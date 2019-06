DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

Gül KABA-Özgür KUMANOVALI- Ömer HASAR/İSTANBUL, (DHA) - Makas, drift, tek teker... İstanbul caddelerinde her geçen gün artan trafik magandalarını sosyal medyada açılan gruplar teşvik ediyor. "Ruh sağlığı bozuklar topluluğu" , "Sadece hızlılar takip etsin" gibi sloganlarla açılan gruplarda her gün onlarca görüntü paylaşılıp 'en iyi' video seçiliyor. Uzmanlar, BTK'nın önlem almasa gerektiğini belirtiyor.

BTK SOSYAL MEDYA İÇİN HAREKET GEÇSİN

Sınar, "Sosyal medyada makas atan kişilerin çektiği videolara yönelik 5657 sayılı kanun son derece açıktır. Derhal idari tedbir alıp, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) o videoları erişime engelleyebilir. Bu konuda onların da hareket geçmesi gerekiyor" diye konuştu.

"SÜRÜCÜLERİ REHABİLİTASTON MERKEZİNE GÖNDERMELİYİZ"

Trafik ve Yol Güvenliği Uzmanı Dr. Suat Sarı ise, "Sorunun köküne inip, insanların rehabilite edemezsek sonuca varamayız. Kanundaki ceza maddesine bu insanları rehabilite etmeyi de eklemek lazım. Batıda drift yapan 'sosyal anarşist' olarak nitelendirilen sürücüleri 1 ay rehabilitasyon merkezlerine gönderiyorlar. Onlar, trafik psikologları eşliğinde rehabilite ediliyor. Yurt dışında drift sorunu böyle çözüldü. Bu insanları topluma kazandırıp bir daha drift yapmamalarını sağlıyorlar" diye konuştu.

NE YAPMAK GEREKİYOR?

Alınması gereken önlemleri anlatan Sarı, "Drift yaptığınızda etrafınızdakileri için problem oluyorsunuz. Her an başkalarına vurabilirsiniz ve kötü örneksiniz. Drift yapan kişi öğrenciyse okuluna, işçiyse mutlaka çalıştığı kuruma geri bildirimle bu davranışını bildirmek gerekiyor. Aldığı cezayla bu bütünleştiği zaman o sürücü de rehabilitasyona girmiş olur. Eğer geri bildirimleri yapmazsak, kişileri rehabilite etmezsek bu artacaktır. Çünkü polisin her yerde kamerası yok, her yerde polis yok" ifadelerini kullandı.