DHA YURT BÜLTENİ - 1

ZEYTİN DALI HAREKATI'NDA 2 ASKERİ ŞEHİT EDEN 9 TERÖRİST YAKALANDI TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik düzenlediği 'Zeytin Dalı Harekatı'nda, Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nı şehit eden terörist grup, jandarma ve MİT'in Suriye'de düzenlediği operasyonda yakalandı. Olayın ardından şehit Üsteğmen Usta'nın naaşını da kaçıran 9 terörist, Hatay'a getirildi.

Zeytin Dalı Harekatı'nın 4'üncü günü olan 23 Ocak 2018 tarihinde Ömeruşağı Köyü bölgesinde çıkan çatışmada, Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı şehit oldu. Şehit askerlerden Üsteğmen Usta'nın naaşı, teröristler tarafından kaçırıldı. Şehit üsteğmenin naaşı, yaklaşık 2 ay sonra çatışmanın yaşandığı bölgeden 14 kilometre mesafede bulunarak, getirildiği Kayseri'de toprağa verildi.

2 askerin şehit edilmesi ve Üsteğmen Usta'nın naaşının kaçırılması olayına karışan 9 terörist, Suriye'nin Afrin Raco bölgesinde jandarma ve MİT'in düzenlediği operasyon sonucu yakalandı. Hatay Valisi Erdal Ata, konuyla ilgili Valilik binasında düzenlediği basın toplantısında teröristlerin yakalandığını duyurdu. Vali Ata, geçen 3 Eylül'de Afrin Raco bölgesinde jandarma istihbarat ve terörle mücadele birimlerinin M.C. adlı PYD/YPG mensubu teröristi yakaladığını ifade ederek şöyle dedi:

"M.C. adlı şahıs, 2014 yılından itibaren Afrin bölgesinde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün sözde asayiş yapılanması içinde görev aldığını, Zeytin Dalı Harekatı öncesi ve sonrasında istihbarat toplama faaliyetlerinde bulunduğunu itiraf etmiş, Afrin bölgesinde icra edilen Zeytin Dalı Harekatı'nın 4'üncü günü olan 23 Ocak 2018 tarihinde Ömeruşağı Köyü bölgesindeki operasyonda görevli Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın şehit edilmesi ve akabinde üsteğmenimizin naaşının kaçırılması olayına karışan terör örgütü üyelerinin isimlerini vermiştir. Bu itiraf neticesinde gözaltına alınan 3 kişinin de verdiği ifadeler doğrultusunda olaya karışan diğer 5 terörist ile birlikte olayla ilişkisi olduğu tespit edilen 9 PKK/KCK-PYD/YPG örgütü mensubu, Afrin Raco beldesinde yakalanmıştır. Terör örgütü üyesi 9 terörist, İçişleri Bakanlığı, Hatay Valiliği, MİT ve adli makamlarca yapılan koordinasyon neticesinde yargılanmak üzere, Suriye Afrin'de görev yapan MİT ve jandarma birimlerimizin yürüttüğü başarılı operasyonla Hatay'a getirilmiş olup İl Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgularının bitimine müteaakip adli makamlara teslim edilecektir."

Vali Ata, Reyhanlı patlamasında görev alan Yusuf Nazik adlı teröristin yakalandığını da hatırlatarak, MİT'in bölgede başarılı operasyonlar gerçekleştirdiğine vurgu yaptı. Vali Ata, "Afrin bölgesinde gerek MİT, gerekse jandarma istihbaratımız, emniyet istihbarat birimlerimiz çok başarılı operasyonlara imza atıyorlar. Orada emniyet asayişin sağlanması için canla başla çalışıyorlar, bir çok olayı eylem meydana gelmeden önlemiş oluyoruz" dedi.

Vali Ata, Reyhanlı patlaması olayına karışan başka isimler olduğuna da vurgu yaparak, "İnşallah onların da gereğini yapacağız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yakalanan teröristlerin Jandarma tarafından götürülmesi

- Detaylar - Hatay Valisi Erdal Ata'nın açıklaması Haber-Kamera: Ersin ERCAN-Eser PAZARBAŞI-Hüseyin BOZOK /HATAY,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ========================================= Alkollü adam, zor anlar yaşattı Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da alkol aldıktan sonra sinir krizi geçiren Orhan K. (55), evde bardak, tabak, tencere ne bulduysa yola atıp, trafiğin kapanmasına neden oldu. Kendisini gözaltına almak isteyen polislere evin kapısını açmayıp, eline aldığı bıçakla çatıya çıkan Orhan K., uzun süre direndi.

