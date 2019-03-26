DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 5 1- BİNALİ YILDIRIM ÜMRANİYE'DE KONUŞTU: KOL KOLA GİRDİLER, DEVAM EDİYORLAR Haber-Kamera: Ümit UZUN-Harun UYANIK - İstanbul DHA(DHA)

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında Ümraniye'de bulunan Karakoçan Pilavlıtepe Derneği'nde Elazığlı vatandaşlarla buluştu. "PKK'NIN YANDAN ÇARKLI DESTEKÇİSİ İLE DİĞER İTTİFAKIN ATIŞMALARINI İZLİYORUZ"

Yıldırım, "Bugünlerde PKK terör örgütünün yandan çarklı destekçisi HDP ile diğer ittifakın atışmalarını hep beraber izliyoruz. Önce çıktı HDP sözcüsü ültimatom verdi. 'Siz bizi ortak olarak görmezlikten geliyorsunuz, bak sonucu ağır olur' dedi. Hemen telaşlandılar bir araya geldiler. Pazarlıklar gözden geçirildi, ondan sonra da tamam dediler. Kol kola girdiler, devam ediyorlar. Millet de bunları izliyor, Gakkoşlar bu oyuna gelir mi? Gelmez" dedi. "BİZİM TERÖRİSTLERLE İŞİMİZ OLMAZ"

"Türkiye'nin birliği beraberliği bizim kırmızı çizgimizdir" diyen Binali Yıldırım, "Ay yıldızlı bayrağımız, vatan toprağımız, devletimiz ve milletimiz bizim kırmızı çizgimizdir. Bizim bölücülerle teröristlerle işimiz olmaz, bu kadar açık ve net" diye konuştu.

"RAHATSIZ OLANLARA İŞ GÖREMEZ RAPORU VERELİM"

Elazığ'a da çok hizmet yaptıklarını anlatan Yıldırım, "Yapacak çok işimiz var. Etrafımızda Türkiye'nin dimdik ayakta durmasından rahatsız olanlar var. Ama varsın rahatsız olsunlar. Rahatsız olanlara iş göremez raporu verelim mi? 31'inde onlara iş göremez raporu verelim kenara çekilsinler" dedi. Konuşmasının ardından dernekten ayrılan Binali Yıldırım, seçim otobüsünden vatandaşları selamlayarak, AK Parti ilçe binası ziyaretine gitti. Görüntü Dökümü:

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-Binali Yıldırım Elazığlılar buluşması genel ve detay görüntüler

-Binali Yıldırım'ın konuşması

-Binali Yıldırım'ın seçim otobüsüyle ayrılışı

26.03.2019 -15.59 Haber Kodu : 190326141 (Geniş haber)

