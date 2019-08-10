DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)SURİYE'DE BOMBALI EYLEM HAZIRLIĞINDA 5 TERÖRİST YAKALANDI KİLİS'e sınır komşusu olan Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatı bölgelerinde Kurban Bayramı'nda bombalı eylem yapmayı planlayan 2'si kadın 5 PKK/YPG'li terörist canlı bomba düzeneği ile yakalandı.

Azez Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü ve Türk Danışman Polisleri, ilçede terör örgütü PKK/YPG mensuplarının olduğunu belirledi. Azez otogarında düzenlenen operasyon ile 2 kadın teröristi gözaltına alan polis yaptığı aramada canlı bomba düzeneği ele geçirdi. Teröristler yapılan sorgularında kendilerine yardım eden 3 teröristin ismini verdi. Polisler belirlenen adreslere operasyon düzenleyerek PKK/YPG mensubu 3 teröristi daha gözaltına aldı. Teröristlerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda otomatik tüfeklerle mühimmat ele geçirildi. Teröristlerin yakalanmama halinde Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları bölgelerinde (Cerablus, El Bab, Afrin) bayram günü bombalı eylem yapmayı planladıkları öğrenildi. Yakalanan 5 terörist çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Operasyon yapılması

- Gözaltına alınan şüpheliler

- Ele geçirilen patlayıcı ve mühimmat

- Şüphelilerin götürülmesi Haber-Kamera: Eyyüp BURUN-GAZİANTEP-DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 2)SURİYE SINIRINA ASKERİ SEVKİYAT ŞANLIURFA 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan yola çıkan askeri konvoy sınır hattındaki Akçakale ilçesine ulaştı.

Akşam saatlerinde Şanlıurfa 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan yola çıkan 10 araçlık askeri konvoy, Akçakale ilçesine ulaştı. Zırhlı araç ve mühimmat taşıyan askeri TIR'lardan oluşan konvoy, Akçakale 3'üncü Hudut Alay Komutanlığı'na giriş yaptı.

Gelen mühimmat ve araçların sınır karakollarına konuşlandırılacağı bildirildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Askeri konvoyun ilçeye gelişi

- Zırhlı araçların TIR lardan indirilmesi

- Alınan güvenlik önlemleri

- Genel detay ve görüntüler Haber-Kamera: Hadi KURT -ŞANLIURFA -DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 3)BAKAN SOYLU: BAYRAM SONUNA KADAR 116 BİNDEN FAZLA POLİS VE JANDARMA GÖREV YAPACAK İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Bayram sonuna kadar 116 bin 200'ü aşkın trafik görevlimiz, polisimiz, jandarmamız görev yapacak. Hem havadan, hem karadan denetimler aynı şekilde bayramın son gününe kadar devam edecek" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı öncesi karayollarındaki trafik denetimlerini inceledi. Yollardaki trafik yoğunluğunu helikopterle havadan gözlemleyen Soylu, Kırıkkale Bölge Trafik Müdürlüğü trafik kontrol noktasında denetlemelere katıldı. Soylu, sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyardıktan sonra trafik polislerinden denetimlere ilişkin bilgi aldı.

Soylu, yurt genelinde yapılan trafik denetimlerine ilişkin yaptığı açıklamada, bu bayram geçmiş bayramlara oranla trafik yoğunluğunun daha fazla olmasının beklendiğini açıkladı. Soylu, "43 ilin sapağı olan Kırıkkale'deyiz. Trafik yoğunluğu şu anda günlük 80 bin aracı aştı. Yani bu geçen bayramların, geçen yılların biraz ortalamasının üzerinde. Belki de bugün bu bayram gidişinin en fazla yoğun olduğu saatlerden bahsediyoruz. Bugün buradan bütün sürücülerimize, bütün vatandaşlarımızdan kurallara uymasını istiyoruz. Özellikle emniyet kemeri, yolda mümkün olduğu kadar cep telefonuyla konuşmama, hiç konuşmama ve aynı zamanda 2 saatte bir 10 dakika dinlenme, yani eğer bu sağlanabilirse biz kazaları minimum noktaya indirebileceğiz. Yine özellikle varacağımız mesafede bir, bir buçuk saat kala özellikle acele ediyoruz 'Ha gayret yol bitecek' diyoruz. Ama kaza için en kritik noktalar, zaman dilimi o bir buçuk saattir" şeklinde konuştu.

