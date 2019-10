DHA YURT BÜLTENİ - 1

ADIYAMAN'da amatör spor maçında taraftarlar arasında kavga çıktı. Adıyaman Atatürk Stadyumu'nda Bölgesel Amatör Lig (BAL) liginde mücadele eden Adıyaman 1954spor ve Kahta 02spor maçında sahada yaşanan gerginlik taraftarlara sıçradı. Tribünde kavga eden her iki takımım taraftarını polis güçlükle sakinleştirerek saha dışına çıkardı. Ekipler berabere biten maç sonunda tüm taraftarlar dağılana kadar stat çevresinde güvenlik önlemi aldı.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, 2 otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3'ü çocuk 12 kişi yaralandı. Kaza, dün öğleden sonra, İslahiye- Nurdağı yolunun 16'ncı kilometresindeki Kozdere kavşağında meydana geldi. Gaziantep'ten İslahiye'ye bağlı Çubuk Mahallesi'ndeki yakınlarına taziye ziyaretine giden Bayram Doğan (57) yönetimindeki 27 R 1821 plakalı otomobil ile Halil Kılıç'ın (74) kullandığı 27 SL 300 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile hurdaya dönen otomobillerdeki Hanife (30), Fatma (27), Halil Can (7), Didar (5) ve Selinay Doğan (6), Mustafa (38) ve Fadime Cömert (42), Fazlı (76) ve Sultan Kılıç (71) ile Kerime Esen (59) yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 12 yaralıyı olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Fatma Doğan'ın hamile olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapalı kalan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YASİN BÖRÜ VE ARKADAŞLARI, DİYARBAKIR'DA ANILDI

DİYARBAKIR'da, Yasin Börü ve arkadaşları, 6- 8 Ekim 2014'teki Kobani olayları sırasında öldürülmelerinin 5'inci yılında anıldı.

Kentte, 6- 8 Ekim 2014'teki Kobani olayları sırasında, Kurban Bayramı'nda ihtiyaç sahiplerine et dağıtırken öldürülen Yasin Börü ve arkadaşları için Mustazaflar Cemiyeti ile Şehitler Kervanı Platformu tarafından anma programı düzenlendi. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Kongre Merkezi'ndeki anma programı, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı. Programda konuşan Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel İstişare Kurulu üyesi Şeyhmus Tanrıkulu, Yasin Börü ve arkadaşlarının PKK'lı teröristlerce öldürüldüğünü söyledi. Tanrıkulu, "Mezopotamya tarihinde şöyle hikaye, efsane anlatılır. Dehak adında bir hükümdar varmış. Bu hükümdarın omuzlarının arasında çift başlı bir yılan veya ejderha varmış. Efsaneye göre bu çift başlı yılanın kendi hayatını devam ettirebilmesi için her gün bir insan beyni yemesi gerekiyormuş. Dolayısıyla her gün bir masum kişi getirilerek öldürülüyor ve beyni bu yılana yediriliyor. Evet; Kürtlerin Dehak'ı, PKK'dır. Kurulduğu günden beri 15 bine yakın Kürt gençlerini infaz eden, barbar bir örgüt ile karşı karşıyayız" dedi.