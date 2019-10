DHA YURT BÜLTENİ - 1

MARDİN'de Mehmet D., epilepsi hastası oğlu 4'üncü sınıf öğrencisi Yüksel D.'yi (10) yaramazlık yaptığı için dövdüğü iddiasıyla öğretmen E.U.K. ve idareciler hakkında suç duyurusunda bulundu. Olay, 8 Ekim günü merkez Artuklu ilçesinde bulunan Sakarya Aycan Çaltekin İlkokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre sınıf öğretmeni E.U.K., yaramazlık yaptığı iddiasıyla 4'üncü sınıf öğrencisi Yüksel D.'yi dövdü. Öğrencinin durumu anlattığı babası Mehmet D., sağlık merkezine gidip rapor aldı ve okula gidip idarecilerle görüştü. İdarecilerin soruşturma başlatılacağını söylemesi üzerine şikayetçi olmayan Mehmet D., evine döndü. Mehmet D., geçen süre içerisinde öğretmen hakkında soruşturma başlatılmadığını öğrenince savcılığa suç duyurusunda bulundu. Mehmet D., oğlunun olayı kimseye anlatmaması için öğretmeni tarafından da korkutulduğunu savundu. Oğlunun psikolojisinin bozulduğu belirten Mehmet D., ilgililerin cezalandırılmasını isteyerek şunları söyledi: "Müdürle görüştükten sonra oğlumu almak üzere sınıfa geçtim. Oğlumu sınıftan alırken ağladığını fark ettim. Sınıfta eğilerek yürüyordu. 'Ne oldu?' diye sorduğumda 'Bir şey yok' dedi. Yolda yine ağlamaya başlayınca canının acıdığını söyledi. Eve gidince daha yeni öğretmeninin kendisini dövdüğünü korka korka anlattığında vücuduna baktım. Birçok yerinde dayak izini gördüm. Sırtında morluklar vardı. Okul müdürünün yanına giderek, kendisine sordum. 'Biliyorsunuz benim oğlum epilepsi hastası. Öğretmen nasıl olur da benim oğlumu döver? dedim. Müdür bizi sakinleştirmeye ve geçiştirmeye çalıştı. Öğretmenle görüştüğümde de bana 'Ben sinirli biriyim. Biraz kızdım' diyerek kendini savundu. Benim oğlumun psikolojisi bozuldu, artık uykusunda 'Anne öğretmen beni dövecek' diye kalkıp, kabus görüyor. Benim oğlum hasta epilepsi hastası. Bırakın bir öğretmenin bir çocuğun bile ellememesi lazım her an kriz geçirebilir. Öğretmen ve idareciler el birliği ile bu olayın üstünü örtmeye çalıştılar. İşte raporları yanımda. Öğretmen hakkında soruşturma açılsın, şikayetçiyim." Okul yetkilileri ve Milli Eğitim Müdürlüğü ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.

ASIRLARA MEYDAN OKUYAN KESTANE AĞACI...

810 YAŞINDAKİ KESTANE AĞACINDA HASAT

KÜTAHYA'da Kumarı mahallesinde bulunan 810 yaşında olan Türkiye'nin en yaşlı kestane ağacında Vali Ömer Toraman'ında aralarında bulunduğu katılımcılarla kestane hasadı yapıldı. Vali Toraman, ağacın hala meyve vermeye devam ettiğini ifade ederek, "Kütahya önemli bir kestane üretim merkezi sahip olduğumuz kestane ormanlarında vatandaşlarımız her yıl yaklaşık 2 bin ton kadar kestane üreterek bunu iç pazarda değerlendirip ekonomilerine katkı sağlıyorlarö dedi.

Kütahya Valisi Ömer Toraman, Kumarı Mahallesi'nde 810 yıllık olan kestane ağacının hasadına katıldı. Türkiye'nin en yaşlı kestane ağacı unvanına sahip 810 yıllık ağaçta yetişen kestaneler Vali Ömer Toraman, Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin ile vatandaşlar tarafından çubukla dallarına vurarak hasat edildi. Vali Toraman ve beraberindekiler daha sonra ağacın çevresine düşen kestaneleri topladı. Kütahya'nın orman ve ağaç çeşitleri bakımından en zengin illerden biri olduğunu ifade eden Vali Toraman, kestane ağacının 810 yıllık olduğunu ve hala meyve verdiğini söyledi. Her yıl yaklaşık 2 bin ton kestane toplandığını kaydeden Vali Toraman, "Kütahya orman varlığı açısından Türkiye'nin önde gelen illeri arasında yer alıyor. Toplam yüzölçümümüzün yüzde 56'sını ormanlar teşkil ediyor. Kütahya'nın her bir bölgesinde çok çeşitliliğe sahip bu ormanlar. Karaçamdan, meşeden, kayından tutun bütün ağaç türlerini ihtiva ediyor. Aynı zamanda Kütahya önemli bir kestane üretim merkezi sahip olduğumuz kestane ormanlarında vatandaşlarımız her yıl yaklaşık 2 bin ton kadar kestane üreterek bunu iç pazarda değerlendirip ekonomilerine katkı sağlıyorlar. Bu kestane ormanlarının bakımını korunmasını orman bölge müdürlüğümüzle birlikte vatandaşlarımız ortaklaşa yürütüyorlar. Böylece hem aile hem ülke ekonomisine katkı sağlamış oluyorlar. Şuanda bulunduğumuz yerde bir anıt ağaç mevcuttur. Bu kestane anıt ağacı ve yaklaşık 810 yaşında daha etkileyişi Kütahya merkez Kumarı mahallesinde. Bu 810 yaşındaki kestane ağacı hala meyve vermeye devam ediyor. Bugün hasat zamanı Kumarı mahallesinde vatandaşlarımızla birlikte bu anıt kestane ağacımızda onların hasat sevincine ortak olmaya geldik. Bu mirasın gelecek nesillere aktarılması için birlikte çaba göstermemiz gerekiyor" dedi.

Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin ise bundan sonraki süreçte kestane tohumları ile kestane bal ormanı kurarak ülke ekonomisi için çalışmalara başlayacaklarını söyledi.