Olay, saat 05.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Şehitduran Mahallesi Eminağa Caddesi'nde meydana geldi. Alkol alan Orhan K., sabaha karşı sinir krizi geçirdi. Evdeki tabak, bardak ve tencereleri 3'üncü kattaki evinden aşağı atan Orhan K., yolun trafiğe kapanmasına neden olurken, bir iş yerinde de zarar meydana geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekibi, Orhan K.'yı gözaltına almak istedi. Evinin kapısını polislere açmayan Orhan K., bir süre sonra eline aldığı bıçakla çatıya çıktı. Ayakta durmakta zorluk çeken Orhan K., vücuduna dayadığı bıçakla kendisine zarar vereceğini söyledi. Polisin yaklaşık bir saat süren ikna çabaları sonunda Orhan K., elindeki bıçağı bırakarak eve girdi. Orhan K.'nın ardından eve giren polisler, kendilerine direnmeye çalışan alkollü adamı ters kelepçe yaparak çıkarttı. Ambulansa götürülen Orhan K., hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Kapanan yol, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı temizlik ekibinin çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden görüntü

- Elindeki bıçakla çatıda olan Orhan K.'dan görüntü

- Alkollü adamı ikna etmeye çalışan polislerden görüntü

- Çevre binalardan olayı izleyen vatandaşlardan görüntü

- Orhan K.'nın evden çıkartılması

- Orhan K.'nın ambulansa götürülmesi

- Ambulanstan görüntü

- Temizlik işçilerinin yolu temizlemesi

- Hasar gören iş yerinden görüntü

- Genel ve detay görüntüler Süre: 03'24" Boyut: 629 MB

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ =============== KİLİS'TEN HATAY'A OBÜS SEVKİYATI GECE DE SÜRDÜ Kilis'teki birliklerden, Hatay'a gündüz yapılan askeri sevkiyat, gece de devam etti. Askeri araçlar, güvenlik önlemleri eşliğinde Hatay yönüne ilerledi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Askeri araçların geçişi

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU / KİLİS,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ TSK'dan BAKÜ'nün düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü klibi GENELKURMAY BAŞKANLIĞI, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün Kafkas İslam Ordusu öncülüğünde düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü ile ilgili sosyal medyadan bir klip yayınladı. Klipte Türk ve Azerbaycan ordularının tören geçişleri yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Türkiye ve Azerbaycan ordularının tören geçişleri GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ OTOMOBİL İLE MİNİBÜS ÇARPIŞTI: 2 ÖLÜ, 3 YARALI KONYA'da şerit ihlali yaptığı ileri sürülen otomobil ile minibüs çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Yusuf Örüm (71) ve eşi Havvaana Örüm (73) öldü, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, dün saat 17.15 sıralarında Konya-Ereğli karayolunun 13'üncü kilometresinde meydana geldi. Karapınar istikametine giden Yusuf Örüm idaresindeki 42 FDL 21 plakalı otomobil, iddiaya göre yol çalışması nedeniyle daralan karayolunda şerit ihlali yapması sonucu karşı yönden gelen Ahmet Selim Işık (24) idaresindeki 42 BZP 69 plakalı minibüs ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki sürücünün yanı sıra otomobilde bulunan Yasemin Eda Örüm (17), Havvana Örüm ve ismi öğrenilemeyen bir yolcu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan müdahale sonrası otomobil sürücüsü Yusuf Örüm'ün hayatını kaybettiğini tespit etti. Diğer yaralılar ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan yaralılardan Havvaana Örüm de kaldırıldığı Konya Numune Hastanesi'nde kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaza yeri detay

- Polisin incelemeleri

- Araçlardan detay Haber-Kamera: Tolga YANIK /KONYA,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ÇORUM'DA PARK KAVGASI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI ORUM'da, araç park meselesi yüzünden çıkan kavgada, 1 kişi öldü, 2'si ağır, 3 kişi de yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Kaportacı İlhan Ö, iş yerinin önüne TIR park eden komşusu Sebahattin Sertoğlu ile oğlu Kemal Sertoğlu ve arkadaşı Haydar K. ile tartıştı. Kavgaya dönüşen tartışmada İlhan Ö., darp edildi. Babasının darp edildiğini gören Burkay Dinçer Ö.'de bıçakla saldırdığı Sebahattin Sertoğlu, Kemal Sertoğlu ve Haydar K.'yı yaraladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla alarak Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sebahattin Sertoğlu yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kemal Sertoğlu ile Haydar K. ile darp sonucu yaralanan İlhan Ö. tedavi altına alındı. Polis, Burkay Dinçer Ö.'yü gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yeri

