUM

Aracını yıllar sonra Yediemin Otoparkı'nda bulunduğunu söyleyen Halat, 32 bin lira otopark borcu olduğunu duyunca şok yaşadığını belirtti. Aydın Halat, "Aracım çalındıktan sonra aracım bulunur ümidiyle 2007 yılından 2015 yılına kadar tüm vergilerini ödedim . Artık aracımdan ümidimi kesmiştim. Trafikten de çektirdim. Geçen Pazar günü bir telefon geldi bana aracımın Trafik Vakfı Yediemin Otoparkı'nda olduğunu söyledi. İlk önce inanmak istemedim. Daha sonra Yediemin otoparkına gittim ve aracımın orda olduğunu gördüm. Daha sonra Trafik Vakfı Yediemin Otoparkı'ndan aracımı almak istediğimi söyledim. Onlar da bu aracın 12 yıldır otoparkta olduğunu ve 32 bin lira gibi bir otopark borcu olduğunu söylediler. Ücreti duyunca şok oldum. Bende bu aracın çalıntı olduğunu ve hiçbir ücret ödemeyeceğimi ve mağdur olduğumu söyledim. Ben bu araçla ilgili suç duyurusunda bulunacağımı bildirdim. Benim aracım 10 yılı aşkın bir süredir bulunmuş, bu otoparkta yatıyor. Bulan da polis, jandarma veya trafik vakfı her kim bulduysa bilmiyorum Aracımın bulunup da bana bildirilmemesi beni maddi ve manevi olarak mağdur etti. Bugün aracımın sadece 15 bin lira hurda bedeli var. Ben bunlar hakkında suç duyurusunda bulunacağım" dedi.

ARACIMI 3 BİN 500 LİRAYA GERİ ALDIM

Pazarlıklar sonucu aracı 3 bin 500 liraya aldığını anlatan Halat, "İlk önce benden 32 bin lira gibi bir bedel istediler ama aracımın buraya giriş evraklarını bulamadılar. Uzun zaman olduğu için evrakların kaybolabileceğini, yanmış olabileceğini söylediler. Yediemin Otoparkı yetkilileri ve Trafik Vakfı yetkilileriyle görüştüm evrakları bulamayınca bana 32 bin lira değil aracın hurda bedeli olan 15 bin lira üzerinden 5 bin lira verirsen aracı alabileceğimi söylediler. Bende 12 yıl sonra bulduğum aracı bırakmak istemedim. Bende avukatım aracılıyla 3 bin 500 lira bir bedel ödeyerek aracımı aldım. Aracımı aldıktan sonra güvenli bir yere çektim yasal sürecin işlemesini bekleyeceğim" dedi. Görüntü Dökümü:

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-Aracı çalınan Aydın Halat ile röp.

-Halat'ın belgeleri göstermesi

-(cep telefonu görüntüleri)

-Yediemin otoparkı içindeki otomobil

-Aracın yediemin otoparkından alınması

-Genel ve detaylar ================================= 5- (ÖZEL) - KALP AMELİYATI ÖNCESİ SEVGİLİSİNE EVLİLİK TEKLİF ETTİ

* Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Fethi Kılıçaslan: " 'Hocam ben az önce evlenme teklifi ettim, mümkünse işlemden sağ çıkayım' dedi. Böyle zor bir süreç oldu benim için de. Eyvah dedim sorumluluk biraz daha arttı Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER-İdris TİFTİKÇİ/İstanbul,(DHA)

İsa Özcan, geçireceği riskli kalp ameliyatına girerken, lenf kanserini (lenfoma) yenen kız arkadaşı Neslihan Diyar'a evlilik teklifi etti. Hastane çalışanları ve çevredekiler duygu dolu anlar yaşadı.

Yaklaşık 2 yıl önce taşikardi hastası Bilgi Teknolojileri Sistem Analisti İsa Özcan'a (28) kalp pili takıldı. Özcan'ın ameliyatının ardından kısa bir süre sonra kız arkadaşı Lojistik Uzmanı Neslihan Diyar'a (25) da Lenf Kanseri (lenfoma) teşhisi konulunca ikili için zor bir dönem başladı. Çift, zorlu geçen tedavi süreçlerinde birbirlerine destek olurken, Diyar 6 aylık tedavisinin ardından kanseri yendi. Özcan'ın ise tedavisi için riskli bir ameliyat daha olaması gerekti. Özcan ameliyathaneye alınmadan hemen önce kız arkadaşına evlilik teklifi etti. Diyar ise teklifi kabul etti. Ameliyatı başarılı geçen ve sağlığına kavuşan Özcan ile Diyar yakında yapacakları düğün için hazırlıklara başladı.

