DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 5 1- REİNA SALDIRISI DAVASI: TERÖRİSTİN KARISI VE BİRLİKTE YAŞADIĞI KADIN TAHLİYE EDİLDİ Haber:Serpil KIRKESER / İstanbul DHA

Ortaköy'deki eğlence merkezine yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin 20'si tutuklu 58 sanık hakkında açılan davada 2 sanığın tahliyesine karar verildi. Davada tutuklu sanık sayısı 18'e düştü. DURUŞMADA TALEPLER ALINMIŞ

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri'de Cezaevi'nin karşısında bulunan binada yapılan duruşmaya aralarında Abdulkadir Masharipov'un da aralarında bulunduğu 19 tutuklu sanık ile bazı tutuksuz sanıklar katıldı. Bazı sanıklar SEGBİS aracılığıyla duruşmaya bağlanırken, duruşmada 6 tercüman da hazır bulundu. Duruşmada gün boyunca sanıkların ve avukatların tahliye talepleri alındı. Mahkeme heyeti, Abdulkadir Masharipov'un resmi nikahlı eşi Zarina Nurullayeva ve birlikte yaşadığı Tene Traore tahliyesine karar verdi. Davada tutuklu sanık sayısı 18'e düştü. Duruşma 8 Ağustos'a ertelendi.

İDDİANAME

Ortaköy'de Yılbaşı gecesi Reina'da gerçekleştirilen saldırıda 39 kişi yaşamını yitirmiş 79 kişi ise yaralanmıştı. Hazırlanan iddianamede saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen Abdulkadir Masharipov hakkında, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "39 kişiyi nitelikli şekilde kasten öldürme", "79 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs etme", "Silahlı terör örgütüne üye olma", "Sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermileri satın alma ve bulundurulma" suçlarından 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile bin 555 yıldan 2 bin 397 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyor.Masharipov'un eşi Zarina Nurullayeva'nın da arasında bulunduğu 4 sanık hakkında da aynı cezalar istenirken, diğer 52 sanık hakkında da, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" ve "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçlarından birer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor. Öte yandan sanık Seyiti Kaiseerjiang hakkında "Örgüt üyeliği","Anayasayı ihlal", "Adam öldürme", "Adam öldürmeye teşebbüs" ve "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından iddianame düzenlenmiş, davada sanık sayısı 58'e yükselmişti.

Görüntü Dökümü:

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Arşiv görüntüler

16.05.2019 -16.47 Haber Kodu : 190516181_ ================================= 2- OKMEYDANI'NDA TERÖR OPERASYONU: 7 GÖZALTI (2) Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM- Çağatay KENARLI - Murat SOLAK - Mustafa BAKIRHAN /İSTANBUL,(DHA)

Okmeydanı'nda düzenlenen terör operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri Okmeydanı Mahmut Şevketpaşa Mahallesi'nde bulunan İdil Kültür Merkezi'ne saat 14.00 sıralarında operasyon düzenledi. Operasyona TEM Özel Tim ekipleri ve Özel Harekat polisleri katıldı. Polis helikopterinin de havadan destek verdiği operasyonda İdil Kültür Merkezi'nin bulunduğu Mektep Sokak ve çevre sokakları geniş çaplı güvenlik önlemi alındı. TEM ekipler operasyon kapsamında 3'ü kadın toplam 7 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Polis ekiplerinden görüntü

-Özel harekat polislerinin önlem alması

-Havadaki polis helikopteri

-Genel ve detaylar

-Şüphelilerin sağlık kontrolü

16.05.2019 -15.12 Haber Kodu : 190516135

16.05.2019 -16.36 Haber Kodu : 190516176_

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3-BAŞAKŞEHİR'DE DEREDEN ÇOCUK CESEDİ ÇIKTI Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)

Başakşehir'de dere yatağında 14-15 yaşlarında erkek çocuğa ait olduğu değerlendirilen ceset bulundu.

