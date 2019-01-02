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DHA İSTANBUL - (tekrar) TAKSİM MEYDANI'NA YABANCI AKINI

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2019 09:18 | Son Güncelleme

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK / Onur MERİÇ / İSTANBUL DHA  Taksim Meydanı'nda yabancı uyruklu binlerce kişi yeni yılı kutlamak için bir araya geldi.

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK / Onur MERİÇ / İSTANBUL DHA
Taksim Meydanı'nda yabancı uyruklu binlerce kişi yeni yılı kutlamak için bir araya geldi. Burada toplananlar Pakistan, Afganistan ve Suriye bayrakları açtı. Bu sırada bazı kişiler sık sık Suriye lehine slogan attı. Meydan ve çevresinde taşkınlık çıkaran grupları polis ayırdı.
Kutlamalar sırasında yabancı uyruklu bir kişi darp iddiasıyla gözaltına alındı.

Görüntü dökümü
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-Pakistan bayrağı açanlar
-Afganistan bayrağı açanlar
-Suriye bayrağı açanlar
-Suriye lehine slogan atanlar
-Meşale yakan grup
-Gözaltına alınan kişi

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