"HOCAM BEN AZ ÖNCE EVLENME TEKLİFİ ETTİM, MÜMKÜNSE İŞLEMDEN SAĞ ÇIKAYIM"

Prof. Dr. Fethi Kılıçaslan evlilik teklifinin hasta ameliyat masasında uyutulmadan hemen önce kendisine söylediğini belirterek, "İsa'nın bir kalp kası rahatsızlığı ve ona bağlı ciddi ritim bozukluğu var. Bu nedenle kendisine kalp pili takmıştık. Bu ritim bozukluklarını bazen ilaç ile tedavi edemiyoruz. Kalp pili takıyoruz. Ritim bozukluğu olup da kalp durma noktasına geldiğinde bu piller şok yapıyorlar. Böyle bir pili var. Pilden sonra sık sık ritim bozukluğu yaşadığı ve ilaçlara da dirençli hale gelince, ablasyon tedavisi denilen bir tedavi uygulama kararı aldık. Oldukça uzun, zor ve tehlikeli bir işlem planlamıştık. Tabii karar süreci oldu. Ben tam işleme başlayacak iken, İsa'yı uyutmadan biraz önce "Hocam ben az önce evlenme teklifi ettim, mümkünse işlemden sağ çıkayım" dedi. Böyle zor bir süreç oldu benim için de. Eyvah dedim sorumluluk biraz daha arttı. Çok başarılı bir işlem oldu. Kendisi de iyi. Umarım mutlu olurlar. Düğünlerinde de inşallah bulunuruz. Her ikisi de ciddi hastalık süreçlerinden geçti. Birbirlerine çok destek oldular. Birbirlerinin kalbine dokunuyorlar. Ben de herhalde bir kalbe dokunarak aynı anda iki kalbe birden dokunmuş oldum. Ama İsa bu kadar hemşire hanımın ortasında önemli bir evlilik teklifi yapmış oldu. Erkeklerin işi zor. Çıtayı yükseltti" dedi.

"SEVGİSİYLE BENİ İYİLEŞTİRDİ"

Özcan, hastalık sürecini ve nasıl evlilik teklifi ettiğini şu sözlerle anlattı: "Benim hastalığım 27 yaşında başladı. Daha önce hiçbir belirti yoktu ve ben askerliğimi bile sağlıklı koşullarda yapabilmiş bir bireydim. Sonra çarpıntılarım sıklaşınca Fethi hocam ile tanıştım. O süre zarfında kız arkadaşım benim hep yanımda oldu. Öncelikle hocamın ilminden dolayı ona teşekkür ediyorum. Sonrasında kız arkadaşımın sevgisinden dolayı. O sevgisiyle beni iyileştirdi diyebilirim. Kalp hastalığının psikolojik boyutu çok önem arz ediyor bence. Bende taşikardi hastalığı var. Nabzım birden 200-220'lere geliyordu. Bu süreç sıklaşınca hocamın bazı tavsiyeleri oldu. Sonrasında ben kız arkadaşımla evlilik kararı aldım. Bu tedavi sırasında tam ameliyathaneye giderken kız arkadaşıma bir evlilik teklifi ettim" "DAHA ANLAMLI BİR TEKLİF OLAMAZDI"

