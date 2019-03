DHA YURT BÜLTENİ - 1

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak mitinginin ardından Bartın'a geçti. Cumhuriyet Meydanı'nda halka seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın'ın her zaman Ak Parti'yi rekor düzeyde desteklediğini ifade ederek 31 Mart'ta yeni bir rekor beklediğini söyledi. Bartın'a son 17 yılda 6.5 kat trilyon yatırım yaptıklarını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Evlatlarımız en refah ortamlarda eğitim alsınlar diye 354 yeni derslik inşa ettik. Bartınlı gençler uzakta okumasınlar diye üniversite imkanını onların ayağına getirdik. 16 bin öğrencisiyle 567 akademisyeniyle Bartın Üniversitesi'ni biz kurduk. 4 bin 93 kapasiteli yurt açtık. Bartın'a sporcu yetiştirme merkezi yaptık. Spor salonları futbol sahaları inşa ettik. Sosyal devlet imkanlarını en güzel şekilde uyguladık. CHP gibi lafta olmadık. Bir liman şehri olan tarihi nitelikte yatırımlar yaptık. 150 yıllık proje olan bölgenin kaderini tayin edecek Filyos limanı alt yapı inşaatında yarıya geldik. Bu proje ile bölge tüm Karadeniz'in ana ihracat merkezi olacak. 2023 yılında inşallah limanı hizmete sunacağız." dedi.

'DÜNYADA SIKINTISIZ HİÇBİR ÜLKE YOK' Alt yapı olarak ekonomik olarak ne kadar ilerlemiş olursa olsun dünyada sıkıntısız hiçbir ülke olmadığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın en büyük ekonomisi olan Amerika'nın da ekonomik problemleri olduğunu ifade eti. Almanya, İtalya, Brezilya ve Çin gibi büyük ülkelerin de kendilerine göre sorunları olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrupa'nın düzensiz göç gibi, İslam düşmanlığı, ırkçılık yabancı karşıtlığı gibi sıkıntıları var. Her ülkenin kendine göre kendi çapına göre sıkıntıları var. Hayatın tabi akışı içinde bunların olması gayet normaldir. Aksini iddia etmek aksini söylemek akıl karı olmadığı gibi çok büyük bir yalandır. Sorunlar sıkıntılar mesele değil bunlara nasıl çözüm aradığınızdır. Asıl mesele, problemlerle cesaretle yüzleşme iradesini gösterebilmektir. Asıl mesele sorunları halını altına süpürmek değil üstüne gidebilmektir. İşte 17 yıldır bundan dolayı başarılı olduk. İnşallah bundan sonra da aynısın yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Amerika'dan, İsrail'den korkan Arap ülkelerinin yalpalamaya başladıklarını görüyoruz. Hatta Filistinlilere 'Siz de sesinizi fazla çıkartmayın' diye baskı yapan bazı ülkeler var. Müslüman ülkelerden bahsediyorum. Amerika'dan bahsetmiyorum. Bunlar mı Kudüs'e sahip çıkacaklar?" dedi. Bir dizi inceleme, ziyaret ve seçim ofisi açılışı ile Cumhur İttifakı'nın Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı İbrahim Güler'in tanıtımına katılmak üzere Hatay'a gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, önemli açıklamalarda bulundu. Program çerçevesinde ilk olarak Yayladağı ilçesindeki seçim koordinasyon merkezinin açılışına katılan Çavuşoğlu, Cumhur İttifakı'nı iki sebepten dolayı kurduklarını söyledi. Bu sebeplerden birincisinin 15 Temmuz darbe girişimi olduğunu belirten Çavuşoğlu, şunları söyledi: "Gördük ki bizim çok güçlü olmamız lazım. Sendelediğimiz zaman, tökezlediğimiz zaman bizi diz çöktürmek isteyen içerde ve dışarıda hain çok. O yüzden güçlü olmamız gerekiyor. Önümüze tarih boyunca engeller çıkardılar. Bu engelleri aştık, çiğnedik, geçtik. Sanmayın ki bundan sonra dikensiz gül bahçesinde yaşayacağız. Yine zor olacak. Etrafımız ateş çemberi. Suriye'deki yangını söndürmek için ne kadar çaba sarf ettiğimizi her platformda görüyorsunuz. Terörle mücadelesinden tutun siyasi çözüme kadar. Fırat'ın doğusunun teröristlerden temizlenmesine kadar, çok çalışıyoruz. Çaba sarf ediyoruz. Suriye'deki istikrarın en çok Hatay için ve sınır kentlerimiz için önemli olduğunu biliyoruz. Ama karşı karşıya kaldığımız sorun sadece Suriye sorunu değil.Terör belasından tutun da birçok tehditle karşı karşıyayız. Bugün Türkiye'nin büyümesinden rahatsız olanlar var. Doğuda, batıda fark etmez. Biz burada hayal mahsulü bir şey söylemiyoruz. Bunu görüyoruz, yaşıyoruz. Komplo teorilerinden pek hoşlanmam, gerçekçi politikadan uzaklaşmayız. Gerçekleri görmemiz lazım. O yüzden, bir ve beraber olmamız lazım. Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti, Cumhur İttifakı çatısı altında gücünü bu yüzden birleştirdi."