'DENETİMLER PAZAR GÜNÜNE KADAR SÜRECEK'

Sürücüleri, yasal hız sınırlarına karşı uyaran Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birçok tedbir alındı bu bayramda. Bayram sonuna kadar 116 bin 200’ü aşkın trafik görevlimiz, polisimiz, jandarmamız görev yapacak. Hem havadan, hem karadan denetimler aynı şekilde bayramın son gününe kadar devam edecek. Sadece bayramın bitimine kadar değil pazar gününün akşamına kadar bu denetimler görevli arkadaşlarımız tarafından devam ettirilecek."

Trafik kazalarındaki ölüm oranının yüze 33 seviyesine düştüğünü hatırlatan Soylu, "Yılbaşından bugüne kadar kaza oranı yüzde 12 düşmesine rağmen ölüm oranı, yüzde 33 seviyesine düşmüş. Bu, aracın içerisinde tedbirleri daha fazla aldığımızı göstermektedir. Onun için cep telefonunun kullanılmaması gerektiğini belirtmek istiyorum. Bugün yine burada kırmızı düdük uygulaması da yapıldı. Bu gece burada olan çocuklarımızı tebrik ediyorum. Bu çocuklarımız hem derslerinde hem de trafik kurallarında iyiler. Kırıkkale’nin çok güzel bir özelliği daha var. Çok güzel bir trafik eğitim istasyonu ve AFAD eğitim merkezi var. İnşallah yakın bir gelecekte 40 vilayetimizde bu çalışmayı tamamlayacağız" açıklamasında bulundu.

MERZİFON' DA TRAFİK UGULAMASINA KATILDI İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Kırıkkale'nin ardından Amasya'nın Merzifon ilçesinde yapılan trafik uygulamasına katıldı. Bakan Soylu, durdurulan araçların sürücüleri ile sohbet etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Amasya'nın Merzifon ilçesine geldi. Bakan Soylu, burada Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği önünde gerçekleştirilen trafik uygulamasına katıldı. Samsun-Ankara Karayolu'ndaki trafik durumu ve yapılan uygulamalar hakkında bilgi aldı. Bakan Soylu, Kurban Bayramı nedeniyle yoğunluk yaşanan yolda durdurulan araçlardaki sürücülerle ve yolcularla sohbet etti. Araçlarda bulunan çocuklara oyuncak hediye etti. Görüntü Dökümü:

------------------------KIRIKKALE

- Denetlemelerden görüntü

- Bakan Soylu'nun açıklaması

- Genel ve detay Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA) Görüntü Dökümü:

------------------------MERZİFON

-Trafik uygulamasından detay

-Araçların durdurulması

-Bakan Soylu'nun sürücülerle sohbet etmesi Haber-Kamera:Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY/MERZİFON(Amasya), (DHA)

================================================== 4)TEM YOLU KOCAELİ GEÇİŞİNDE BAYRAM YOĞUNLUĞU KURBAN Bayramı tatili için yola çıkanlar TEM yolunun Kocaeli geçişi Ankara yönünde yoğunluk oluşturdu.

Mesai saatinin bitmesiyle birlikte TEM yolu Ankara yönünde yoğunluk yaşanmaya başladı. TEM yolunun Derince ile İzmit arasındaki Korutepe ve Gültepe tünelleri ile Bekirdere rampaları ile viyadüklerde trafik yoğunluğu yaşandı. Bu bölgelerde sürücüler yavaş ilerlemek zorunda kalırken, zaman zaman arızalanan araçlar ise trafiği aksattı. Trafik yoğunluğunun bugün de devam etmesi bekleniyor.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Müdürlüğü yetkilileri bayram tatili için yola çıkan sürücüleri yakın takip ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyararak, yolculukları sırasında molalar vererek dinlenmeleri tavsiyesinde bulundu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Trafik akışı

-Trafikten detaylar HABER: Ergün AYAZ/KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ TEM YOLUNUN BOLU GEÇİŞİNDE BAYRAM YOĞUNLUĞU BAŞLADI (EK)