Aldığı teklif karşısında şaşkınlığa uğradığını dile getiren Diyar ise, "Hiç beklemiyordum. Bir anda yatağından kalktı ameliyata giderken, dedim ki vazgeçti. Ameliyata girmeyecek herhalde. Ama sonra bir şeyler anlatıyor bana, hatırlamıyorum da şu anda ne dediğini. İkna etmeye çalışıyorum geleceksin, döneceksin diye. Bu arada yatakta bir şey arıyor ama ben hala anlamadım. Sonra yüzüğü çıkarttı ve evlilik teklifi etti zaten. Çok şaşkın olduğum için yüzüğü kutusuyla almışım. Ama çok değişikti. Bizim için herhalde daha anlamlı bir evlilik teklifi olamazdı. İsa'nın rahatsızlığının başıydı galiba, ilk ameliyatına girmişti. Yaklaşık bir ay sonra ben bir rahatsızlık geçirdim. Bana da Lenfoma kanseri teşhisi konuldu. 6 ay tedavi gördüm. Çok şükür şu an sağlıklıyım. O da sağlıklı. Düğün için kesin bir tarih yok. Araştırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü

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-Evlilik teklifi görüntüleri(cep telefonu kamerası)

-Aktüel görüntüler

-İsa Özcan ile röp.

-Neslihan Diyar ile röp.

-Prof. Dr. Fethi Kılıçaslan ile röp. -Muhabir anonsları

-Genel ve detay ====================== 6- TARIK AKAN ÖLÜMÜNÜN 3'ÜNCÜ YILINDA UNUTULMADI İSTANBUL (DHA)

Türk sinemasının usta isimlerinden sinema oyuncusu ve yazar Tarık Akan, ölümünün 3'üncü yılında mezarı başında anıldı. Tarık Akan'ın oğlu Yaşar Özgür Üregül: "Dün olmuş gibi özlüyoruz ama 20 yıldır da yokmuş gibi uzak geliyor şu an. Mükemmel bir babaya tekrar veda ettik bugün" dedi. Bakırköy Zuhuratbaba Mezarlığı'ndaki anma törenine, Akan'ın ailesi, oyuncu arkadaşları, bazı siyasi parti ve STK'ların temsilcileriyle sevenleri katıldı. Sanatçı Akan, oğlu Yaşar Özgür Üregül, törende yaptığı konuşmada, törene katılan herkese teşekkür etti. Üregül, babasının vefatının üzerinden 3 yıl geçtiğini hatırlatarak,"Dün olmuş gibi özlüyoruz ama 20 yıldır da yokmuş gibi uzak geliyor şu an. Mükemmel bir babaya tekrar veda ettik bugün" dedi.

"BEN KENDİ ADIMA YALNIZIM, HELE TARIK'TAN SONRA"

Akan'ın oyuncu arkadaşı, aynı zamanda Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Rutkay Aziz, "O benim canımın içi arkadaşımdı. Bakırköylü. Hayatın en büyük keşfi ölümmüş ama nedense bu keşif hep bizim sevdiklerimizi buluyor. Her seferinde biraz daha yalnızlaşıyoruz. Ben kendi adıma yalnızım, hele Tarık'tan sonra... Onu çok özlüyorum" diye konuştu. "ALIŞMAK ÇOK ZOR"

Usta sanatçı Akan'ın 52 yıllık arkadaşı Zeki İrfanoğlu da Tarık Akan'sız bir hayata alışmanın zor olduğunu belirterek, "Düşünsem aklıma gelmezdi. Sanki 3 saat evvel vermişim gibi toprağa" ifadesini kullandı. "İNSAN ONUN ÖLDÜĞÜNE İNANMIYOR"

Oyuncu Ahmet Arıman, sanatçıyla Hababam Sınıfı'nda beraber Oynadıklarını belirterek, "Milyonlarca insan var dünyada. Onların birkaç tanesi yıldız bana göre. Hem şekil hem kibarlık, centilmenlik, zariflik olarak Tarık abide bunların hepsi vardı.

Çok zarif, konuşmasını bilen, kibar biriydi. Sırf güzelliği değil, adamın içi de güzeldi. İnsan onun öldüğüne inanamıyor. Çok üzgünüz" diye konuştu.

Hababam Sınıfı oyuncularından Feridun Şavlı da "Ben onların yanında yetiştim. Ayakkabılarını boyadım. Gençlik çağımda da beraberdik. Ne yazık ki aramızdan gitti ama o hep gönlümüzde yaşıyor" dedi.

