DHA YURT BÜLTENİ-14

Adana'da, içinde özel harekat polislerinin olduğu zırhlı polis servisine yapılan bombalı saldırıyı düzenleyen MLKP üyesi teröristlerden birinin olaydan bir gün önce peruk takıp, keşif yaptığı ortaya çıktı. Olay, 25 Eylül'de Yüreğir ilçesi Kozan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Özel harekat polislerini taşıyan zırhlı polis midibüsüne düzenlenen bombalı saldırıda, 1'i polis memuru, 5 kişi yaralandı. Terör saldırısının ardından, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, olayın faillerinin yakalanması için özel ekip kurdu. Saldırının meydana geldiği bölgede 150 güvenlik kamerasını inceleyen polis, teröristlerin MLKP üyesi Ozan Sözmen ve Fırat Şeran olduğunu saptadı. Olaydan kısa süre önce, bölgede ev kiralayarak burada keşif yapan teröristlerin görüntüleri güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi. Saldırganların gizlenebilecekleri yerlere baskın düzenleyen polis, Ozan Sözmen ve Fırat Şeran'ın yakalanmasının an meselesi olduğunu bildirdi. Soruşturmayı genişleten Terörle Mücadele ekipleri, Ozan Sözmen ve Fırat Şeran başka örgüt bağlantılarını araştırırken teröristlerin yeni güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde saldırı günü şapkalı olduğu belirlenen Fırat Şeran'ın olaydan bir gün önce peruk takıp, bölgede keşif yaptığı saptandı.

İzmir’in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı açıklarında, yavrusuyla birlikte yüzen balinanın Ege Denizi açıklarında görülebilen bir tür olduğunu ifade eden Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Avlama Teknolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Okan Akyol, tekneyle bölgede gezenler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen türün 'Fisetar Makrosefalus' denilen bir kaşalot türü olduğunu ifade etti. Bu balina türünün Akdeniz'de bulunan 20 balina türünden sadece bir tanesi olduğunu anlatan Prof. Dr. Akyol, "Dişi balinalar içerisinde en büyük olan tür budur. Dişileri 12 metre boya ve yaklaşık 20 ton ağırlığa kadar ulaşır, erkekleri ise 20 metre boya 50 ton ağırlığa kadar ulaşır. Bu balina türü zaman zaman Fethiye açıklarında Güney Ege'de rastlanan bir türdür" dedi. Kaşalot türüyle ilgili geçmişte yaşanan bazı olaylardan örnekler veren Akyol, şöyle devam etti: "21 Haziran 2002 tarihinde bir olay yaşanmış. Kılıç ağlarına takılan büyük bir kaşalot türü 3 gün boyunca beslenememiş ve çaresiz bir şekilde o bölgede sürüklenmişti. Daha sonra Türk Deniz Araştırmaları Vakfı ile Deniz Komutanlığı'nın ortak çalışmasıyla 8 saatte yakalandığı ağlardan kurtarılarak özgürlüğüne kavuşmuştu. Yine bu kaşalot türü balinalar Fethiye'de nisan-mayıs aylarında gözlemlenebilir. En son geçen mayısta Fethiye'deki sığ sularda görüntülenmişti. İzmir'de olması, aslında bizim için ilginç değil. Akdeniz'in her tarafında olabilir. Ama daha önce İzmir'de fazla görülmemişti. Açık sularda Güney Ege'den Doğu Akdeniz'e geçip tekrar Batı Akdeniz arasında seyehat eden bu tür, suların ısınması ya da bir besinin peşinden gidiyor olması nedeniyle kuzeye doğru yönlenmiş olabilir. Olay bizim için çok şaşırtıcı değil." Yanında bir yavrusu da bulunan balina türünün, 16 ay gebelik süresi sonucu 1 yavru yavrulayan bir tür olduğunu ifade eden Prof. Dr. Okan Akyol, "Yavrular 4 metre boyunda 1 ton ağırlığında olur. Yavrusuyla beraber balıkçılar tarafından rahat görülmesinin sebebi, yavrular dibe dalamadıkları için aileden bir bireyle yüzeyde seyahat etmiş. Normalde derin sularda ve okyanuslarda geniş dağılım gösterirler. Geçmişte balina avcılığının önemli türlerindendi. Burada bize ilginç gelen iç denizde olması. Normalde okyanusun önemli bireyleridir" dedi. Bu balinaların herhangi bir tehlikesi olmadığına da dikkat çeken Akyol, balıkçılık için ya da insanlar için zararlı olmayan bu türün yalnız seyahat eden sessiz hayvanlar olduğunu vurguladı.