5)GECE YOĞUNLUK ARTTI

Kurban Bayramı için tatile gidenler, mesai saatinin bitmesiyle yollara çıktı. Gece saatlerinde Bolu'ya ulaşan tatilciler, TEM yolunun Bolu geçişinde yoğunluk oluşturdu. Yoğunluk özellikle Bolu Dağı Tüneli mevkiinde yaşandı. Ancak ulaşımda herhangi bir durma ya da aksama yaşanmadı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yoldan görüntüler

-Detaylar Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 6)KIRIKKALE'DE BAYRAM TRAFİĞİ YOĞUNLUĞU KURBAN Bayramı tatili için yola çıkanlar, pek çok ilin geçiş noktasında bulunan Kırıkkale'de uzun araç kuyrukları oluşturdu. Ulaşımda 52 ilin geçiş noktasında bulunan Kırıkkale'de, bayram tatilinin başlamasıyla birlikte araç yoğunluğu yaşandı. D-200 karayolunun (Ankara-Samsun) Kırıkkale Yahşihan ilçesindeki noktada öğle saatlerinde başlayan yoğunluk, akşam saatlerine doğru arttı. Kırıkkale yönünde yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu, trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Trafik ekipleri, güzergahta önlemlerini artırırken, her 3 kilometrede bir bulunan ekipler, trafik akışını sağlamaya çalıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Araç yoğunluğu

-Araç kuyruğu

-Trafik ekipleri

-Drone görüntüsü Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 7)BURSA- ANKARA YOLUNDA TRAFİK YOĞUNLUĞU KURBAN Bayramı nedeniyle yola çıkanlar Bursa- Ankara yolunun Ankara yönünde trafik yoğunluğu oluşturdu. Ramazan Bayramı tatilinin ?9 gün olmasıyla birlikte yüz binlerce insan hem bayram ziyareti hem de tatil için yola çıktı. Yoğunluk yaşanan noktalardan birisi de Bursa- Ankara yolu oldu. Bursa- Ankara yolunun 55’inci kilometresinde araçlar, kuyruk oluşturdu. Ankara yönüne giden yolda araçlar ağır ilerlerken, İnegöl ilçesinin çıkışında trafik zaman zaman duraksadı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Otoyoldan detaylar

-Araçlardan detaylar

-Trafikten detaylar Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 8)VALİ TRAFİK DENETİMİNE ÇIKTI EHLİYET VE RUHSAT SORDU ARDAHAN İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünün Trafik Şube ekiplerinin ortaklığında gerçekleştirilen yol kontrolleri havadan da drone ile takip edildi. Kontrollere eşlik eden Vali Mustafa Masatlı sürücülere ehliyet ve ruhsat sordu.

Vali Mustafa Masatlı, Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte karayollarında oluşabilecek trafik kazalarının önüne geçmek, sürücü ve araç güvenliği konusunda denetimde bulunmak üzere, ilin giriş ve çıkış noktalarında konuşlu polis ve jandarma uygulama noktalarına giderek, ekiplerle birlikte trafik uygulaması yaptı. Ekiplerle birlikte araçları durdurarak, sürücülerden ehliyet ve ruhsatlarını isteyen Vali Masatlı sürücülere trafik kurallarına uymaları, emniyet kemeri takmaları ve hız sınırı ihlali yapmamaları yönünde uyarılarda bulundu. Vali Masatlı yaptığı açıklamada, "Karayolları Trafik Stratejisi ve Eylem Planı çerçevesinde 2019 yılı İçişleri Bakanlığımızca 'yaya öncelikli trafik yılı' olarak ilan edildi. Bu çerçevede 'hayati öncelik yayanın' sloganı ile yurdumuzda çeşitli uygulamalar ve etkinlikler yapıldı. Özellikle bayramlarda trafik güvenliği konusunda bir farkındalık oluşturmak ve trafik kazalarını en aza indirmek gibi bakanlığımız uhdesinde geniş çaplı bir çalışma yürütülüyor. Bugün de ilimiz sınırları içerisinde jandarma ve emniyet ile birlikte ortak bir uygulama yaptık. Ortak uygulama ile birlikte vatandaşlarımızın bayramını huzurlu, güvenli ve mutlu sevinçli bir şekilde geçmesi için her tür tedbir alındı. Burada uygulanan trafik uygulamaları ile birlikte başta trafik kazalarının ve trafik ile ilgili can kayıplarının en aza indirilmesi, emniyet kemerlerinin takılması ve onun dışında trafikte cep telefonuyla konuşulmaması dahil trafikte uyulması gereken kurallar vatandaşlarımıza duyurularak hem denetim yapıldı, hem de hatırlatıldı. Bayram tatili süresinde Ardahan Valiliği olarak, her türlü güvenlik ve asayiş tedbirlerinin alındığını, polis ve jandarma teşkilatının bayram süresi ve tüm zamanlarda vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için görevde olacaktır" diye konuştu.