- Ölen Sebahattin Sertoğlu fotoğrafı

- Detaylar Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR /ÇORUM,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Irmakta oğlunu kurtardı, akıntıya kapılıp kayboldu (2)

CANSIZ BEDENİ ŞELALENİN DÖKÜLDÜĞÜ YERDE BULUNDU Manavgat'ta ırmağa giren oğlu Özkan Aydın'ı kurtardıktan sonra akıntıya kapılarak kaybolan İzzet Aydın'ı bulmak amacıyla Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, Sahil Güvenlik ve İHH arama kurtarma ekipleri de olay yerine geldi. Barajlardan ırmağa gelen suyun kesilmesiyle şelalenin döküldüğü yerde JAK ve Sahil Güvenlik dalgıçlarının yaptığı arama sonucunda dün saat 18.00 sıralarında İzzet Aydın'ın cansız bedenine ulaşıldı. Kenara çıkarılan İzzet Aydın'ın cenazesi savcının talimatıyla Manavgat Devlet Hastanesi morguna konuldu. EŞİ FERYAT ETTİ

Arama çalışmalarından gelecek umutlu haberi bekleyen yakınları, cenazenin sudan çıkarılması sırasında feryat etti. İzzet Aydın'ın eşi, "Ben sensiz ne yapacağım, nasıl geriye döneceğim, insanların yüzüne nasıl bakacağımö diye feryat ederken, oğluna da "Ben sana o suya girme, su tehlikelidir demedim mi Özkanö diye seslendi. Güçlükle ayakta duran İzzet Aydın'ın ailesi, yakınları ve görevliler tarafından hastaneye götürüldü.

GELİN VE DAMADIN POZ VERDİĞİ YERE ÇIKARILDI

Diğer yandan İzzet Aydın'ı arama çalışmaları için dalgıçların gelmesi beklenirken, olaydan habersiz bir çift, gelin ve damatlıkla geldikleri şelalenin alt kısmında bulunan ve sular yükseldiğinde su altında kalan seyir terasında düğün pozu verdi. Gelin ve damadın ayrılmasından yaklaşık 40 dakika sonra aynı yere İzzet Aydın'ın cansız bedeni dalgıçlar tarafından çıkarıldı. Manavgat Şelalesi'nin görmeye gelen yerli ve yabancı turistler de arama çalışmalarını meraklı gözlerle izlerken, bir yandan da cep telefonlarıyla çalışmaları kaydetti. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Şelalede biriken vatandaşlar

- Hatıra fotoğrafı çektiren gelin ve damat

- Arama çalışmaları

- İzleyen vatandaşlardan detay

- İzzet Aydının cesedinin bulunması

- Ambulansa taşınan cesedin eşinin önünden geçmesi

- İzzet Aydının eşinin feryatları

- İzzet Aydın'ın ailesi ve akrabalarının şelaleden ayrılması Haber-Kamera: Mithat ABAKAN /MANAVGAT(Antalya),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ BODRUM'DA 16 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yasadışı yollardan Yunanistan adalarına kaçmak için hazırlık yapan 16 kaçak göçmen yakalandı.

Bodrum'un Alaca Burnu Mevkii'nde dün akşam saatlerinde devriye görevi yapan sahil güvenlik ekipleri, yasadışı yollardan Yunanistan adalarına kaçmak için hazırlık yapan kaçak göçmenleri farketmesi üzerine harekete geçti. Sahil güvenlik ekiplerini görerek kaçmaya başlayan göçmenlerin yakalanması için Akyarlar ile Turgutreis Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri de karadan çalışma başlattı. Suriye, Lübnan, Irak ve Filistin uyruklu toplam 16 kaçak göçmen jandarma tarafından yakalandı. Kaçaklar, karakoldaki işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Öte yandan, kaçak göçmenlerin karadaki kaçış anları ise sahil güvenlik botundaki kamera tarafından saniye saniye kaydedildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-Karadaki göçmenlerin kaçış anı Haber: Cavit AKGÜN /BODRUM(Muğla),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ TRABZON'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU, HAVALİMANI UÇUŞ TRAFİĞİNE KAPANDI

TRABZON'da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı ev ve işyerlerinin zemin katlarını su bastı, caddeler göle döndü. Yağış nedeniyle havalimanın yakında yer alan kavşak ile Karadeniz Sahil Yolu'nda araçlar göle denen yolda güçlükle ilerledi, trafikse aksamalar yaşandı. Trabzon Havalimanı da geçici olarak uçuş trafiğine kapatıldı. Bazı uçaklar Ordu- Giresun Havalimanı'na yönlendirildi.

