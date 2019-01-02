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DHA İSTANBUL -  ÇALDIKLARI MALZEMELERLE YAKALANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2019 11:02 | Son Güncelleme

Şişli Bomonti Tüneli çıkışında bulunan elektrik trafosundan  demir plaka çalan iki kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)- Şişli Bomonti Tüneli çıkışında bulunan elektrik trafosundan demir plaka çalan iki kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı.
Dolmabahçe-Bomonti Tüneli Bomonti çıkışında bulunan elektrik trafosunun olduğu bölüme girmeye çalışan 2 kişiyi görenler durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri o sırada çaldıkları demir plakaları kağıt toplamak için kullandıkları el arabasına koyan 2 kişiyle karşılaştı. Uğur A. polis ekipleri tarafından olay yerinde yakalanırken, diğer şüpheli ise kaçmayı başardı. Bölgede yapılan çalışmaların ardından kaçan şüpheli de ekipler tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntü
-Polis ekiplerinden görüntü
-Çalınan malzemelerin polis aracına yüklenmesi
-Yakalanan şüphelinin görüntüsü
-Şüphelilerin kullandıkları el arabasından görüntü
-Bomonti Tünel çıkışındaki

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