Törene katılanlar arasında yer alan Akan'ın arkadaşı İbrahim Astarcıoğlu ise şunları söyledi, "1980'den bu yana da çok iyi bir dostluğumuz oldu. Çok özlüyoruz. Bütün ölümler erken. Çok erken ayrıldı ama yapacak bir şey yok. Hayatın tek somut gerçeği bu. Sürdürmek lazım düşüncelerini, duygularını, dostluk anlayışını, savaşçılığını sürdürmek lazım. Onu anımsamak lazım. Sürekli belleklerde, nesilden nesile aktarmak lazım" dedi. Tören, konuşmaların ardından Tarık Akan'ın sevenleri ve Taş Koleji öğrencileri tarafından kabri başına karanfiller bırakılmasıyla sona erdi. Görüntü dökümü

Yaşar Özgür Üregül röportaj

Rutkay Aziz röportaj

Zeki İrfanoğlu röportaj

Ahmet Arıman röportaj

İbrahim Astarcıoğlu röportaj

Genel ve detay görüntüler ============================ 7- (ÖZEL)- İRANLI İŞ ADAMINA DEHŞETİ YAŞATTILAR...GASP ETTİLER, DAYAK ATTILAR, BAGAJA KİLİTLEDİLER -İranlı iş adamının başına gelmeyen kalmadı -İstanbul'dan Ankara'ya kadar takip, Ankara'dan İstanbul'a kadar gasp ve tehdit. Haber: Taylan ERGÜN / İSTANBUL, (DHA)

İstanbul'da yaşayan İranlı iş adamı Alıreza Aghajanı Namını, Ankara'da önce kaçırıldı, sonra darp ve gasp edildi ve en sonunda da bir otomobilin bagajında elleri ve ayakları bağlı şekilde İstanbul'da otomobil bagajında terk edildi. Hayatının en kötü gününü yaşayan iş adamı bagajda havasızlıktan fenalaşmış bir halde polis tarafından bulundu. İş adamını gasp eden 4 kişiden 2'si jandarmanın titiz çalışması sonucu kısa sürede yakalandı. Zanlılar çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

OTOMOBİL BOZULDU DİYEREK TENHA BİR YERE ÇEKTİLER

İran'lı iş adamının başına gelenler adeta filmleri aratmadı. İstanbul'da ticaretle uğraşan İranlı iş adamı Alıreza Aghajanı Namını, bazı işleri için Ankara'ya gitmek üzere lüks bir otomobil kiraladı. 2'si daha önce bir otomobil kiralama şirketinde çalışan 4 kişi, iş adamını 2 gün boyunca adım adım takip etti. iş adamının Ankara'da kaldığı oteli tespit eden zanlılar, 9 Eylül günü rezervasyon yaparak aynı otelde 1 gece kaldılar. İddialara göre, ertesi gün iş adamını arayan bir kişi, kiraladığı araçta teknik bir sorun yaşandığını söyleyerek aracı yeni bir araçla değiştireceklerini söyledi. İş adamının kaldığı otelin önüne gelen bir kişi, iş adamının kiraladığı lüks otomobilin kaputunu açarak bir süre aracı inceledi. Aracın arızalı olduğunu ve arızanın giderilmesinin kısa süreceğini söyleyen kişi, iş adamı ile birlikte bir oto sanayi sitesine gitmeleri gerektiğini söyledi. KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI, DÖVÜLEREK ARACA ZORLA BİNDİRİLDİ

Ankara'da bir oto sanayi sitesinin önüne geldiklerinde başka bir araçla 3 kişinin kendilerine doğru koştuklarını gören iş adamı, endişelendi ve çevrede bulunan bir iş yerine girerek saklanmaya çalıştı. 4 kişi, İranlı iş adamını sığındığı iş yerinden döverek ve ellerini bağlayarak zorla otomobile bindirdi.

TÜM PARASI GASP EDİLDİ

Zorla araca bindirilen iş adamı kendisini kaçıranlar tarafından önce tehdit edildi sonra tüm parası gasp edildi. Ankara'dan İstanbul'a kadar süren yolculuk esnasında İranlı iş adamının 5 bin dolar ile 3 bin lirasını gasp eden zanlıların, iş adamından banka hesaplarındaki paraları da istediği, ancak iş adamının 'hayır' cevabı üzerine dövüldüğü öğrenildi. ELLERİ VE AYAKLARINI BAĞLAYIP, BAGAJA KAPATIP KAÇTILAR