HABER: Davut CAN- Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR (DHA)

Manisa'nın Salihli ilçesi, Ege Bölgesi'ndeki ilçeler arasında kayıtlı manda sayısı bakımından 6'ncı, Manisa'da ise ilk sırada yer alıyor. Meralarda otlatılan mandaların suya ve çamura girdiği anlar renkli görüntüler oluştururken, mevcut mandaların Salihli'nin sadece kırsal Eldelek Mahallesi'nde yetiştiriliyor olması da dikkati çekti. Manisa'ya 62 kilometre, bağlı bulunduğu Salihli ilçesine ise 7 kilometre mesafedeki 439 nüfuslu kırsal Eldelek Mahallesi, manda yetiştiriciliği ile dikkati çekiyor. Toplam 420 mandanın bulunduğu mahallede köylüler, meralarında bu hayvanlar için doğal göletler ve bataklıklar oluşturuyor. Sütü özellikle yoğurt ve kaymak yapımında makbul olan mandaların, yayıldığı meralarda su ve çamurlara girdiği anlarda ortaya renkli görüntüler çıkıyor. Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, manda varlığının yoğun olduğu Eldelek Mahallesi'ni ziyaret edip, manda yetiştiricileri ile bir araya geldi. Mandanın süt verimi az olmasına rağmen talep gören bir hayvan olduğunu belirten Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, "Çünkü sütü oldukça değerli. Manda yetiştiriciliği şu an genel olarak Eldelek mahallemizde yapılıyor. Ancak Ziraat Odası olarak mandanın geniş meraları olan diğer mahallelerde de yayılmasını ve yaşatılmasını istiyoruz. Manda sütünün birçok hastalığa iyi geldiğini biliyoruz. Daha çok kalsiyum içerdiği için başta kalın bağırsak kanseri olmak üzere çocukların gelişimi ve birçok konuda süt, yoğurt ve kaymağın çok faydası olduğunu biliyoruz" dedi.

'MANDACILIK SU VE MERA OLMAZSA YAPILAMAZ'

Baba mesleği manda yetiştiriciliğini 35 yıldır yaptığını belirten Bekir Koşucu, "Tarım ile uğraşırken, bunun yanında hayvancılık yapma zorunluluğumuz var. Birçok artıklarımız oluyor, bunu mandaların beslenmesinde değerlendiriyoruz. Mısır ve buğday sapları olsun, mısır silajı olsun bunlarla mandalarımızı besliyoruz. Şu an damızlık manda yetiştiriyoruz. Yetiştirdiğimiz damızlık mandaları ise Manisa, İzmir ve Afyonkarahisar başta olmak üzere çeşitli illerimize satıyoruz. Mera olmazsa bu mandacılığı yapmamız mümkün değil. Şu an kullandığımız mera devletin olup,10 yıllığına kiraladık. Manda kültürü unutulmuş durumda. Biz de babadan kaldığı için bunu devam ettiriyoruz. Çünkü mandacılık, su ve mera olmazsa yapılamaz. Bunlar mandacılığın yapılabilmesi için en büyük unsur. Bunlar yoksa eğer çiftçinin manda yetiştiriciliği yapması mümkün değil" diye konuştu.

Diğer manda yetiştiricisi Nafiz Koşucu da, "Şu an elimizde 420 manda bulunmakta. Doğal koşullarda meralardan yararlanarak, manda yetiştiriciliği yapıyoruz. Mandalarımızın erkekleri ortalama 700-800 kilo, dişileri ise 600-700 kilo gelmekte. Mandalarımız yılda bir doğum yapmakta ve 11 aylık bir hamilelik süreleri vardır. Sağlıklı bir mandadan 30 yaşına kadar verim almaktayız. Mandalarımız doğa canlısı. Mandalarımız ayrıca güneşten etkilenmezler. Bununda sebebi normal sığır türüne göre derilerinin çok kalın olması ve derilerinin altındaki ter bezlerinin çok az oranda bulunmasıdır. Su ve çamuru çok seviyorlar. Biz de merada yapay göletler oluşturduk. Çünkü mandalarımız çamurlu suda mutlu oluyor" dedi.

Görüntü Dökümü

-------------

-Mandaların görüntüsü

-Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç ile röp.

-Manda üreticisi Bekir Koşucu ile röp.

-Manda yetiştiricisi Nafiz Koşucu ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Emre SAÇLI / SALİHLİ (Manisa), (DHA)

======================================