CHP MARJİNALLEŞİYOR Bakan Çavuşoğlu, CHP'yi de eleştirdi. Her ittifakta demokrasinin gereği siyasi partiler olabileceğine dikkat çeken Çavuşoğlu, şunları kaydetti: "Bizim buna bir itirazımız yok. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile artık meclis seçimlerinde de ittifak oluyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de olabilir. Bunlar gayet doğal. Herkes istediği ile ittifak kurabilir. Bizim itiraz ettiğimiz şey, zillet ittifakının içinde terör örgütlerinin olmasıdır. Bugün soruyorum size; HDP, PKK'nın kontrolünde olan bir parti değil mi? PKK'dan emir almadan bir adım atabilir mi? Şimdi bakıyoruz. CHP'nin bazı adayları HDP'li ve sürekli PKK propagandası yapıyor. Bunu neyle izah edeceksiniz? Yani CHP'nin içerisinde DHKPC'liler var. Geçtiğimiz seçimlerde ön seçimle birlikte bunlar meclise de girdiler. CHP'nin içerisinde teröristlerin cenazesine giden milletvekilleri var. Bu neden biliyor musunuz? İktidara gelemeyen partilerin marjinalleşmesidir. Şu anda Avrupa'da olduğu gibi aşırı derecede marjinalleşen sol partiler ve sağ partiler gibi CHP'de yıllarca darbelerden umut bekledi. Demokratik olmayan yollarla iktidara gelirim diye hayal etti olmayınca marjinalleşmeye başladı. Şimdi de tek umudu teröristler."

'FIRAT'IN DOĞUSUNDAKİ TERÖRİSTLERİ DE O BÖLGEDEN TEMİZLEYECEĞİZ' Çavuşoğlu, Suriye meselesine kalıcı bir çözüm bulmaya çalıştıklarını belirterek, "Sınırımızın hemen öbür tarafında Afrin bölgesindeki teröristleri bu bölgeden temizledik. Ülkemize yönelik bir tehdidi ortadan kaldırdık. Bizimle her zaman omuz omuza olan Bayırbucak Türkmenlerine şükranlarımızı sunuyoruz. Fırat Kalkanı ile o bölgeden de teröristleri temizledik. Şimdi siyasi bir çözüm için Suriye'de kalıcı bir çözüm için çaba sarf ediyoruz. İnşallah Fırat'ın doğusundaki teröristleri de o bölgeden temizleyeceğiz, ya temizleyeceğiz ya temizleyeceğiz, bunun başka alternatifi veya seçeneği yoktur. Esasen Suriye'nin geleceği huzur için de önemli, bizim bekamız için de önemlidir. Suriye istikrara kavuştuğu zaman dönmek isteyen kardeşlerimiz de başta Bayırbucak olmak üzere yaşadıkları yerlere huzur içinde döneceklerdir." Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, her zaman Bayırbucak Türkmenlerinin yanında olacaklarını sözlerine ekledi.

BAYIRBUCAK TÜRKMENLERİNE ZİYARET Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Yayladağı'nda seçim koordinasyon merkezi açılışının ardından Bayırbucaklı Türkmelerin kaldığı Yayladağı Geçici Barınma Merkezi'ni ziyaret etti. Merkezde kalan Türkmenler tarafından coşkuyla karşılanan Çavuşoğlu, burada yetkililerden barınma merkezinde yaşayanlar ve verilen hizmetlerle ilgili bilgi aldı. Görüşmenin ardından konuşan Çavuşoğlu, "Devletimiz tüm imkanlarını her zaman olduğu gibi siz kardeşlerimize seferber ediyor. Biraz önce derslikleri gezerken evlatlarımızın güzel bir eğitim aldığını da gördük. Keza diğer imkanlarımızı da aynı şekilde seferber ediyoruz. Çadır kent olarak kurulan bu kamp artık güzel konteynerlerden oluşuyor. Sizlere daha iyisini vermeliyiz, sizleri daha iyi şartlarda yaşatmalıyız. Vatandaşlık dahil tüm işlemler konusunda burada Valiliğimiz, nüfus idaremiz ve İçişleri Bakanlığımız da yoğun bir şekilde çalışıyorö dedi.

