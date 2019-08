DHA YURT BÜLTENİ - 1

Ulaşımda 52 ilin geçiş noktasında bulunan Kırıkkale'de, bayram tatilinin başlamasıyla birlikte araç yoğunluğu yaşandı. D-200 karayolunun (Ankara-Samsun) Kırıkkale Yahşihan ilçesindeki noktada öğle saatlerinde başlayan yoğunluk, akşam saatlerine doğru arttı. Kırıkkale yönünde yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu, trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Trafik ekipleri, güzergahta önlemlerini artırırken, her 3 kilometrede bir bulunan ekipler, trafik akışını sağlamaya çalıştı.

Vali Mustafa Masatlı, Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte karayollarında oluşabilecek trafik kazalarının önüne geçmek, sürücü ve araç güvenliği konusunda denetimde bulunmak üzere, ilin giriş ve çıkış noktalarında konuşlu polis ve jandarma uygulama noktalarına giderek, ekiplerle birlikte trafik uygulaması yaptı. Ekiplerle birlikte araçları durdurarak, sürücülerden ehliyet ve ruhsatlarını isteyen Vali Masatlı sürücülere trafik kurallarına uymaları, emniyet kemeri takmaları ve hız sınırı ihlali yapmamaları yönünde uyarılarda bulundu.

Vali Masatlı yaptığı açıklamada, "Karayolları Trafik Stratejisi ve Eylem Planı çerçevesinde 2019 yılı İçişleri Bakanlığımızca 'yaya öncelikli trafik yılı' olarak ilan edildi. Bu çerçevede 'hayati öncelik yayanın' sloganı ile yurdumuzda çeşitli uygulamalar ve etkinlikler yapıldı. Özellikle bayramlarda trafik güvenliği konusunda bir farkındalık oluşturmak ve trafik kazalarını en aza indirmek gibi bakanlığımız uhdesinde geniş çaplı bir çalışma yürütülüyor. Bugün de ilimiz sınırları içerisinde jandarma ve emniyet ile birlikte ortak bir uygulama yaptık. Ortak uygulama ile birlikte vatandaşlarımızın bayramını huzurlu, güvenli ve mutlu sevinçli bir şekilde geçmesi için her tür tedbir alındı. Burada uygulanan trafik uygulamaları ile birlikte başta trafik kazalarının ve trafik ile ilgili can kayıplarının en aza indirilmesi, emniyet kemerlerinin takılması ve onun dışında trafikte cep telefonuyla konuşulmaması dahil trafikte uyulması gereken kurallar vatandaşlarımıza duyurularak hem denetim yapıldı, hem de hatırlatıldı. Bayram tatili süresinde Ardahan Valiliği olarak, her türlü güvenlik ve asayiş tedbirlerinin alındığını, polis ve jandarma teşkilatının bayram süresi ve tüm zamanlarda vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için görevde olacaktır" diye konuştu.