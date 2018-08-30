DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

(aktüel görüntülerle geniş haber) 1- VATAN CADDESİ'NDE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TÖRENİ Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / İSTANBUL DHA

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 96. yıl dönümü kapsamında Vatan Caddesi'nde kutlama töreni düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Vasip Şahin, 1'inci Ordu Komutanı Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Usyal , İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törenin yapılacağı alan Türk bayraklarıyla donatıldı. Tören, İstanbul Valisi Vasip Şahin, 1'inci Ordu Komutanı Musa Avsever ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın tören aracına binerek vatandaşları selamlaması ile başladı. Ardından tören yürüyüşü yapıldı ve İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağı göndere çekildi. Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Folklor gösterilerinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri araçları ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri konvoy halinde Vatan Caddesi'nden geçti. Geçit sırasında töreni izlemeye gelenler sevgi gösterisinde bulundu. Törende, gösteri yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi mehter takımı da vatandaşların beğenisini topladı. Tören geçitlerin ardından sona erdi.

Görüntü Dökümü:

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- Protokolün selamlaması

- İstiklal Marşı'nın okunması

- Türk bayrağının göndere çekilmesi

- Avsever'in konuşması

- Geçit töreni

- Protokolden görüntüler

- Töreni izlemeye gelenler

- Genel ve detaylar 30.08.2018 - 11.30 Haber Kodu : 180830043

30.08.2018 - 12.58 Haber Kodu : 180830081 ======================== 2 - KEMALREİS FIRKATEYNİ ZİYARETE AÇILDI Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK - İdris TİFTİKÇİ - Şengüler YEŞİL, İSTANBUL DHA

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü nedeniyle, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı TCG Kemalreis Fırkateyni İstanbul'da şehit aile ve yakınları ile vatandaşların ziyaretine açıldı.

Gölcük'ten gelerek Sarayburnu iskelesine demirleyen TCG Kemalreis Fırkateyni sabah 10.00'da vatandaşların ziyaretine açıldı. Fırkateynde bulunan görevli askerlerce karşılanan vatandaşlar, daha sonra gemi içinde gezdirildi. Gezi sırasında vatandaşlara, gemiyle ilgili bilgilendirme yapıldı.Fırkateynie çocuğu ile gelen bir aile, "Türkiye'nin mücadeleci yanını yansıtan Zafer Bayramı'nı kutluyorum. Bu önemli günleri çocuklarımıza da göstermek, öğretmek lazım. Bu özel günleri tatil olarak değil de daha çok tarihi öğrenmesi açısından biz de buraya geldik. Subaylarımıza da teşekkür ediyorum. Gayet güzel şekilde aydınlattılar" şeklinde konuştu

Öğle saatlerinde fırkateyne şehit aile ve yakınları geldi. Gemi mürettebatı ile öğle yemeğinde biraraya gelen şehit aile ve yakınları daha sonra görevli personel tarafından gemide gezdirildi. Gezi sonunda DHA'ya konuşan şehit annesi Fatma Önel, "Valla iyi ki varmış bu zaferimiz. Ben şehit annesiyim. Subayları görünce hemen oğlum geliyor aklıma. Benim oğlum da denizciydi. Gurur duyuyorum, onur duyuyorum fakat acımız da büyük. Onu bir kez daha yaşıyorum. İlk önce görmek istemiyordum bu beyaz elbiseleri. Sonra da görmeden yapamaz oldum, böyle bir psikolojideyiz. Onlarla yaşıyoruz, onlarla varız" dedi.

Bir şehit babası da, "Memnun olduk bizi hatırladılar, her zaman istiyoruz bizi böyle hatırlamalarını. Şehit babasıyım ben. Bahriyeli askerdim zaten bana yabancı değil. Bayram biraz buruk geçiyor ama Allah bugünlerimizi aratmasın" ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü

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-TCG Kemalresi fırkateyni

-Fırkateyni ziyarete gelenler

-Mürettebatın ziyaretçileri gezdirmesi

-Şehit ailelerini güverteye çıkması

-Şehit aileleri ile röportaj

-Vatandaşlarla röportaj 30.08.2018 - 14.33 Haber Kodu : 180830117 =========== 3- BANGLADEŞLİ GENÇ 3. KATTAN AŞAĞI BÖYLE DÜŞTÜ *O anlara şahit olan bir kadın baygınlık geçirdi Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN - Murat SOLAK - İSTANBUL DHA

Fatih'te 5 arkadaşıyla birlikte birlikte yaşayan Bangladeş uyruklu bir genç 3. kattaki evlerinin penceresinden düştü. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, Fatih'in Kumkapı semtinde bulunan Türkeli Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. 5 arkadaşıyla birlikte bir apartmanın 3. katında yaşayan Bangladeş uyruklu bir kişi, evin penceresinden metrelerce aşağıya düşerek, kaldırıma çakıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan gencin, ilk belirlemelere göre belinde ve ayaklarında kırıklar oluştuğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Gencin yere düştüğünü gören bir kadının, yolun karşısındaki kaldırımda bayılarak yere yığılma anları da güvenlik kamerasına yansıdı.

OLAY ANI KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Bangladeşli gencin yüksekten düşerek yere çakıldığı anlar yer alıyor. Düşme anında caddede araç trafiğinin yoğun olduğu, gencin bir aracı adeta sıyırarak kaldırıma çakıldığı görülüyor. Zemine çakılarak belinde ve ayaklarında kırıklar oluşan gencin düştüğünü gören bir kadının fenalaşarak bayıldığı anlar ise başka bir güvenlik kamerası tarafından kaydediliyor. Çevredeki vatandaşların bayılan kadına ilk müdahaleyi yaptığı da görüntülere yansıyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Gencin düşme anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri

- Kadının bayılma anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri

- Olay yerinden görüntüler

- Görgü tanıkları ile röp.

- Genel ve detay görüntüler ============= 4- 5 İLDE 'BYLOCK' OPERASYONU: 9 GÖZALTI Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul merkezli 5 ilde terör örgütü FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 9 kadın yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü FETÖ'ye yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri örgütün şifreli mesajlaşma programı 'Bylock' kullandığı tespit edilen ve konuşma içerikleri çözümlenmiş 25 şüpheli kadının yakalanmasına yönelik operasyon kararı aldı. Mali polis İstanbul, Ankara, Adana, Batman ve Gaziantep'te önceden belirlenen adreslere baskın düzenleyerek 9 kadını gözaltına aldı. Gözaltına alınan kadınlar Vatan Caddesi'nde bulunan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. 16 kadının yakalanması için İstanbul dışındaki illerde operasyonun devam ettiği öğrenildi.