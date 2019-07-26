DHA YURT BÜLTENİ-14

Adana'ya şehit ateşi düştü HAKKARİ'nin Çukurca ilçesi sınırında PKK'lı teröristlerin saldırısı sonrası çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Metin Yıldız'ın (27), acı haberi, Adana'daki ailesine ulaştı. Hakkari'nin Çukurca ilçesi sınırında terör örgütü PKK'lılar tarafından gerçekleştirilen saldırı sonrası Piyade Sözleşmeli Er Metin Yıldız şehit edildi. Yıldız'ın acı haberi, memleketi Adana'da yaşayan annesi Şenay ile babası Talip Yıldız'a verildi. Nişanlı olduğu öğrenilen şehit Yıldız'ın 1995 yılında bir kız kardeşini kaybettiği öğrenildi. Şehit Piyade Sözleşmeli Er Metin Yıldız'ın cenazesi yarın Sabancı Merkez Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Çukurova ilçesindeki Bozcalar Mahallesi Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ambulansın görüntüsü

- Evde dua edilmesi

- Evden genel ve detaylar

- Şehit babasının 'hepinizi düğününe bekliyordu' demesi SÜRE: 01'57" BOYUT: 218 mb Haber:Nuri PİR-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ ADANA, (DHA)

================= Memiş, derede boğuldu, yakınları sinir krizi geçirdi ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde serinlemek için dereye giren Memiş Yıldız(17), hayatını kaybetti. Oğullarının ölüm haberini alan aile, gözyaşı döktü.

Olay, Besni Sugözü Mesire Alanı'nda yaşandı. Memiş Yıldız arkadaşlarıyla birlikte piknik yapmak için mesire alanına geldi. Serinlemek için dereye giren Yıldız, bir süre sonra gözden kayboldu. Daha sonra su yüzüne çıkan Yıldız'ın hareketsiz olduğunu fark eden çevredekiler, hemen yardıma koştu. Memiş Yıldız, sudan alınarak, kıyıya çıkarıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yıldız’ın öldüğünü belirledi. Gencin cansız bedeni otopsi için Besni Devlet Hastanesi morguna koyuldu. Olayı duyan aile, geldikleri hastanede oğullarının ölüm haberini alınca gözyaşı dökerek, sinir krizleri geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Memiş Yıldız’ın fotoğrafı

- Besni Devlet Hastanesi acil servis

- Boğulan Yıldız’ın yakınlarının acil serviste ağıtları

- Olayı duyan yakınlarının hastaneye gelmesi

- Anne Gülay Yıldız’ın ağıtları

-Baba Vakkas Yıldız’ın ağıtları

- Toplanan kadınların ağıtları

- Jandarmanın olay hakkında bilgi alması

- Jandarma olay yeri inceleme

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 201 MB =========== Kırıkkale'de kurbanlık 40 koyun çalındı KIRIKKALE'de hayvancılıkla uğraşan Şakir Çelik'in 65 kurbanlık koyundan 40'ı, ahırdan kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Kentte oturan Şakir Çelik'in, Kurban Bayramı'nda satmak için yetiştirdiği 40 koyun, önceki gün gece saatlerinde çalındı. Sabah uyandığından koyunlarının çalındığını gören Çelik, büyük şok yaşadı. Çelik'in ihbarı üzerine gelen jandarma ekipleri, ahır çevresinde incelemelerde bulundu. Jandarma, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. 'HIRSIZLARDAN, KOYUNLARIMI GERİ GETİRMELERİNİ İSTİYORUM'

Kurban Bayramı nedeniyle kurbanlık hayvan satışı yaptığını ifade eden Çelik, "Gece uyuyakalmışım, kimliği belirsiz kişi veya kişiler ahıra girerek 40 hayvanı çalmış ve bir kilometre ileride kamyona yüklemiş. Mağdur durumdayım, hayvanlarımın bulunmasını istiyorum. Hırsızların adaletin karşısına çıkarılmasını istiyorum. Çalınan hayvanlarımın piyasa değeri 55-60 bin lira civarında" dedi.

Ahırında bulunan 65 koyundan 45'inin satışı için anlaştığını; ancak parasını arife günü teslim ettikten sonra alacağını ifade eden Çelik, "Ben şimdi koyunlarımı sattığım insanlara ne diyeceğim? Herkese yalancı çıkacağım. Hırsızlardan koyunları geri getirmelerini istiyorum" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Ahırdan ve koyunlardan görüntü

-Şakir Çelik ile röp

-Detaylar Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA) ========================= İş yerinden çaldığı malzemeleri market arabasıyla taşıdı Bursa’da bir oto tamirhanesine giren Y.K. (41), iş yerinde bulunan bir araca ait anahtar, kablo ile kasadaki para ve dizüstü bilgisayarı alıp, kaçtı. Çaldığı malzemeleri market arabasına yükleyerek taşıyan ve polis tarafından yakalanan Y.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay, merkez Osmangazi ilçesinde bulunan H.U.'ya ait oto tamirhanesinde meydana geldi. Sabah iş yerine gelen H.U., camın kırık olduğunu ve bilgisayarı ile kasadaki paranın çalındığını fark edip, hemen polisi aradı. Yapılan araştırmada iş yerindeki bir aracın anahtarı ile 160 metrelik kablonun olmadığı da tespit edildi. Çevredeki güvenlik kameralarına ait görüntüleri izleyen polis, şüphelinin Y.K. olduğunu belirledi. Güvenlik kamerası görüntülerinde zanlının çaldığı kablo, laptop ve diğer malzemeleri market arabasıyla taşıdığı görüldü.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Y.K.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Y.K., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çalınan dizüstü bilgisayar ise polis tarafından bulunup, iş yeri sahibine teslim edildi. Görüntü Dökümü

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-Güvenlik kamerası görüntüleri

-Zanlının emniyetten çıkışı Süre: 04.49 Boyut: 539 MB

Haber-Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA,(DHA) ========================== Bozdoğan, Tosunpaşa filminin 'Suphi'si ile buluştu MERSİN'de, Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan, akıllara Tosunpaşa filminde canlandırdığı Suphi karakteri ile kazınan Cevdet Arıkan'ı ziyaret etti. 120'yi aşkın Yeşilçam filminde rol alan, Kemal Sunal, Şener Şen, Adile Naşit ve Müjde Ar gibi isimlerin de aralarında bulunduğu bir çok usta isimle kameraların karşısına geçerek 'Tosunpaşa' filminde hayat verdiği 'Seferoğlu Suphi' karakteri ile hafızalarda yer edinen Arıkan, emekli olduktan sonra yaşamını Tarsus'ta sürdürmeye başladı. Belediye Başkanı Bozdoğan da hayatına mütevazi bir şekilde devam eden Arıkan'ı ziyaret etti.