Kentte, akşam saat 20.00 sıralarında başlayan şiddetli sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ile işyerlerini su bastı. Gök gürültülü süren ve giderek etkisini artıran sağanakta, Trabzon Havalimanı'nın yakında yer alan kavşak ile Karadeniz Sahil Yolu'nda araçlar göle denen yolda zor anlar yaşadı, trafikte aksamalar meydana geldi. Çok sayıda su basması ihbarı nedeniyle belediye ekipleri yetersiz kalınca vatandaşlar kendi imkânlarıyla ev ile işyerlerine dolan yağmur sularını tahliye etmeye çalıştı.

Yağmura dışarıda yakalanan vatandaşlar ise kapalı yerlere ve saçak altlarına sığınmaya çalıştı. Yağmur nedeniyle kentte bazı caddelerdeki trafikte de aksamalar oldu. Yolda biriken sular nedeniyle sürücüler, zor anlar yaşadı. Büyükşehir belediyesine ait çok sayıda iş makinesi su birikintisi olan bölgelere sevk edildi. Etkili yağış sonucu, sahil yolu üzerinde yer alan bazı düğün salonlarında su baskınları yaşandı. Düğün salonu içerisinde dolan su, salon yetkililerince tahliye edilmeye çalışıldı.

HAVALİMANI UÇUŞA KAPATILDI

Bu arada şiddetli yağış nedeniyle Trabzon Havalimanı uçakların iniş ve kalkışına kapatıldı. Pegasus ve THY'ye ait uçakların Ordu- Giresun Havalimanı'na yönlendirildiği belirtildi. METEOROLOJİ'DEN UYARI

Meteoroloji yetkilileri, yağışın doğu ilçelerine doğru etkisini sürdüreceğini bildirdi, vatandaşların da olası bir taşkın durumuna karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Yağış görüntüsü ve şimişek çarpması

Göle dönen yolların görüntüsü

Yollarda araçların görüntüleri Haber-Kamera: Fatih TURAN - Selçuk BAŞAR /TRABZON,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ GİRESUN'UN 2 BİN 200 RAKIMLI GEÇİDİ BEYAZA BÜRÜNDÜ GİRESUN'un Dereli ilçesindeki 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi, bölgede etkili olan kar nedeniyle beyaza büründü.

Dereli ilçesinde bulunan ve Şebinkarahisar, Alucra, Çamoluk ilçeleriyle Sivas bağlantısının sağlandığı Eğribel Geçidi bölgesinde kar yağdı. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesiyle 2 bin 200 rakımlı bölgede yağan karda geçit, beyaza büründü. Karayolları 104'üncü Şube Şefliği ekipleri, sürücülerin kar nedeniyle bölgede dikkatli olması gerektiğini belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kar detayları Haber: Hakan KABAHASANOĞLU / GİRESUN,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ SOSYAL MEDYADAKİ 'KÖPEK KESİLDİ' İDDİALARINA YALANLAMA ANTALYA'nın Alanya ilçesindeki bir otelin restoranında köpek eti servis yapıldığı iddiasıyla ilgili sosyal medyada yayılan paylaşımlar, Tarım ve Orman İlçe müdürlüğü tarafından yalanlandı. Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mehmet Rüzgar, "Bilgiler tamamen yanlış. Otelin etleri denetlendi. Kesinlikle bir sorun yok" dedi.

Son günlerde sosyal medyada Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir otelin restoranında köpek eti servis edildiğine ilişkin iddialar gündeme geldi. Bir turistin cep telefonuyla çektiği söylenen görüntü sosyal medyada yayılırken, 2 otel çalışanının yere yatırdıkları bir hayvanın derisini yüzdüğü anlar görüntüde yer aldı. Görüntüde kesilen hayvanın köpek olduğu öne sürülürken, olayla ilgili Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'ne şikayette bulunulduğu ve numune alındığı belirtildi. 'BİLGİLER TAMAMEN YANLIŞ'

Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mehmet Rüzgar, konuyla ilgili yaptığı yazılı basın açıklamasında, iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Rüzgar açıklamasında, "İddiaları sosyal medyadan üzülerek okudum. Bilgiler tamamen yanlış. Otelin etleri denetlendi. Kesinlikle bir sorun yok. Zaten videodaki yer de otel bahçesi değil, bir inşaat alanı. Orada kesilen de köpek değil, bir adak kurbanlık hayvan" ifadelerine yer verdi.