Parası gasp edilen ve Ankara'dan başlayarak İstanbul'a kadar süren dehşet dolu yolculuk Arnavutköy'de sona erdi. Zanlılar İranlı iş adamını Arnavutköy'e bağlı Tayakadın Mahallesi'nde İstanbul Havalimanı yolu üzerinde elleri ve ayakları bağlı bir şekilde kiraladığı otomobilin bagajına kapatarak kaçtılar. POLİSLER FARKETMESE HAVASIZLIKTAN ÖLEBİLİRDİ

İstanbul Havalimanı yolu üzerinde yaklaşık 2 saat bagajda kapalı kalan iş adamı, polislerin dikkati sayesinde kurtuldu. Havalimanında görevli polisler, yol kenarında park etmiş otomobili görerek yanına geldikleri otomobilin bagajından ses geldiğini farkettiler. Bagajı açtıklarında İranlı iş adamı Alıreza Aghajanı Namını'yi elleri ve ayakları bağlanmış bir şekilde gören polis ekipleri, durumu bölgenin güvenliğini sağlayan Arnavutköy Jandarma ekiplerine bildirdi. Otomobilin bagajında havasız kaldığı için fenalaşan iş adamına polis ve jandarma görevlileri yardım etti.

Ankara'dan İstanbul'a kadar elleri ve ayakları bağlı bir şekilde getirildiğini söyleyerek başından geçenleri Jandarma ekiplerine anlatan Alıreza Aghajanı Namını, eski sekreterinin de aralarında bulunduğu bir şebekenin kendisini darp ve gasp ettiklerini söyleyerek şikayetçi oldu. 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Alıreza Aghajanı Namını'nin ifadesi doğrultusunda harekete geçen Jandarma ekipleri 4 gaspçıdan 2'sini yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltı süreleri sonunda Nöbetçi Mahkeme'ye sevkedilen zanlılar Rahmi Kırım ve Uğur Ağdaş tutuklandı. İş adamını verdiği bilgiler doğrultusunda şüphe üzerine gözaltına alınan iş adamının eski sekreteri Zhıla P. ile Orhan F., adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Görüntü dökümü:

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-Zanlıların Jandarma'dan çıkışı

-Zanlıların sağlık kontrolünden çıkışı

-Detaylar ====================== 8 - D-100'DE YOL TARTIŞMASI; MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ KAMYONETİN AYNASINI KIRDI Haber: İstanbul DHA

D-100'de motosiklet sürücüsü yol vermediği gerekçesiyle tartıştığı sürücünün kullandığı kamyonetin aynasını kırdı.

Olay, önceki gün D-100 Karayolu Sefaköy Mevkii'nde önceki gün öğle saatlerinde meydana geldi. Edirne istikametine ilerleyen motosiklet sürücüsü ile kamyonet sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı. Hasta taşıyan bir araca yol açtığını belirten motosiklet sürücüsü, kamyonet sürücüsünden yolu açmasını istedi. Ancak kamyonet sürücüsü yolu açmayanca motosikletli, bir süre bağırdıktan sonra kamyonete vurmaya başladı. Motosiklet sürücüsü camını yumrukladığı aracın aynasını da kırdı. O anlar arkadan gelen bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay anı =========================== 9- KAZANIN ŞOKUYLA YOLDAKİ KİŞİYE SARILDI - Kaza anı ve sonrasında yaşananlar kameraya yansıdı Haber: Zeki GÜNAL - İstanbul DHA - SARIYER'de kaza sonrası taksiden inen kadın yardım için gelen kişiye sarılarak yardım istedi.

Sarıyer Emirgan Sakıp Sabancı Caddesi'ndeki kaza, geçtiğimiz hafta meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, alkollü olduğu öne sürülen sürücü karşı yöne geçerek taksi ile kafa kafaya çarpıştı.

Araçlar savrulurken kazanın şokuyla taksiden inen kadın yolcu, yol kenarındaki bankta otururken yardıma koşan kişiye sarıldı. O anlar güvenlik kamerası yansıdı. Kazayı şans eseri araçtakiler hafif sıyrıklarla atlattı. Görüntü Dökümü;

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-Kaza anının görüntüsü

-Kadının yardıma gelen kişiye sarılması

-Röp.