2- ABD İSTANBUL BAŞKONSOLOSLUĞU İRTİBAT GÖREVLİSİ METİN TOPUZ HAKİM KARŞISINDA Haber: Özden ATİK/İSTANBUL DHA

Casusluk suçlaması yöneltilen ABD İstanbul Başkonsolosluk irtibat görevlisi Metin Topuz, bugün hakim karşısına çıktı. Metin Topuz savunmasında, "Tercümanlık yaptığım için yargılanacağım hiç aklıma gelmezdi" diyerek ağladı. Topuz savunmasında, firari savcı Zekeriya Öz ile iki defa görüştüğünü, 17/25 Aralık kumpas soruşturmasına herhangi bir alakası bulunmadığını da savundu. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Metin Topuz getirildi. Topuz'un duruşmaya getirildiği sırada ağladığı görüldü. Duruşmayı, ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Jennifer L. Davis ve ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nde Maslahatgüzarlık görevi yapan Jeffrey M. Hovenier ile yabancı gazeteciler de takip etti. Yabancı temsilciler kendilerinin sağladıkları tercümanlarla simultane çeviri yaptırarak duruşmayı izledi. İddianamenin okunmasıyla başlayan duruşmada Metin Topuz, evli, bir çocuk babası ve emekli olduğunu belirtti. Metin Topuz, 1982'de ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nda santral memuru olarak göreve başladığını, 1992 yılında Amerikan Federal Narkotik Dairesi (DEA) irtibat ve danışma elemanı olarak görev yapmaya başladığını anlattı. Topuz, "Görevim Türkiye ile ABD arasında yapılan kontrollü teslimatlarda yasal izinlerin alınması, görevliler arasında yazışmaları yapmak, bu konuda ABD'li amirlerime refakat etmek, kontrollü teslimat sonuçlarını Türk yetkililerine bildirmektir. 25 yıllık görevim boyunca ben ve amirlerim birçok emniyet ve kamu görevlisi ile tanıştık. Kullanımıma verilen telefondan özellikle vize konusunda talep nedeniyle arandım. Ama vize konusunda ne ben, ne de amirlerim bir şey yapamaz" dedi. 1995'den beri başkonsolosluk tarafından verilen telefonu kullandığını söyleyen Topuz, DEA'deki görevi boyunca Narkotik Şube'de görevli 14 müdür ile irtibat kurduğunu belirtti. Topuz, "Yalnızca Narkotik'te görev yapmış komiser, komiser yardımcısı, şube müdürünü eklersek irtibat kurduğum kamu görevlisi 100'ü aşar. İddianamede 2007-2015 tarihlerinde sadece suça karışanlarla yapılan görüşmeler konulmuş. İşim gereği bu kişilerle görüşme yaptım. Yasadışı bir şey konuştuğumuza dair somut bir delil yoktur" diye konuştu.

"DEVLET KİMİ ATARSA BİZ ONUNLA İLETİŞİME GEÇERİZ"

Özellikle ABD'de yaşayan, adı yasadışı yollardan Türkiye'ye lüks araç sokulmasına ilişkin olayda geçen Tamer Ergüven'in soruşturmasıyla ilgili ABD ve Türk yetkililer arasında tercümanlık yaptığını belirtti. Sanık Topuz savunma yaptığı sırada ağlayarak "Tercümanlık yaptığım için yargılanacağım hiç aklıma gelmezdi" ifadelerini kullandı. Topuz, "Benim Türkiye Cumhuriyeti tarafından atamaları yapılmış kişileri belirlemek gibi bir yetkim yoktu. FETÖ veya bir başka örgüt üyesi olup olmadığını bilmemiz mümkün değildir. Bunları kontrol etme şansımız yok. Ayrıca vazifemiz de değil. Devlet kimi atarsa biz onunla iletişime geçeriz. Bugün Ali bey, yarın Mehmet bey gelir" dedi. "AMİRİM, MÜDÜRÜM TABİRİ YOKTUR"

İddianamede kendisi hakkında amirleriyle ast-üst ilişkisi olmadığı yönünde iddia olduğunu söyleyen Topuz, "İşimizi yaparken resmiyet yoktur. Amirim, müdürüm tabiri yoktur. Birbirimize ismimizle hitap ederiz. ABD'de böyle bir kültür yok, gelenek yok. Bazen arabayı ben kullanırım bazen amirim" dedi. Topuz, Türkiye'ye gelen tüm ABD Başkanlarının ziyaretlerine ve güvenliğine ilişkin planlama aşamasında refakat ettiğini de söyledi. DEA amirleri ve ailelerinin karıştığı davalarda da tercümanlık yaptığını söyleyen Topuz, bu soruşturmaları fiziki olarak takip ettiğini de anlattı.

"ZEKERİYA ÖZ İLE İKİ DEFA GÖRÜŞTÜM"

Sanık Metin Topuz , firari savcı Zekeriya Öz ve oğlu Talha Öz'le iletişim halinde olduğuna ilişkin iddialara ilişkin de savunma yaptı. Sanık Topuz, Talha Öz'le vize görüşmesi yapması için amiri ile görüşmelerini sağladığını, başka da bir görevi olmadığını belirtti. Topuz, Talha Öz'ün talebini amirine ilettiğini, konsolosluğa geldiği gün görüştüğünü ve daha sonra iletişime geçmediğini belirtti. Zekeriya Öz ile iki defa görüştüğünü anlatan Topuz ifadesine şöyle devam etti:

"25 yılda İstanbul'daki adliye binalarına 5 defa gittim. 3'ü Beşiktaş'taki eski DGM binasına DEA ile ilgili bir ziyaret. Başsavcı Turan Çolakkadı ile görüşmüştük. Daha sonraki 2 görüşme ise bir davayla ilgili olarak şüphelinin ifadesinin alındığı süre içerisinde orada olabileceğimizi söylemeleri üzerine gerçekleşti. 2 defa da Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldim. Birincisi yeni açıldığında ABD'li heyetin ziyareti için tercümanlık doğrultusunda geldim. Bir başsavcı vekili bizi karşıladı. Makamında ağırladı. Birden kapı büyük bir hışımla açıldı. İçeriye Zekeriya Öz girdi. Ben ve benim amirim 5-6 kişi olmasına rağmen bir babanın oğlunu azarlaması gibi, diğer başsavcı yardımcısını azarladığını gördüm. Gözümün önünden gitmiyor. Soğuk hava esti. İlk burada gördüm Zekeriya Öz'ü. İkinci defa ise Tamer Ergüven soruşturması için 2013 yılında Türk savcı, Tamer Ergüven ABD'de yaşaması nedeniyle ABD savcılığına soru soruyor. Ben de bu soruyu iletiyorum. Gelen cevabı da aynı şekilde geri iletiyordum. Daha sonra amirim, 'savcıyı ABD'ye davet edebilir miyiz' dedi. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Yakup Saygılı bizi soruşturma savcısına yönlendirdi. Çağlayan'a geldiğimizde savcıyla görüştük. Amirim görüşmede Savcı'yı ABD'ye davet etmek istediğini söyledi. Usulen Zekeriya Öz'ü de davet etti. Zekeriya Öz büyük bir karşılama ve ağırlama istedi. Hatta bir liste verdi. Bunun olamayacağını söyleyince hem daveti reddetti, hem de soruşturma savcısının gitmesine gerek olmadığını söyledi"

"17/25 ARALIK KUMPASINA HİÇBİR DAHİLİM YOKTUR"

Topuz, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne ilişkin davalarda sanık olan eski emniyet görevlileri Yakup Saygılı, Kazım Aksoy, Nazmi Ardıç, Mehmet Akif Üner gibi isimlerle görüşmelerine ilişkin ise "DEA'daki görevim icabıdır. Hiçbir özel işim olmadı. 17-25 Aralık kumpas girişiminden 17 ay önce Yasin Topçu, 17 ay önce Özcan Bulduk'un HTS'lerinin konsolosluktan sinyal verdiğini, bu kişilerin casusluk amacıyla orada bulundukları iddia ediliyor. Bu casusluk iddiasına nasıl varıldığına ilişkin hiçbir somut delil yoktur. 17/25 Aralık kumpasına hiçbir dahilim yoktur" dedi. Topuz, kendisine sorulan 101 kişiden, 100'ünün kamu görevlisi olduğunu, bir kişinin de marangoz Muhittin diye tanıdığı olduğunu, aralarında müşteri ve esnaf ilişkisi bulunduğunu belirterek "Kahpe terör örgütü devlete öyle sızmış ki halen devlet onu ortaya çıkartmaya çalışıyor. Ben sade bir vatandaş olarak bir esnafın bu örgütle bağlantısı olduğunu bilemem ki nasıl bir araştırma yapabilirim" dedi.

Duruşma devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Başkonsolosun adliye koridorundaki görüntüleri ============================== 3- KAĞITHANE'DE 13 AYLIK ÇOCUK 6'NCI KATTAN DÜŞTÜ Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)

Kağıthane'de, 13 aylık çocuk 6'ncı kattaki balkondan düşerek ağır yaralandı

Olay, Hamidiye Mahallesi Safa Sokak'ta saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 13 aylık Zümra Derebaşı, 7 katlı binanın 6'ncı katındaki dedesine ait dairenin balkonunda oynuyordu. Küçük çocuk balkon demirlerinin arasından aşağıya düştü. Küçük çocuk ağır yaralı halde yakındaki özel bir hastaneye götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Zümra Derebaşı, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Durumu ağır olan çocuğun yoğun bakım servisine alındığı öğrenildi. Sokak sakinlerinden Halil Işık, "Bir kişi kucağına alarak hastaneye götürdü" diye konuştu. Görüntü Dökümü