Trafik denetimlerine Vali Mustafa Masatlı ile birlikte İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Selçuk Özdem’de katıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Vali Mustafa Masatlı'nın araçları durdurması

-Drone'dan görüntü

-Vali Mustafa Masatlı'nın konuşması

-Vali Masatlı'nın yolcularla sohpet etmesi ve uyarması

-Vali Mustafa Masatlı'nın denetim defterini imzalaması Haber-Kamera: Deniz BAŞLI / ARDAHAN, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 9)YOLCU OTOBÜSÜN ÇARPTIĞI YAYA HAYATINI KAYBETTİ ŞANLIURFA'da, yolun karşısına geçmeye çalışan Yılmaz Kırmızısaç (56), şehirlerarası yolcu otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Otobüs şoförü Abdulhakim G. gözaltına alındı. Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa- Diyarbakır yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. GAP Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Yılmaz Kırmızısaç'a, Abdulhakim G. yönetimindeki 05 AL 004 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kırmızısaç'ı ilk müdahalesinin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Kırmızısaç, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri otobüs şoförünü gözaltına alarak emniyete götürdü. Kırmızsaç'ın cansız bedeni ise otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza yapan yolcu otobüsü

- Yerde yatan yaralı

- Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahale etmesi

- Polis ekiplerinin inceleme yapması

- Genel ve detay görüntüler Haber: Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 10)EDİRNE'DE KAÇAK GÖÇMENLERİ TAŞIYAN HAFİF TİCARİ ARAÇ KAZA YAPTI: 10 YARALI EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen kaçak göçmenlerin bulunduğu hafif ticari aracın kavşağa ve su kanalına çarpması sonucu 10 kişi yaralandı. Sürücü ise kazanın ardından yaya olarak kaçtı. Kaza, saat 22.30 sıralarında Keşan-İpsala karayolu üzerindeki Beyendik kavşağında meydana geldi. Keşan'dan, İpsala yönüne giden ve sürücüsünün ismi bilinmeyen 34 YB 2216 plakalı hafif ticari araç, Beyendik kavşağında sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce kavşağa daha sonra ise su kanalına çarptı. Kazada, araçta bulunan ve yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen Pakistan ve Bangladeş uyruklu 10 kaçak göçmen yaralandı. Sürücüsü ise kazanın ardından yaya olarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Jandarma, kaçan sürücüsünün kimliğinin belirlenerek, yakalanması için çalışma başlattı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kazada yaralanan kaçaklar

-Sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Yaralıların ambulanslara alınması

-Kaza yapan araç

-Olay yeri genel gör.

-Jandarmanın incelemesi

-Detaylar Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)- GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 11)KÜTAHYA'DA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 7 YARALI KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu 1'i bebek 7 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Tavşanlı-Harmancık karayolu 15’inci kilometresindeki Derbent köyü yol ayrımında meydana geldi. Ahmet Kaya (47) yönetimindeki 43 UP 705 otomobil, Emre Özer (28) yönetimindeki 54 BM 505 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücüler Ahmet Kaya ve Emre Özer’in yanı sıra Müge Özer (28), 4 aylık Nisa Özer, Zehra Kaya (44), Ebrar Kaya (10), Mine Kaya (15) yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması sürüyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yeri ve ekipler

