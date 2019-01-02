DHA İSTANBUL -   (ek bilgiyle) 70 MİLYON LİRALIK BİLET ÜSKÜDAR'DA SATILDI

Haber-Kamera: Tansu Edip GÖKBUDAK / İdris TİFTİKÇİ / İbrahim MAŞE / İSTANBUL (DHA) MİLLİ Piyango Yılbaşı Büyük İkramiyesi'nin Üsküdar'daki seyyar bayiden satıldığı ortaya çıktı. Seyyar Milli Piyangocu Ali Özçalımlı, "Alan kişiden isteğim şudur; borcum var, çocuk evlendireceğim. Beklentim önce onun sağlığı, bizi de görse iyi olur" dedi.

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye isabet eden "7614536" numaralı tam bileti Üsküdar'da seyyar bayi olan Ali Özçalımlı sattı. Özçalımlı bu yılbaşında 130 tam bilet sattığını ve ikramiyenin bu 130 biletten birine denk geldiğini söyledi.

"TALİHLİ AKLINI KULLANSIN"

Büyük ikramiyenin çıktığı talihliyi merak ettiğini söyleyen Özçalımlı, "Son güne kadar da zar zor sattım. Alana bol şanslar, Alana Allah sağlık versin. Parasını da iyi günlerde değerlendirsin, aklını kullansın" dedi.

"BORCUM VAR ÇOCUK EVLENDİRECEĞİM"

Talihlinin kendisine de yardımda bulunmasını istediğini söyleyen Özçalımlı, "Alan kişiden isteğim şudur; borcum var çocuk evlendireceğim. Beklentim önce onun sağlığı bizi de görürse iyi olur" diye konuştu.