PROJE TANITIM TOPLANTISINA KATILDI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İbrahim Güler'in proje tanıtım toplantısına katıldı. Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde otelde düzenlenen toplantıda Cumhur İttifakı AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Güler, altyapıdan, ulaşıma, turizm destinasyonlarından, Asi Nehri ıslahına kadar her ilçe için ayrı ayrı hazırlanan projelerini basına ve halka tanıttı.

'6 OK SÖZDE KALMIŞ' CHP'li belediye başkanlarını eleştirerek 31 Mart'ta değişimin yakalanması gerektiği vurgulayan Çavuşoğlu, şunları söyledi: "Hatay, Gaziantep gibi olmak istiyor. Kahramanmaraş, Adana, Mersin gibi olmak istiyor. Sakın ha sakın Hatay, Muğla gibi olmasın. Aydın, İzmir, Bursa'da Nilüfer gibi olmasın, Ankara da Çankaya gibi olmasın. Yani CHP gibi karanlık zihniyetlerin olduğu yerler gibi artık Hatay olmasın. Bunun içinde 31 Mart'ta bu değişimi yakalamalıyız. Bu ne kibir, bu ne küstahlık ben böyle bir şey görmedim. Bunlar diyor ya 6 ok hepsi var. Halkçılık var, milliyetçilik var. Hepsi sözde kalmış. Ama inanıyorum ki, 31 Mart'ta Hatay halkı hemşerilerimiz öyle bir tokat atacak ki, haddini bildirecek. Sandığa gömecek ki o zaman belki insanlıktan nasibini alabilirler. 'Efendim bizde milliyetçilik var' diyorlar. Sizin nereniz milliyetçi? Bugün aday gösterdikleriniz ortaya çıkıyor. İşte fotoğraflar. Bölücü başının posterleri altında siyaset yapıyorsunuz. Sizin adaylarınız içinde DHKPC'li var. PKK'lı var. Siz bir defa ittifakı PKK ile yaptınız. FETÖ ile yaptınız. DHKPC ile, TİKKO ile ne kadar terörist varsa. Ne kadar terör örgütü varsa, ne kadar hain varsa onlarla ittifak içindesiniz. Bu mu milliyetçilik ? "

'BALONUN İPİNİ KANDİL'E VERİYORLAR' Her türlü terör örgütüyle sonuna kadar mücadele edeceklerini söyleyen Bakan Gül, "Karşı tarafta bir balon şişiriyorlar, AK Parti gitsin, Tayyip Erdoğan gitsin. Peki ne vaat ediyorsun, hiçbir şey. O balonu kimlerin şişirdiğini sizler çok iyi biliyorsunuz. FETÖ'nün şişirdiği gaz verdiği, Türkiye'ye karşı art niyetli fügürlerin oluştuğu bu balonu şişiriyorlar, o balonun ipini de Kandil'e veriyorlar. Bu balonu 31 Mart'ta soldurmaya hazır mıyız? Bu balonu 31 Mart'ta patlatmaya hazır mıyız?" ifadelerini kullandı. Bakan Gül daha sonra Ankara'ya gitmek üzere karayolu ile kentten ayrıldı.

NİĞDE'de Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme toplantısına katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Tanzim satışlarda pirinç satışımız başladı. Kilogramı 6 lira ve 5 kiloluk paketlerde satılıyor" dedi. Tarımın normal şartlarda siyaseti olmaması gerektiğini vurgulayan Bakan Pakdemirli, şunları söyledi: 'GÜNLÜK SİYASET İÇERİSİNDE TARIM OLMAMALI' "Herkes ağzına bir şey doluyor ve tarımı kötülüyor. Günlük siyaset içerisinde tarımın olmaması lazım. Gerçekten bu kadar eleştirel durumda mıyız ? Avrupa'da tarımsal hasılada Türkiye 1'inci sırada, dünyada 7'inci sıradadır. Aslında dünyada toprak kaynaklarının 17'inci sırada olmasına rağmen. Türkiye'nin her alanda ilk 10'a girme hedefleri var. Tarımda bu ipi göğüslemişiz. Yeterli mi? Hayır değil, problemler var ve hepsinin farkındayız. Küçükbaşta ve büyükbaş hayvan sayısında Avrupa'da birinci sıradayız. Yani genel anlamda baktığınız zaman günlük siyasette anıldığı gibi değil. Bu başarı çiftçimizin, köylümüzün başarısıdır. Büyükbaş sayısı 17 milyon, küçükbaş 45 milyon, kanatlı ise 360 milyon sayısına gelmiş. 2002 yılında tohum üretimimiz 1 milyon 10 bin ton üretimle 11'inci sıraya gelmişiz. Niğde ve Nevşehir'de patates tohumuyla ilgili çok iyi yerlere gelmişiz."

HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Hakkari'de yaptığı konuşmada, "Bir ülkenin Cumhurbaşkanı kendi vatandaşını kovmamalı, 6 milyon insanı yok saymamalı" dedi. Hakkari'nin Bulak Mahallesi'ndeki Bulvar Caddesi üzerinde bulunan HDP'nin seçim bürosu açılışına HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Hakkari Milletvekili Sait Dede, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Berdan Öztürk, il ve ilçe belediye eşbaşkan adayları ile partililer katıldı. Burada toplanan halka hitap eden Buldan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdi. Buldan, "Bize 'Terk edin' diyor. Sanki burası bir köy. Sanki bizi köyünden kovmaya çalışıyor. Bu kent bizim, bu topraklar bizim. Biz, bu ülkenin her yerine kök salmışız. Bir ülkenin Cumhurbaşkanı kendi vatandaşını kovmamalı, 6 milyon insanı yok saymamalı" dedi.

HDP'Lİ BULDAN: YÜKSEKOVA'DA YÜZDE 90 REKOR OY ALACAĞIZ Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde partisinin seçim bürosunun açılışına katıldı. Açılışa Buldan'ın yanı sıra Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Berdan Öztürk, İnsan ve Özgürlük Partisi Genel Başkanı Mehmet Kamaç, PDK-Bakur Genel Başkanı Sertaç Bucak, HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede, Yüksekova Belediye Başkan adayları, Esendere ve Büyükçiftlik Belde Başkan adayları, il ve ilçe yöneticileri ve partililerin katıldı. Seçim bürosu açılışında konuşan Pervin Buldan, 31 Mart yerel seçimlerinde Yüksekova'da HDP'nin yüzde 90 oranında rekor oy alacağını iddia etti. Buldan, "Sizlerle bir araya gelmekten büyük bir onur duyuyoruz. İnanın gittiğimiz her yerde aynı çoşku, kararlılık ve irade var. Yüksekova kararını vermiş, 31 Mart'ta sandıklarda büyük bir oy oranıyla belediye eş başkanlarını seçecek. Gever (Yüksekova) her zaman tarih yazmıştır. Bu seçimde de bir kez daha tarih yazacak. Sizin iradenizi tanımayanlara karşı 31 Mart tarihinde iyi bir ders vereceksiniz. En az yüzde 90 oy alacağız." dedi.

'GECELERİ NÖBET TUTUYORUM'

Evinde her geçen gün yeni yeni çatlakların oluştuğunu belirten Fadime Yılmaz, korku içinde her gece nöbet tuttuklarını anlattı. Yılmaz, "Evlerimiz son yıllarda yıkılmaya başladı. Gözle görülür bir şekilde evlerde yamulmalar mevcut. Geceleri duvarlardan gelen çatlama sesleri yüzünden uyuyamıyoruz. 'Çıkmamız gerektiği' bize söylendi ama gidecek yerimiz yok. Uyku zaten artık haram oldu bize. Duvarlar sanki üstümüze geliyor gibi. Sabaha kadar evde nöbet tutuyoruz. Her çatlama sesinden sonra duvarlardaki yarıkları kontrol ediyorum. Torunlarım ve çocuklarım korkudan bize gelmiyor. Gidecek yerimiz olmadığı için belki de canımızdan olacağız" dedi.

'SÜREKLİ GECELERİ SES GELİYOR'

Her geçen gün evlerinde çatlakların arttığını ve duvarlardan her gece sesler duyduklarını dile getiren Hakkı Yılmaz da "Evlerimizden sürekli geceleri ses geliyor. Sanki deprem oluyor gibi. AFAD görevlileri de geldiler. Buralarda inceleme yaptılar. Fakat 'Burada sel, deprem, felaket olmadığı için buranın afet bölgesi olduğunu söyleyemeyiz' dediler. Evleri can güvenliğimiz için boşaltmamızı söylediler. Yer altı suları yüzünden toprakta kayma oluyormuş. Taşınacak maddi gücümüz yok. Evler gün geçtikçe daha da yamulmaya ve çatlamaya başladı. Sonumuz ne olacak bilmiyoruz" diye konuştu.