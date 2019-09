DHA İSTANBUL BÜLTENİ-4

"MARMARA BÖLGESİ'NDE DEPREM TEHLİKESİ YÜKSEK" 1999 depreminden sonra özellikle Marmara Bölgesindeki deprem izleme istasyonları ile depremleri çok ciddi bir şekilde izlediklerini vurgulayan Kalafat, "Bildiğiniz gibi Marmara bölgesi bizim tehlike açısından vurguladığımız, deprem tehlikesinin yüksek olduğu bir alan. Dolayısıyla çok iyi izliyoruz. 99 depremleri sonrasında burada oldukça yoğun istasyon dağılımımız var. Bütün Marmara bölgesinde. Dolayısıyla bugünkü depremin büyüklüğünü çok hızlı bir şekilde verdik ve yerel büyüklüğü rihter ölçeğine göre 4.7, moment büyüklüğü olarak da 4.5 olarak verdik. Bu bizim orta büyüklükte diye tabir ettiğimiz bir deprem. Aslında bu tür depremler can kaybı ve yaralanmalara, yıkımlara neden olmazlar ama sizlerin de bildiği gibi özellikle Silivri civarında ve İstanbul'un kıyı sahillerinde şiddetlice hissedildi ve vatandaşlarımız panik oldular. Ama şu an için bu depremin verebileceği bir tahribat, bir zarar yok. O konuda zaten valilik ile de işbirliği içerisinde bilgimizi aldık. Olumsuz herhangi bir şey yok. Bu deprem bize şunu söyledi: Bildiğiniz gibi Marmara'da büyük deprem beklentimiz var. Dolayısıyla bu deprem, bu coğrafyada yaşıyorsak muhakkak deprem bilinci, afet bilinci yüksek bir toplum haline gelebilmemiz ve depreme dayanıklı binalarda ikamet etmemiz gerektiğini bize bir kere daha hatırlattı" ifadelerini kullandı.

"BİLİNÇLİ BİR TOPLUM HALİNE GELMELİYİZ" Deprem anında vatandaşların toplanma alanları ve güvenli bölgelerde bulunmaları konusunda bilinçlenmesi ile ilgili olarak ise Kalafat, "Bunları zannedersem İl AFAD müdürlüğü İstanbul'da Web sayfalarında yayınlamıştırlar. Dolayısıyla konu teknik olarak bizim dışımızda ama şunu söyleyebiliriz, Mesela deniz depremlerinde ağırlıklı olarak olasılığı çok düşük de olsa bu tür depremler değil ama daha büyük depremlerde, mesela 2017'de Gökova'da olan deprem gibi, deprem sonrası oluşabilecek tsunamilerle ilişkili bilinçli bir toplum olmamız lazım. Sahillere doğru değil de daha çok yükseklere ve daha sağlam yerlere doğru intikal etmemiz, tahliye olmamız gerekir. Halbuki yakın tarihimize baktığımızda 2015-2016'lı yıllarda Fethiye açıkların olan bir depremde, deprem aslında Akdeniz'de olmasına rağmen herhangi bir hasar ve can kaybına neden olmamasına rağmen depremden 2 gün sonra ve 2 günü takip eden toplam 5 günlük süre içerisinde bir söylenti üzerine, tsunami olacak söylentisi üzerine binlerce vatandaşımız yükseklere kaçtılar. Halbuki bilinçli bir toplum olsak, tsunami denilen olay muhakkak deniz dibinde olan bir deprem sonrası oluşabilecek ve depremden hemen sonra oluşabilecek bir olay olduğunu bilmemiz lazım. Eğer öyle olsaydı bu yalanlara veya bu söylentilere hiçbir şekilde itibar etmez ve bilinçli bir şekilde konutlarımızda kalırdık" dedi.

2- DEPREM ANI İZLEME İSTASYONUNA BÖYLE YANSIDI

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul, (DHA) - Silivri açıklarında meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem, Silivri Belediyesi'ne ait "Deprem Öncü İşaretlerini İzleme İstasyonu"nda an be an kaydedildi. Deprem dalgaları sisteme kırmızı olarak yansıdı. Deprem anında kaydın bilgisayar ekranını tamamen kapladığı görüldü.

3-AVCILAR'DA DEPREM ANINDA YAŞANAN PANİK KAMERADA

Depreme dükkanında yakalanan bir esnaf, "1999 depreminin verdiği bir etki, korku hala var"

Avcılar'da deprem anında dükkanında olan bir esnaf kendini dışarıya attı. Panik anları dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Marmara Denizi Silivri açıklarında 4.6 büyüklüğünde meydana gelen deprem İstanbul'un birçok ilçesinde hissedildi. Deprem anında bazı iş yerlerinde panik yaşandı. Avcılar'da bir market sahibinin deprem anında yaşadığı panik güvenlik kameralarına yansıdı. Yaşadıklarını anlatan Saim Yüce, "Otururken birden ses çıktı. Bende panik ve heyecan yaptım kendimi dışarı attım. Malzemelerin sallantısı koltuğun vurması korkuttu. 1999 depremini de yaşadığımız için bir deprem korkusu var tabi. O zaman da Avcılar'da oturuyordum. 1999 depreminin verdiği bir etki korku hala var" diye konuştu.