-Kaza yapan araçlar

-Yaralılar

-Genel görüntüler Haber-Kamera: Tuna İŞLEYEN/TAVŞANL)(Kütahya),(DHA)- GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 12)YOLA DÖKÜLEN YAĞ, 5 ARACA KAZA YAPTIRDI TOKAT'ta karayolu üzerine dökülen yağ, 5 aracın kaza yapmasına neden oldu. 2 kişinin yaralandığı olayda karayolu bir süre trafiğe kapatıldı. Olay, saat 23:00 sıralarında Tokat-Sivas Karayolu Kızıliniş mevkiinde meydana geldi. Tokat istikametine seyir halinde olan otomobiller yola nasıl döküldüğü bilinmeyen yağın oluşturduğu kaygan tabaka nedeniyle zor anlar yaşadı. Kayganlaşan zeminde sürücülerin durdurmakta güçlük çekerken iki otomobil ve bir kamyonet yoldan çıkarak şarampole uçtu. Diğer yandan sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir seyir halindeki bir başka otomobile çarpan TIR da refüje çıktı. Kazalarda 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Araçların kayarak kaza yaptığı karayolunda uzun kuyruklar oluştu. Kazanın yaşandığı Tokat-Sivas Karayolu yaklaşık 1 saat trafiğe kapatıldı. Karayolları ekiplerinin mıcır dökmesinin ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntüler

-Kaza yapan araçlar

-Yoldaki yağ görüntüleri

-Ekiplerin çalışması Haber-Kamera: Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 13)MADENİ YAĞ DEPOSUNDA YANGIN İZMİR'in Çiğli ilçesinde, sanayi bölgesindeki bir madeni yağ deposunda yangın çıktı. Küçük çaplı patlamaların da yaşandığı yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangın, saat 18.00 sıralarında Çiğli ilçesindeki Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir madeni yağ deposunda çıktı. Duman ve alevlerin yükseldiğini gören sanayidekiler, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Küçük çaplı patlamaların da yaşandığı yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonucunda alevleri kontrol altına aldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yanan fabrika

- Söndürme çalışmaları

- Detaylar

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 14)TRANS BİREYİN EVİNDE BASTIĞI BABASINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ ADANA'da, trans birey E.Z.'nin (54) evini basan A.T., evdeki babası R.T.'yi (56) bıçaklayarak öldürdü.

Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Bahçeşehir Mahallesi 86039 Sokak'taki bir apartmanın zemin katındaki daire meydana geldi. A.T. ile annesi S.T., iddiaya göre babası R.T.'yi akşam nereye gittiğini belirlemek için takip etti. R.T.'nin, trans birey E.Z.'nin evine girdiği gören A.T. ve S.T., bir süre sonra eve baskın yaptı. E.Z.'nin kapıyı açmasıyla eve giren anne-oğul, R.T.'ye saldırdı. A.T.'nin bıçak darbeleriyle yaralanan R.T. kanlar içinde kalırken, anne-oğlu olay yerinden kaçtı. E.Z.'nin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde R.T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemenin ardından R.T.'nin cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Apartamanın bulunduğu sokaktaki polis ve ambulans aracı

- Apartmanın dış görüntüsü

- Evin kapısındaki polislerden görüntü

- Dairenin dış görüntüsü

- Evi basılan trans birey E.Z.'nin polis aracına binmesi

- Cenaze aracından görüntü

- Tabutun eve götürülmesi

- Tabut içindeki cenazenin evden çıkartılıp, cenaze aracına taşınması

- Cenaze aracının gidişi

- Genel ve detay görüntüler

Süre: 01'43" Boyut: 192 MB Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 15)TARTIŞTIĞI KOMŞUSUNU 11 YERİNDEN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ SİVAS'ta, tartıştığı komşusu M.S. tarafından 11 yerinden bıçaklanan Ünal Okur (47), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, saat 16.00 sıralarında kent merkezindeki Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan Ünal Okur ile komşusu M.S., bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine M.S. yanında bulunan bıçakla Okur'u 11 yerinden bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Okur, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Okur, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Okur'un cansız bedeni aynı hastanenin morguna kaldırıldı. M.S. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Hastaneden görüntü