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-Apartmandan genel ve yakın detaylar

-Dairenin balkonundan genel ve yakın detaylar

-Apartmanın boşluğundan genel ve yakın detaylar

-Sokaktan genel ve yakın detaylar

-Sokak sakinlerinden detay görüntü

-Celal Işık ile röportaj

26.03.2019 - 15.51 Haber Kodu : 190326164 (Havadan görüntülerle)

4-PENDİK'TE TIR'IN ÇARPTIĞI KAMYONET DEVRİLDİ: 2 YARALI Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,(DHA)

Pendik'te TIR ile çarpışan kamyonet devrilirken, kamyonette sıkışan bri kişiyi itfaiye ekipleri sıkıştığı yerden çıkardı.

Eski Şile Yolu Uzundere mevkiinde saat 14.30 sıralarında meydana gelen kazada Uğur Durmuş yönetimindeki 34 FA 8160 plakalı kamyonete Uzundere Kavşağı'ndan dönüş yapacağı sırada arkadan gelen Ahmet Tez yönetimindeki 34 FG 8275 TIR bilinmeyen bir nedenle çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen kamyonetten sürücü Uğur Durmuş kendi imkanlarıyla çıkarken, yolcu Ufuk Durmuş araç içerisinde sıkıştı. Sıkışan Durmuş ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından kısa sürede araçtan çıkarıldı. Yaralı Uğur Durmuş ve Ufuk ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kamyonetin kasasında bulunan kimyasal yapıştırıcı kazanın ardından yola dökülünce ekipler yolu temizleme çalışması yaptı.

Görüntü Dökümü:

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-İtfaiye araçlarından görüntü

-Devrilen kamyonetin görüntüsü

-Tırdan görüntü

-Yere dökülen tutkalın görüntüsü

-Yerdeki cam kırıklarının görüntüsü

-Oluşan trafikten görüntü

-Genel ve detaylar ==================================== 5- KADIKÖY'DE KOPAN ELEKTRİK TELİ TRAMVAY SEFERLERİNİ DURDURDU *Dün de aynı yerde tel kopmuştu. Murat KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)

Kadıköy Çarşı Durağında, elektrik telinin kopmasıyla Kadıköy-Moda tramvay seferleri yapılamıyor. Aynı yerde dün de tel kopmuş ekiplerin, elektrik tellerini onarmasının ardından seferler normale dönmüştü.

Kadıköy-Moda seferini tramvay, saat 14.30 sıralarında Kadıköy Çarşı Durağına geldiği sırasında, bilinmeyen nedenle tramvay aracına güç veren elektrik teli koptu. Seferler durdurulurken, ekipler onarım çalışması devam ediyor. Dün de 14.45 sıralarında aynı yerde tel kopmuş, ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından seferler normale dönmüştü. Görüntü Dökümü:

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-Onarım çalışmalarından görüntü

-Tramvaydan görüntü

-Kopan telin görüntüsü

-Tramvayın görüntüsü

-Genel ve detay

26.03.2019 - 15.28 Haber Kodu : 190326152 6- ORGAN NAKLİNDE İHA KULLANILABİLECEK İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)

TAV Havalimanları ve "DroneTürk" iş birliğiyle düzenlenen İnsansız Hava Araçları Konferansı Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Ali Sürmen Salonu'nda gerçekleştirildi. DroneTürk Kurucusu Mustafa Kaçan, organların taşınmasında İnsansız Hava Araçları (İHA)'larının kullanılabileceğini söyledi. "Organ nakli konusunda bazı endişeler yaşanması normal. Fakat dünyada bunlar aktif şekilde kullanılıyorsa bundan korkmamız gerekiyor. Dakikalar içerisinde bir noktadan bir noktaya nakil gerçekleştirmek mümkündür" dedi.

