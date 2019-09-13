DHA İSTANBUL -  TEM'DE OKSİJEN GAZI YÜKLÜ TANKERİN KAZASI KAMERADA

Alper KORKMAZ - Ersan SAN - Soner HASIRCIOĞLU - Yılmaz OKUR / İSTANBUL DHA - TEM Otoyolunda oksijen gazı yüklü tankerin kazası kameralara yansıdı.
TEM Otoyolu Altınşehir mevkii Edirne istikametinde sabah 07.00 sıralarında oksijen gazı yüklü tanker devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle kilitlenen TEM otoyolunda saatlerce yolun açılmasını bekleyenler işlerine ulaşmakta zorluk çekti. Kaza anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde tankerin devrilmesiyle bir anda yola gaz yayıldığı görülüyor.
Görüntü Dökümü:
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-Kaza anına ilişkin görüntü
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