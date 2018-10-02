DHA YURT BÜLTENİ 15

1)KIŞLADAKİ GIDA ZEHİRLENMESİ DAVASINDA SU ANALİZ RAPORLARI SUNULDU MANİSA 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'nda bir askerin hayatını kaybettiği ve çok sayıda askerin etkilendiği gıda zehirlenmesiyle ilgili 35 tutuksuz sanığın Manisa Adliyesi 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmalarına devam edildi. Müşteki ifadelerinin alındığı duruşmada Rota Şirketi çalışanlarının avukatları, olayın yaşandığı güne ait 4 sayfalık su analiz raporlarını mahkemeye sundu. Hakim, mahkemeye sunulan su analiz raporunun incelenmesi ve il dışında oldukları için gelemeyen sanıkların SEGBİS yöntemiyle dinlenmesi için duruşmayı erteledi. Manisa'daki Albay Arif Seyhun Kışlası'nda geçen 23 Mayıs'ta 722 askerin yemekten zehirlenmesi, 1 askerin de hayatını kaybetmesiyle ilgili hazırlanan iddianame Manisa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Hazırlanan tensip zaptıyla, tutuklu bulunan 7 sanığın tahliyesine karar verildi. Bu kararla davada tutuklu sanık kalmazken, hazırlanan iddianamede 28 kişinin 'taksirle ölüme ve birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olmak' suçundan 15 yıla kadar, 7 kişinin ise 'görevi ihmal' suçundan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Davanın, Manisa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen ikinci duruşmasına tutuksuz yargılanan bazı sanıklar ve tarafların avukatları katıldı.

'O GÜN ÇEŞME SUYUNDAN İÇMEDİM'

Duruşmada, 23 Mayıs 2017'de nöbetçi astsubay olan Muhammet Karakaş'ın müşteki olarak ifadelerine başvuruldu. Astsubay Karakaş, ifadesinde öğle yemeğinden sonra ertesi gün akşam rahatsızlandığını söyledi. Karakaş, ifadesinde ayrıca "Akşamdan sabaha kadar gözlerim karardı, soğuk soğuk terledim ve bulantı başladı. Sabah Aile Hekimi'ne gittiğimde, üşüttüğümü düşünüp, ona göre ilaç verdiler. Haberlerde askerlerin zehirlendiğini görünce Manisa Devlet Hastanesi'ne gittim. 4 gün hastanede yatırdılar. Zehirlendiğimi düşünmemiştim" dedi. Şikayetçi olduğunu belirten Karakaş, ayrıca kışlanın çeşme suyundan tüketmediğini de söyledi. 'BUNLAR EĞİTİMDEN KAÇMAK İÇİN GELMİŞLERDİR' Müştekilerden o dönemde kışlada vatani görevini yapan er Ecmain Burak ise "Yemekten 1 saat sonra rahatsızlanarak revire çıktım. Revirde aynı şikayetlerle gelen 15 asker daha vardı. Oradaki rütbeliler, 'Bunlar eğitimden kaçmak için gelmişlerdir. Ayran içsinler' dedi. Ayran içtik. Ancak rahatsızlığımız geçmeyince akşam da hastaneye gittik" dedi. İfadelerin alınmasının ardından, bir önceki duruşmada ifade veren Gıda Mühendisi D.Y.'nin yaşanan olayın gıda zehirlenmesi vakası olmadığını öne sürüp, sudan kaynaklanabileceği iddiasına yönelik Rota Şirketi çalışanlarının avukatları tarafından mahkemeye olayın yaşandığı güne ait 4 sayfalık su analiz raporları sunuldu. Mahkeme heyeti, Rota Şirketi çalışanlarının avukatları tarafından mahkemeye sunulan analiz raporlarının incelenmesi, duruşmaya şehir dışında oldukları için gelemeyen sanıkların Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla dinlenmesine karar verip, duruşmayı erteledi.

