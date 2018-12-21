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DHA İSTANBUL - ESKİ BAKAN ERCAN VURALHAN'IN ÖLDÜRÜLMESİ DAVASINDA KARAR 

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2018 15:10 | Son Güncelleme

  - ESKİ BAKANI ÖLDÜREN SANIĞA 12,6 YIL HAPİS    Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA Eski Milli Savunma Bakanı Mehmet Ercan Vuralhan'ı boğazından bıçaklayarak öldüren Yüksel Karababa'nın yargılandığı davada karar çıktı.

- ESKİ BAKANI ÖLDÜREN SANIĞA 12,6 YIL HAPİS

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA
Eski Milli Savunma Bakanı Mehmet Ercan Vuralhan'ı boğazından bıçaklayarak öldüren Yüksel Karababa'nın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, haksız tahrikle eski bakan Vuralhan'ı öldürdüğü gerekçesiyle sanık Karababa'yı 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.
İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 3'üncü celseye, tutuklu sanık Yüksel Karababa getirildi. Sanık Yüksel Karaba son savunmasında, “Maktül, ahlaki değerlerden son derece yoksun biriydi. Çevremde çok dirayetli biri olarak bilinirim. Ancak bu kadar dayanabildim" dedi. Sanık Karaba son sözünde ise “Bütün sevdiklerimden özür dilerim. Böyle olsun istemezdim" diye konuştu.
Mahkeme heyeti, sanık Yüksel Karababa'ya “Kasten adam öldürme" suçundan önce müebbet hapis cezası verdi. Sanığın suçu haksız tahrik altında işlediğini ve geleceği üzerindeki olası etkilerini dikkate alan heyet, cezayı 12 yıl 6 ay hapis cezasına indirdi. Sanığın tutukluluk halinin devamına da karar verildi.

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-(ARŞİV)

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