-Ölen kişinin fotosu

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 16)ÖFKELİ BABA, KAZADAN BURNU BİLE KANAMADAN KURTULAN KIZINI DÖVEREK HASTANELİK ETTİ BURSA'nın İnegöl ilçesinde, otomobil ile çarpışan 16 yaşındaki elektrikli motosiklet sürücüsü Ekin D. yara almadan kurtulduğu kazanın ardından babası Metin D. (45) tarafından dövülerek hastanelik edildi.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Ertuğrulgazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 1. Zambak Caddesi üzerinde seyir halinde Murat C. (30) yönetimindeki 06 HD 8608 plakalı otomobil, Kartopu Sokak'tan caddeye çıkan Ekin D. yönetimindeki elektrikli motosiklet ile çarpıştı. Devrilen motosikletten düşen çocuğun burnu bile kanamadı. BABASI HASTANELİK ETTİ Kazanın ardından olay yerine gelen öfkeli baba Metin D. ise elektrikli motosiklet üzerinden düşen kızını darbetti. Çevredekiler, öfkeli babayı sakinleştirmeye çalışırken polis ve sağlık ekiplerine de haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Darbedilen çocuk olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Olayın ardından öfkeli baba emniyet ekiplerince gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yaralı çocuğun hastaneye getirilmesi

- Kızını darp eden babanın fotoğrafı Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 17)BODRUM'DA TATİLCİLER KAVGA ETTİ MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, iki kadın tatilci grubu arasında çıkan taş, sopa ve şişelerin havada uçuştuğu kavga çevredekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. İki grubun birbirleriyle tekme tokat kavga ettiği olayda 5 kişi gözaltına alındı.

Olay, önceki gün öğlen saatlerinde, Gümbet Mahallesi, İnönü Caddesi'nde meydana geldi. İki kadın tatilci grubu arasında, görgü tanıklarının ifadesine göre 'yan bakma' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, tarafların birbirlerine hakaretlerde bulunup, küfür etmeleri nedeniyle kısa sürede kavgaya dönüştü. Tekmeli tokatlı kavgada bir süre sonra taş, sopa ve şişeler kullanıldı. Atılan taş, sopa ve şişeler nedeniyle bir marketin camı kırılırken, çevredekiler kavgaya müdahale etmeye çalıştı. Sonlandırılamayan kavgada, taraflardan birinin karşı grubun kaldığı otele girmeye çalışmasıyla olay daha da büyüdü. Öfkeli grup, otel görevlileri ve çevredekilerin içeri girmelerine engel olması üzerine ellerindeki cam şişeleri rastgele fırlattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kadınları sakinleştirmeye çalıştı. Tatilci kadınların polislere de karşı koyduğu olay güçlükle yatıştırıldı. Polis, kadınlardan 5'ini gözaltına aldı. Kavga, çevredeki bir kişinin cep telefonu kameralarıyla anbean kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kavga anı cep telefonu görüntüleri Haber: BODRUM (Muğla), (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 18)FUAT OKTAY: ANKARA-SİVAS YHT HATTINI 2020'DE TAMAMLAMAYI ARZU EDİYORUZ EDİYOR CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat'ta Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı şantiyesinde inceleme yaptı. Oktay, "Kısmet olursa 2020 yılında bu hattı tamamlamayı arzu ediyoruz. Burada şu andaki konvansiyonel hattımıza baktığımızda Ankara'dan çıkan bir trenin Sivas'a ulaşma süresi 12 saat. YHT tamamlandığında bu 2 saate düşmüş olacak" dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat Belediyesi'ni ziyaret ederek Belediye Başkanı AK Parti'li Celal Köse'ye 'hayırlı olsun' dileğinde bulundu. Cuma namazını Çapanoğlu Büyük Camii'nde kılan Oktay, daha sonra Ticaret ve Sanayi Odası ile AK Parti İl Teşkilatı'nı ziyaret etti. Oktay, ardından Ankara-Sivas YHT şantiyesinde inceleme yaptı. 'ANKARA-SİVAS ARASI 2 SAATE İNECEK' Oktay, Ankara-Sivas YHT hattında çalışmaları, 2020 yılında tamamlamayı arzu ettiklerini belirterek, "YHT projemiz Ankara-Sivas arası 810 kilometrelik bir hat. 405 gidiş, 405 geliş. Çalışmalar oldukça iyi. Yerinde de tespit ettik, detaylı bir de brifing aldık. Kısmet olursa bu yılsonu itibarıyla artık test çalışmalarına, test sürüşlerine de başlıyor olacağız. Kısmet olursa 2020 yılında bu hattı tamamlamayı arzu ediyoruz. Ulaştırma Bakanlığımız, Devlet Demir Yollarımız tüm çalışmalarını bu programa göre yürütüyor. Buna göre de kaynak aktarımları devam ediyor. Burada şu andaki konvansiyonel hattımıza baktığımızda yaklaşık 12 saat, yani Ankara’dan çıkan bir trenin Sivas’a ulaşma süresi 12 saat. YHT tamamlandığında bu 2 saate düşmüş olacak" dedi.