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- ==================================================== 2)OPERASYONA GİDEN ASKERLER KIRMIZI LİSTEDE BULUNAN 'ARAP TAVŞANI' BULDU VAN İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Özalp İlçesi'nde bulunan kırsal bölgeye operasyon düzenledi. Operasyona çıkan askerler, nesli tükenmekte olduğu için kırmızı listeye alınan yaralı Arap Tavşanı tespit etti. Askerler tarafından bulunan tavşan İlçe Orman ve Tarım Müdürlüğü bünyesinde görev yapan veteriner hekime teslim edildi. Özalp İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri önceki gün Özalp İlçesi'nin kırsal bölgelerine operasyon düzenledi. Operasyon devam ederken, bir asker taşların arasında nesli tükenmek üzere olduğu için kırmızı listeye alınan Arap Tavşan'ı buldu. Askerler, yaralı tavşanı İlçe Orman ve Tarım Müdürlüğü bünyesinde görev yapan veteriner hekime getirdi. Kuyruğundan yaralanan tavşana ilk mühadaleyi yapan Veteriner Hekim Mehmet Uğur Öztürk, "Jandarma ekipleri tarafından kırsal alanda kuyruğundan yaralı olarak bize getirilen tavşanın ilk tedavisini yaptık. Daha sonra YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine gönderdik. Arap tavşanı, çok fazla bilinen bir tavşan türü değildir ve ilk karşılaştığınızda ne olduğunu bir türlü kestiremezsiniz. Kulakları tavşan gibi, arka ayakları kanguru ve fare gibi gövdesi olan Arap Tavşanı, nesli tehlike altında olduğu için kırmızı listede olup koruma altındadır" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Arap Tavşanından görüntü

-Askerler ve veteriner hekimin görüntüse

-Askerlerden operasyon görüntüsü VAN/DHA 3)ASELSAN'IN KONYA'DA ÜRETECEĞİ 'SARP' TANITILDI ASELSAN'ın Konya'da kuracağı fabrikada üretmeyi planladığı 'SARP' (Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi), 3'üncü Savunma Sanayi Zirvesi'nde tanıtıldı.

Konya, Türkiye'nin en büyük savunma sanayi şirketlerinin yer aldığı 3'üncü Savunma Sanayi Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı. Konya Sanayi Odası tarafından Savunma Sanayii Başkanlığı'nın desteğiyle düzenlenen zirvede, dünyanın en büyük 100 savunma şirketi arasında yer alan Aselsan, Roketsan ve STM gibi firmaların yanı sıra 50 firma, yerli ve milli üretimlerini sergiledi. Zirveye, Konya Valisi Yakup Canbolat, Savunma Sanayii Başkanlığı Harekât Destek Grup Başkanı Yüksel Ünal, askeri yetkililer, sektör temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Burada konuşan Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, Türkiye'nin savunma sanayinde yüzde 80 bağımlılıktan yüzde 65 yerli üretime ulaşmayı başardığını söyledi. Kütükcü, şöyle konuştu:

"Konya'da 100'ün üzerinde firmamız şu anda savunma ve havacılık sanayine çalışıyor. Bu firmalarımızın çoğunluğu da, Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçılar Birliği'ne kayıtlı, yani ihracat yapıyor. Konya, Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayi ihracatının yüzde 94,5'ini gerçekleştiren 5 şehir arasında yer alıyor. Ayrıca ülkemizin MPT-76, MİLGEM, Altay Tankı, Hava-Kara Savunma Sistemleri gibi milli projelerinde yer aldık. ASELSAN, TAİ, Roketsan, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu gibi ana yüklenicilere hizmet veren firmalarımız var. Savunma sanayinin kullandığı havan parçaları, silah, mermi, roket başlıkları, zırhlı araç parça ve ekipmanları gibi birçok ürün de şehrimizde hâlihazırda üretiliyor."

ASELSAN FABRİKASI İÇİN SÖZLEŞME MÜZAKERELERİ SÜRÜYOR

Aselsan'ın Konya'ya kuracağı fabrikaya da değinen Kütükcü, "Konya, bu yatırıma, kurulan Konya Savunma Sanayi A.Ş. ile yüzde 49 ortak oldu. Bu yatırım Konya'nın birlik ve beraberliğiyle şehre kazandırıldı. Yatırımın hayata geçmesi için şu anda sözleşme müzakereleri devam ediyor. Bu müzakerelerin sonucunda yatırımcı firmanın imzasının atılmasından sonra, kazma vurularak üretime başlanacak" dedi.