-Detaylar ============================= 10- BAHÇELİEVLER'DE APARTMANIN MERDİVENLERİNDE SİLAHLI SALDIRI: 2 YARALI (Geniş haber) Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)

Bahçelievler'de silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.

Siyavuşpaşa Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde bir otomobilden apartman içerisine giren 2 kişiye ateş açıldı. Saldırıda C.A. ve M.A. yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin yardımıyla Bahçelievler Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, olay yerinde güvenlik önlemi alırken saldırıyı gerçekleştirip otomobille kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerindeki polis ekipleri

-Güvenlik şeridi çekmeleri

-Olayın gerçekleştiği bina

-Genel ve detay görüntüler =====================================

11- ARANAN 89 HÜKÜMLÜNÜN YAKALANDIĞI OPERASYONLAR KAMERADA Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)İSTANBUL'da 749 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda haklarında kesinleşmiş hapis cezası verildikten sonra aranan 89 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında adam öldürmek, cinsel istismar, dolandırıcılık yaralama, hırsızlık suçlarından ceza almış kişiler bulunuyor. Gözaltına alınlardan 6'sının 10 ile 20 yıl arasında hapis cezasıyla arandığı öğrenildi. 746 POLİS 912 ADRESE BASKIN YAPTI

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 15 Eylül 2019 tarihinde 319 ekip, 746 personelin katılımıyla büyük bir operasyon düzenlendi. Gün boyu devam eden operasyonlarda daha önceden tespit edilen 912 adrese polis baskını yapıldı. Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde yapılan çalışmalarda mahkemeler tarafından haklarında hüküm verilmiş 89 kişi gözaltına alındı.

Yakalanan şüphelilerin hüküm giydikleri suçlar ise şöyle sıralandı, Hırsızlık suçundan 17 kişi, Yaralama suçundan 13 kişi, Dolandırıcılık ve Sahtecilik suçlarından 9 kişi , Yağma/Gasp suçundan 7 kişi, Cinsel İstismar/Cinsel Saldırı suçlarından 6 kişi, Adam Öldürmek suçundan 3 kişi , Kaçakçılık suçundan 2 kişi , Şantaj/Silahla Tehdit suçlarından 2 kişi, Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma suçundan 1 kişi, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma suçundan 1 kişi , Terör suçundan 1 kişi, Zimmet suçundan 1 kişi ve diğer suçlardan 26 kişi.

EVLERDE ARAMA YAPILDI

Operasyon sırasında baskın yapılan evlerde yapılan aramalarda ise 10 Gram Esrar, 20 Adet Uyuşturucu Hap, 1 Adet Kurusıkı tabanca ve tabancaya ait 77 adet fişek ele geçirildi. 6 KİŞİ 10 İLE 20 YIL ARASINDA CEZAYLA ARANIYORDU

Yakalanan şüphelilerden 6'sının 20 yıla kadar hapis cezasıyla, 13'nün 10 yıla kadar hapis cezasıyla, 31 şahsın 5 yıla kadar hapis cezasıyla, 26 şahsın 2 yıla kadar hapis cezasıyla , 13 şahsın ise Gıyabı Tevkifli olarak arandığı öğrenildi. Görüntü dökümü:

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-Polis kamerası

-Polislerin baskınlarından detaylar ========================== 12- VALİ YERLİKAYA AHİLİK HAFTASI ETKİNLİĞİNE KATILDI Haber-Kamera: Ümit UZUN-Harun UYANIK/İSTANBUL,(DHA)

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 'Ahilik Haftası' kapsamında İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne bağlı odaların başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Ahi kaftanı giyen Ali Yerlikaya, tüm esnafların Ahilik Haftası'nı kutladı.

Beyazıt'ta İstanbul Üniversitesi Ana Kampüs girişinde buluşan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne bağlı odalarının başkan ve yönetim kurulu üyeleri, mehter takımı ile marşlar eşliğinde Sultanahmet'e kadar Ahi Yürüyüşü gerçekleştirdi. Kapalı Çarşı'nın içinden geçerek gerçekleştirilen yürüyüşün ardından Sultanahmet'teki Amfi Tiyatro'da bir araya gelen oda üyeleri İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile bir araya geldi.