Altınşehir Mahallesi'nde bulunan Altınşehir Deresi'nde temizlik çalışmaları yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, dere yatağında ceset fark etti. Belediye ekipleri durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, cesedin 14-15 yaşlarında bir erkek çocuğa ait olduğunu tespit etti. Ekipler cesedi dereden çıkardı. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Görüntü dökümü:

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Ek görüntü//

-Cesedin dereden çıkarılması

-Adli Tıp Kurumu aracına konulması

-Detaylar

16.05.2019 - 16.49 Haber Kodu : 190516182

Geçilen Görüntü//

-Olay yeri

-Ekiplerin görüntüsü

-Vatandaşların görüntüsü

-Genel ve detaylar

16.05.2019 -16.02 Haber Kodu : 190516166 =====================================

4-İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU ÇATALCA'DA ESNAFI ZİYARET ETTİ Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK - Yılmaz BEZGİN, İSTANBUL(DHA)

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Çatalca esnafını ziyaret etti. Çatalca Öğretmenevi'nde sabah saatlerinde muhtarlarla buluşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, öğle namazını Ferhatpaşa Cami'nde kıldı. Burada bir vatandaşın cenaze namazına da katılan Soylu, daha sonra Çatalca Belediyesi'ne geçti. Burada yeni seçilen Belediye Başkanı Mesut Üner'e tebrik ziyareti yapan İçişleri Bakanı Soylu, belediye çalışanları ile de tokalaşarak işlerinde başarılar diledi.

Süleyman Soylu belediye ziyaretinin ardından Ulus Caddesi'ndeki esnafları gezdi. Görüntü dökümü

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-Süleyman Soylu'nun camiden çıkışı

-Soylu'nun cenaze namazı kılması

-Soylu'nun belediye çalışanları ile tokalaşması

-Soylu'nun Belediye Başkanı'na ziyareti

-Esnaf ziyareti

-Vatandaşlarla sohbet

-Genel ve detay görüntüler ========================================== 5- BAKAN ERSOY 'ANADOLU TARİH VE KÜLTÜR BİRLİĞİ BULUŞMALARI'NDA KONUŞTU

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, *"İşte Milli Mücadele, birliğimizin, beraberliğimizin ne denli güçlü olduğunu ve böyle olduğu için de çok büyük zorlukları aşabildiğimizi göstermesi açısından tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biridir." Haber-Kamera: Harun UYANIK/İSTANBUL,(DHA)

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından "Anadolu Tarih ve Kültür Birliği Buluşmaları" kapsamında çalıştay düzenlendi. İstanbul Üniversitesi rektörlük binasında düzenlenen çalıştaya katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy katıldı. Anadolu'nun, tarihin en büyük kültürlerinin doğuşuna ve gelişimine ev sahipliği yaptığını hatırlatan Ersoy, binlerce yılda oluşan medeniyet ve kültür birikiminin değerini bilip kendi kültür ve medeniyetiyle harmanlayarak muazzam bir zenginliğe ulaştıranın ise Türk milleti olduğunu söyledi.

Ersoy, Türklerin Anadolu'nun en uzun soluklu ev sahibi olmasının, birleştirici ve kucaklayıcı bakış açısından kaynaklandığına işaret ederek, "Etkinliğimizin ismi olarak kullandığımız 'Anadolu Tarih ve Kültür Birliği'ni 1071'de başlayıp adım adım inşa eden bu millettir. İnsani değerlerin üzerinde, köklü devlet anlayışından gelen bilgi ve birikimiyle o kadar sağlam inşa etmiştir ki yıpratılması, yıkılması mümkün olmamıştır." ifadelerini kullandı.

"MİLLİ MÜCADELE TARİHİMİZİN EN ÖNEMLİ DÖNÜM NOKTALARINDAN"

Milli Mücadele'nin üzerinden bir asır geçmiş olsa da ondan alınacak dersler olduğunun altını çizen Bakan Ersoy, şöyle devam etti:

"Ülkemiz üzerinde etnik ayrımcılık ve toplumsal çatışma ekseninde oynanan oyunlar o denli uzun süreli ve yoğundur ki çok açık ve net söylüyorum, bunun karşısında durabilecek ikinci bir ülke, ikinci bir medeniyet ve millet yoktur. İşte Milli Mücadele, birliğimizin, beraberliğimizin ne denli güçlü olduğunu ve böyle olduğu için de çok büyük zorlukları aşabildiğimizi göstermesi açısından tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biridir." Ersoy, Milli Mücadele'nin bir bütün halinde ele alınması gerektiğini belirterek, sonuç ile yetinmenin, tarih söz konusu olduğunda büyük bir hata olduğunu, sadece zaferlere değil mücadeleye, taraflara, kişilere odaklanılması gerektiğini, bu sayede ilham ve güç alınacak hayatları, olayları, dosdoğru ilerlemeyi sağlayacak rehberleri, liderleri görmenin mümkün olduğunu dile getirdi.