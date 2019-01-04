DHA İSTANBUL - (ÖZEL) - ÜNLÜLERİN SOSYAL MEDYA HESAPLARININ ÇALINMASI DAVASINDA TAHLİYE

- 5 AYDA DAVADA TUTUKLU SANIK KALMADI

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

Ünlü sanatçılar Sezen Aksu, Tamer Karadağlı, Erdal Özyağcılar, Gamze Özçelik, Berk Oktay, Neslişah Düzyatan, Taruk Mengüç, Balçiçek İlter, Bahadır Tatlıöz, Bülent Şakrak, Pınar Altuğ Atacan gibi isimlerin de bulunduğu 57 kişinin başta Instagram ve twitter olmak üzere sosyal medya hesaplarını ele geçirerek para koparmak amacıyla şantaj yaptığı iddia edilen 18 sanığın yargılandığı davada, örgüt yöneticiliğiyle suçlanan tutuklu sanık Gökyar Şen'in tahliyesine karar verildi. Böylece 12 tutuklu sanık ile başlayan davada, 5 aylık süreçte hiç tutuklu sanık kalmamış oldu.

İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 5'inci celsesi görülen duruşmaya, tutuklu sanık Gökyar Şen getirilirken; tutuksuz 6 sanık da duruşmada hazır bulundu. Ayrıca bazı şikayetçilerin avukatları da duruşmaya katıldı.

TANIK DİNLENDİ

Duruşmada, tanık olarak dinlenen Mehmet Dişçioğlu, sanıklardan Sadık Duman ile tanıştıklarını belirterek, "Bilgi Teknolojileri Kurumu'nda yaklaşık 4 yıl öncesinde siber istihbarat eğitimi verdiğim dönemde sanık Sadık Duman ile tanıştım. Eğitim sonrasında da bilgi alışverişimiz devam etti. Sadık bana, Pınar Altuğ'un hesabının Duck Layne adında bir çetenin elinde olduğunu söylemişti. Hesabı kurtarıp Pınar Altuğ'a iade edelim dedi. Daha sonra da hesabı kurtardığını söyledi. Pınar Hanım ile iletişime geçmeye çalıştım. Ama mesajlarıma geri dönmedi. Sadık da ulaşamadı. Sadık, bu çetenin liderinin Gökyar olduğunu söyledi. Bu çeteye sızabilmek için benden yardım istedi. Sadık, Gökyar'ın numarasına ulaşıp ön görüşme yaptı. Bu grupta, Sadık ve benim nicklerimizi görünce kabul edildiğimizi anladık. Daha sonra zaten emniyet operasyon yaptı" dedi. Dişçioğlu, Neslişah Düzyatan'ın sosyal medya danışmanının kendisine ulaşarak hesabın kurtarılmasını talep ettiğini belirterek bu hesabı kurtarıp danışmana teslim ettiğini de anlattı.