F-35'İN BAZI PARÇALARI SADECE TÜRKİYE'DE ÜRETİLİYOR

Türk savunma sanayinin sektörde söz sahibi olduğunu ifade eden Savunma ve Havacılık Sanayi İmalatçılar Derneği (SASAD) Yönetim Kurulu Başkanı Öner Tekin ise şunları söyledi:

"Herkes bir şekilde dışarıdan tedarik eder. Önemli olan kritik teknolojileri kendi ülkenizde üretmek. Biz son dönemde ülkemizde kritik teknolojileri üretmeyi başardık. Her türlü kara-deniz platformu, silah sistemlerini özgün olarak tasarlayıp üretebiliyoruz ve dünyaya pazarlayabiliyoruz. F-35 uçaklarına bile ciddi anlamda üretim yapıyoruz. Hatta bazı parçaları sadece Türkiye üretiyor. Bu yeteneklerimizin üzerine uydu fırlatma yeteneğimizi ekledik. Artık kendi fırlattığımız uydular yörüngeye yerleştiriliyor."

Konuşmaların ardından Savunma Sanayi Zirvesi'nin fuar alanında firmaların açtığı serginin açılışı yapıldı. 2 gün sürecek sergi de Aselsan'ın Konya'da kuracağı fabrikada üretilecek 'SARP' (Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi), MPT-76 Milli Piyade Tüfeği, keskin nişancı tüfekleri ile Konya'da üretilen silahlar sergileniyor.

ASELSAN SARP

Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi, taktik kara araçlarında ve sabit tesislerde hava ve kara tehditlerine ve asimetrik tehditlere karşı kullanılmaktadır. Harekât ihtiyacına uygun olarak sisteme farklı silahlar takılabilmektedir. Gece ve gündüz gözetleme, hedef tespit ve takip imkânı sağlayan SARP, gelişmiş uzaktan komuta yetenekleri ile kullanıcı personelin güvenliğini en üst seviyeye taşımaktadır.

Görüntü Dökümü

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- Aselsan'ın üreteciği SARP

- Diğer silahlardan detay

- Yüksel Ünal açıklama

- Memiş Kütükcü açıklama

-Genel ve detay

(Haber- Kamera: Hasan DÖNMEZ KONYA DHA)) 4)YIKIM KARARINA TEPKİ İÇİN İŞ YERİNİ YAKTI SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, M.Ş. kaçak iş yerini yıkmak için gelen belediye ekiplerine tepki göstererek büfesini ateşe verdi. M.Ş. büfenin yanışını sosyal medya hesabında paylaştı.

Karasu Belediyesi, ilçe sahilinde bulunan ve 3 yıllık kira sözleşmelerinin dolmasıyla kaçak yapı konumuna gelen 17 yapı için yıkım kararı aldı. Kaçak yapıların yıkımını gerçekleştirmek için bölgeye giden ekipler, tepki ile karşılaştı. M.Ş. ise yıkıma izin vermeyerek, belediye ekiplerini engellemek istedi. Ekiplerin yıkımına karşı çıkan M.Ş., kendi elleriyle büfeyi yaktı. M.Ş. cep telefonu ile iş yerinin yanışını görüntüleyerek, çektiği görüntüleri, "Can yakan canın yanacağı günü beklesin ilahi adalet tecelli eder. İçiniz rahat etsin, o iş tamam" notuyla sosyal medyada paylaştı. Görüntü Dökümü

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İş yerinin yanışı

HABER: Aziz GÜVENER/SAKARYA, (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ====================================== 5)YOLCU OTOBÜSÜ TEMİZLİK ARACINA ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 12 YARALI

BALIKESİR'in Susurluk ilçesinde, bir yolcu otobüsü Karayolları temizlik aracına arkadan çarptı. Kazada otobüs şoförü yaşamını yitirirken, 12 kişi yaralandı. Olay, öğle saatlerinde Susurluk ilçesindeki şeker fabrikasının karşısında maydana geldi. Kamil Koç firmasına ait Ahmet Çetiner yönetimindeki 16 SYK 71 plakalı yolcu otobüsü, Bursa’dan Balıkesir yönünde giderken önündeki Karayolları'na ait Halil İbrahim Kutlu idaresindeki 16 CFR 38 plakalı temizlik aracına çarptı. Kazada, otobüs sürücüsü Ahmet Çetiner hayatını kaybetti, temizlik aracı sürücüsü Kutlu'nun da aralarında bulunduğu 2'si ağır 12 kişi yaralandı. Olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otobüste sıkışan, Ahmet Çetiner’in cansız bedenini aracı keserek çıkarıp morga kaldırdı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastanelere sevk edildi. Görüntü Dökümü

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-Kaza yerinden detaylar HABER - KAMERA: BURSA (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ ======================================