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DHA İSTANBUL -   (ek bilgiyle) 70 MİLYON LİRALIK BİLET ÜSKÜDAR'DA SATILDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2019 12:09 | Son Güncelleme

MİLLİ Piyango Yılbaşı Büyük İkramiyesi'nin Üsküdar'daki seyyar bayiden satıldığı ortaya çıktı.

Haber-Kamera: Tansu Edip GÖKBUDAK / İdris TİFTİKÇİ / İbrahim MAŞE / İSTANBUL (DHA) MİLLİ Piyango Yılbaşı Büyük İkramiyesi'nin Üsküdar'daki seyyar bayiden satıldığı ortaya çıktı. Seyyar Milli Piyangocu Ali Özçalımlı, "Alan kişiden isteğim şudur; borcum var, çocuk evlendireceğim. Beklentim önce onun sağlığı, bizi de görse iyi olur" dedi.
Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye isabet eden "7614536" numaralı tam bileti Üsküdar'da seyyar bayi olan Ali Özçalımlı sattı. Özçalımlı bu yılbaşında 130 tam bilet sattığını ve ikramiyenin bu 130 biletten birine denk geldiğini söyledi.

"TALİHLİ AKLINI KULLANSIN"
Büyük ikramiyenin çıktığı talihliyi merak ettiğini söyleyen Özçalımlı, "Son güne kadar da zar zor sattım. Alana bol şanslar, Alana Allah sağlık versin. Parasını da iyi günlerde değerlendirsin, aklını kullansın" dedi.

"BORCUM VAR ÇOCUK EVLENDİRECEĞİM"
Talihlinin kendisine de yardımda bulunmasını istediğini söyleyen Özçalımlı, "Alan kişiden isteğim şudur; borcum var çocuk evlendireceğim. Beklentim önce onun sağlığı bizi de görürse iyi olur" diye konuştu.

DAHA ÖNCEDEN DE ÇIKMIŞ
Özçalımlı Milli Piyango'da daha önceden de ikramiye verdiğini söyledi. Ali Özçalımlı, "Daha önceden de ikramiye verdim. Geçen sene 5 milyon lira ikramiye verdim. Temmuz ayında da 2.5 milyon lira verdim. İkramiye canavarıyım. Buraya sürekli çıkıyor. Seyyar bayilere sürekli çıkıyor. Bize ancak adres soruyorlar. Biz çok zor şartlarda satıyoruz. Zor şartlarda ekmek kazanıyoruz. Çok da mutluyum bende çıktığı için. Çıkan arkadaşa da önce sağlık diliyorum ondan sonra parasını iyi yerlerde değerlendirir" diye konuştu. Özçalımlı ikramiyenin isabet ettiği kişinin kim olduğu hakkında ise tahminde bulunamadığını söyledi.

VATANDAŞLAR MUTLU
Öte yandan Üsküdarlılar büyük ikramiyenin yaşadıkları ilçeye çıkmalarından dolayı mutlu olduklarını belirtti. Vatandaşlar büyük ikramiyenin çıktığı talihliyi merak ettiklerini belirterek, talihlinin Ali Özçalımlı'ya da bir miktar yardımda bulunması gerektiğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Ali Özçalımlı ile röportaj
- Vatandaşlarla röportaj
- Ali Özçalımlı'dan genel ve detay görüntüler
- Vatandaş röportajı
- Genel ve detay görüntüler
- Muhabir anonsu

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