Konferansta İHA'ların kullanım alanları, teknolojik gelişmeler ve yasal mevzuatları masaya yatırıldı. Konferansa TAV İstanbul Genel Müdürü Kemal Ünlü, DroneTürk Grubu Kurucusu Mustafa Kaçan ve bazı davetliler katıldı. DAKİKALAR İÇERİSİNDE NAKİL GERÇEKLEBİLİR

İnsansız Hava Araçları'nın kullanım alanları hakkında açıklamalarda bulunan DroneTürk Kurucusu Mustafa Kaçan; şunları söyledi: "Şu anda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne (SHGM) kayıtlı 75 bin insansız hava aracı kullanıcısı bulunuyor. Lisanslı İHA pilotu sayısı da yaklaşık 30 binlere yaklaşıyor. Biz bugün 13 meslek grubunu tanıtıyoruz. Bunlar arasında zirai ilaçlama, haritalama, afet ve acil kurtarma ile emniyet alanları yer alıyor. Mesela Şile Belediyesi, can kurtarma simidini drone aracılığıyla atıyor. Bir belediyemiz, alan taraması ve çekilen fotoğrafların birbirleriyle eşleştirerek, kaçak yapıların tespitini sağlıyor. Adana Büyükşehir Belediyesi, sivrisinekle mücadelede bundan istifade etmeye başladı. Organ nakli konusunda da bazı endişeler yaşanması normal. Fakat dünyada bunlar aktif şekilde kullanılıyorsa bundan korkmamız gerekiyor. Teknolojisinde eksiğimiz varsa üniversitelere YÖK programı içinde bölümler koyarak, teknolojileri oluşturabiliriz. Teknik liselere bununla ilgili bölümler koyabiliriz. Bizim cihazlarımız sadece kumanda ile değil, otonom olarak üzerinde yer alan GPS sayesinde, belirlediğiniz koordinattan diğerine sorunsuz bir şekilde götürülebilir. İş pilottan çıkıyor ve hata payı tamamen sıfır oluyor. Dakikalar içinde bir merkezden bir merkeze nakil işlemi gerçekleştirilebilir. Çünkü devlet ya da üniversite hastanelerimiz yüksek yapılardan oluşuyor. Çatılarda buna benzer helikopter alanları oluşturursa bir noktadan diğerine güvenli bir şekilde dakikalar içinde, saniyelerle yarıştığımız bu organ nakillerini yapmak hayal bile değil."

İNSANLAR İHA'LARLA OLUMSUZ HABERLERLE TANIŞTI

Türkiye'nin İnsansız Hava Araçları'yla 2015 yılında tanıştığını hatırlatan, 2015 yılında Atatürk Havalimanı'na insansız hava aracı sokulduğunu, bundan yaklaşık 1 ay sonra bir kız yurdunu insansız hava aracıyla gözetleme haberlerine yer verildiğini aktaran Kaçan, "İnsansız hava araçlarının faydalarını, teknolojisini, katma değerlerini, neler yapılması gerektiğini, ülke ekonomisini nasıl geliştireceğini konuşmamız gerekirken sadece mangal yelleme ve fotoğraf çekme gibi basit alanlarla gündeme getirdik ama bugünden itibaren bunlara son verilerek, bunun meslek alanı olduğunu, insanların burada istihdam edilmesini, yatırımların yapılmasına dikkati çekmek istiyoruz." dedi. AVRUPA'YA ÖRNEK OLACAĞIZ

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli Feyyaz Deniz Sarıgöl ise, arama ve medikal kurtarma üzerine yapılan faaliyetlerin Avrupa'da bulunmadığı ve buna öncelik edeceklerini ifade ederek şunları söyledi: "3 yıllık bir araştırmanın sonucunda sistemimize hastane öncesi acil sağlık hizmetlerine bu sistemi entegre etmeyi düşünüyorduk. Çalışmalarımız halen devam ediyor Sağlık Bakanlığımızın bu konuda bize desteği tam. Arama kurtarma konusunda bir çok ülkede bununla ilgili çalışma var ama arama ve medikal kurtarma üzerine bir faaliyet bulamadık. Bizim bu projemizdeki amaç dağda arazi şartlarında kaybolma, yaralanma düşme gibi vakalarda medikal kurtarma ekiplerimiz intikal edene kadar drone ile olay yerinden önceden bilgi almak, çevre güvenliğini sağlamak gerekirse ekiplerimize bildirmek ve yaralıya medikal kurtarma paketi atmak hayatını ettirmeyi sağlamaktı."