Oktay, konvansiyonel hatları özellikle sinyalizasyonlarla ve bir takım teknik güncellemelerle hızlı tren hattına da dönüştürmeye çalıştıklarını ifade ederek, "Öyle olduğu zaman da zaten lojistik merkezler olarak Türkiye kara, hava ve deniz ulaşımında elde ettiği güçlü alt yapıyı, lojistik merkezlerle birçok ilimizde de entegre etmiş olacak. Onun da ekonomiye ve yatırımlara katkısı olacak. Türkiye’de hiçbir şey durmuş değil. Yatırımlarımız Türkiye’nin her tarafında bütün hızıyla devam ediyor. Tüm yatırımlarımızda çalışmalar belirlenen takvime göre tüm hızıyla devam ediyor" diye konuştu. Oktay, daha sonra inşaatı devam eden Yozgat Havaalanı şantiyesine geçerek, burada da incelemelerde bulundu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-YHT şantiyesinde inceleme

-Oktay'ın açıklamaları Haber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)- GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 19)BAKAN PAKDEMİRLİ: SOKAK ARALARINDA KESİM YAPMAYIN AK Parti İzmir İl Teşkilatı'nın Balçova'daki bir otelde düzenlediği bayramlaşma törenine katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kurban Bayramı için her türlü tedbiri aldıklarını söyledi. Kurban keseceklere uyarılarda da bulunan Pakdemirli, "Kurbanlarınızı, belirlenen yerlerde kesin. Sokak aralarında kesim yapmayın" dedi.

AK Parti İzmir İl Teşkilatı'nın bayramlaşma töreni, Balçova'daki bir otelde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, eşi Ahu Pakdemirli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Milli Savunma eski Bakanı Vecdi Gönül, AK Partili milletvekilleri ve çok sayıda partilinin katılımıyla gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşma yapan Bakan Bekir Pakdemirli, eşi ile arasında geçen bir diyaloğu paylaştı. Eşi Ahu Pakdemirli'nin İzmir'de olduğunu anlatan Pakdemirli, "Eşime İzmir'e geleceğimi söylediğimde, eve gelip gelmeyeceğimi sordu. Eve gelmeyeceğimi öğrendiğinde, 'Nereye gidiyorsun?' dedi. Dedim ki 'Aileme gidiyorum.' Seninle 1 değil, 2 değil, 3 değil, 4 evladım var. Ama sen de geleceksin, asıl ailemle bayramlaşacağız' dedim" ifadelerini kullandı. Daha sonra geçen pazar günü açılışı yapılan İzmir-İstanbul Otoyolu'nu hatırlatan Pakdemirli, şunları söyledi: "İzmir'de geçen hafta yol açılışı yaptık. İzmir artık eski İzmir olmayacak. İzmir'in önündeki engeller kalktı. En büyük otoyolunun açılışını yaptık. Dünyanın en büyük projelerine hep AK Parti imza atıyor. İzmir-Çeşme otoyolu rahmetli Turgut Özal ve rahmetli babamın eseridir. Pek çok insanın dua ettiğini görüyorum. Bu İzmir-İstanbul otoyolu için de insanlar dua edecek. Seçimlerde almış olduğumuz başarıdan, yüzde 39'luk teveccühten dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

'BİRÇOK BELEDİYEYİ 300-500'LÜK FARKLARLA KAYBETTİK' İzmir'de AK Partili belediye sayısının az olduğunu kaydeden Pakdemirli, "Belki belediye sayımız az ama çoğu belediyede 300-500'lük farklarla kaybettik. Aynı İstanbul seçimlerinde olduğu gibi bir oyun bile önemi var. 4 belediyemizin örnek bir anlayışla çalışması lazım. İzmir'deki 30 belediyeyi almanın yolu bu 4 belediye. Biz bakanlık olarak 4 belediyemizin arkasındayız, destek olmaya gayret ediyoruz. Teşkilat arı gibi çalışacak, hükümet çalışması gereken konularda çalışacak. Bu ak sevdayı devam ettireceğiz. Tüm Türkiye'yi dolaştım. İzmir teşkilatı tüm Türkiye teşkilatı arasında örnektir. Sizlere teşekkür etmek istiyorum. İnşallah İzmir gibi teşkilatlarımız sayesinde bu dava 2023'e de, 2053'e de, 2071'e de gider" dedi. Bakan Pakdemirli'nin konuşması zaman zaman "Teşkilatın bakanı İzmir'in evladı" sloganları ile bölündü. MISIR ÜRETİCİSİNE DESTEK Bakan Bekir Pakdemirli mısır üreticisine verilecek destekten de bahsetti. Pakdemirli, "Çiftçinin en önemli problemi nedir? Mazot. Elektrikli traktör için bir örnek yaptırdık. Bunu seri üretimle gerçekleştirdiğimizde dünyada öncü olacağımız bir konu daha var. Ülkemize en iyi şekilde hizmet etmenin yollarını bulacağız. Mısırla ilgili bir açıklama yapmak istiyorum. 950 TL olan mısırı bu sene yüzde 21 artışla bin 150 TL olarak belirledik. Kabaca hesaplarsak çiftçimizin eline 1210 TL para geçecek. Çiftçimizin maliyetini düşündüğümüzde yüzde 48 oranında kar sağlanmış olacak. Tarım şuramız var. En yakın zamanda tarım şuramızı topluyoruz. Ekim ayında toplamış olacağız. 15 yıldır toplanmayan şurayı topluyoruz. Önümüzdeki 5 yılın planını ve 25 yılına damga vuracak bir plan hazırlayacağız" dedi.

Kurban Bayramı için çeşitli uyarılarda da bulunan Pakdemirli, her türlü tedbiri aldıklarını, vatandaşların da sokak aralarında kurban kesmemesi gerektiğini, belirlenen kesim noktalarında veterinerlerin gözetiminde kurban kesimlerinin yapılmasının uygun olacağını açıkladı. Pakdemirli, vatandaşların kurbanlıkları hakkında detaylı bilgiyi kulak küpe numarası sayesinde öğrenebileceğini de belirtti. 'AVUCUNUZU YALAYACAKSINIZ' AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ da, programda konuşma yaptı. AK Parti kadrolarının 2001'de nasıl heyecanlıysa 2019'da da aynı heyecan içerisinde olduğunu anlatan Dağ, şunları söyledi: "Birileri bir şeyi adet haline getirdi. Her seçimde biz biraz oy kaybı yaşasak, birkaç belediye kaybetsek hemen bir şeye atıfta bulunuyorlar. 2009'da elimizde olan bazı belediyeleri kaybettiğimizde hemen bir tabela gösterdiler. Haziran seçimlerinde de yaptılar. Bunu şimdi de, 23 Haziran seçimlerinden sonra o tabelayı gösterenler oldu. Biraz sendeleme yaşasak buna atıfta bulundular. Bu ülkeye çok önemli hizmetler yaptık. 'AK Parti ANAP gibi oldu, olacak' dediler. 18 yıl sonra yine iktidarız, 18 yıl sonra yine iktidar olacağız. Avucunuzu yalayacaksınız. İçimizden birine parti kurdursanız da beklediğiniz, umduğunuz hiçbir şey olmayacak. İşte İzmir teşkilatı tüm kademeleriyle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasındadır ve arkasında durmaya devam edecektir. Bu salonda bundan şüphesi olan var mı? Biz inandık. İzmir teşkilatı nasıl böyle canlı ise 81 ilde de aynı coşku var."